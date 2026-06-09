/கொசு மருந்து அடிக்க வந்தேங்க! பாத்ரூமில் கேமரா.. இளைஞர் செயலால் அலறிய இளம் பெண்.. நடந்தது என்ன?

Chennai Crime News: சென்னை பெருங்குடி மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட 184 வது வார்டில், வீடுகளுக்கு கொசு மருந்து அடிக்கும் பணியில் சரவணன் (வயது 30) என்பவர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, இவர் கந்தன்சாவடி பகுதியில் உள்ள ஒரு மகளிர் விடுதிக்கு கொசு மருந்து அடிப்பதற்காக சென்றுள்ளார்.
அப்போது அங்குள்ள ஒரு அறையில், தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த 29 வயது இளம்பெண் ஒருவர் தங்கியுள்ளார். சம்பவத்தன்று அந்த பெண் குளியலறையில் குளித்து கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த சரவணன் யாரும் இல்லாத நேரமாக பார்த்து, குளியலறை ஜன்னல் வழியாக அவரை எட்டிப்பார்த்துள்ளார். மேலும், தனது செல்போன் மூலம் அந்தப் பெண்ணை ரகசியமாக வீடியோ எடுக்கவும் முயன்றுள்ளார்.
குளியலறை ஜன்னல் ஓரம் செல்போன் நீட்டப்படுவதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அந்த இளம்பெண், பயத்தில் சத்தமிட்டுள்ளார். பெண்ணின் அலறல் சத்தம் கேட்டு விடுதியில் இருந்த மற்றவர்களும், அக்கம் பக்கத்தினரும் உடனடியாக அங்கு திரண்டனர். அதற்குள் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்ற சரவணனை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்து தர்மஅடி கொடுத்தனர். பின்னர், இச்சம்பவம் குறித்து துரைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், சரவணனை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். பாதிக்கப்பட்ட பெண் வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், ஆரம்பத்தில் புகார் அளிக்க தயங்கினாலும், பொதுமக்களின் ஆதரவோடு போலீசார் உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு சரவணன் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
விசாரணையில் அவர் குற்றம் செய்தது உறுதியானதை தொடர்ந்து, போலீசார் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். கொசு மருந்து அடிக்கும் அரசுப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நபர் ஒருவரே, விடுதிக்குள் புகுந்து பெண்ணின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வகையில் இத்தகைய கீழ்த்தரமான செயலில் ஈடுபட்டது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் ஆத்திரத்தையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.