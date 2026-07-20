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சென்னை ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகை - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai, Scholarship : சென்னையைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் முதல் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வரை ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:21 PM IST
சென்னை ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகை - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Chennai Scholarship 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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