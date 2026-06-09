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கொசு மருந்து அடிக்க வந்தேங்க! பாத்ரூமில் கேமரா.. இளைஞர் செயலால் அலறிய இளம் பெண்.. நடந்தது என்ன?

சென்னையில், சுகாதார ஊழியர் ஒருவர் இளம் பெண் குளிப்பதை எட்டிப்பார்த்தது மட்டுமல்லாமல் அதனை வீடியோ எடுக்க முயன்று உள்ளார். அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:53 PM IST
கொசு மருந்து அடிக்க வந்தேங்க! பாத்ரூமில் கேமரா.. இளைஞர் செயலால் அலறிய இளம் பெண்.. நடந்தது என்ன?

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R Balaji

R Balaji

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