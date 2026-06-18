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சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம்: ஜூன் 21 முதல் டோக்கன் விநியோகம்

Senior Citizens Free Bus Token: சென்னையை சேர்ந்த மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண வசதி வழங்கும் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது, அதன் கீழ், ஜூலை மாதம் முதல் டிசம்பர் வரையிலான 6 மாதங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில், கட்டணமில்லா பயண டோக்கன்கள் மற்றும் அடையால அட்டைகள் வழங்கப்படுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:16 PM IST
சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம்: ஜூன் 21 முதல் டோக்கன் விநியோகம்
Image Credit: Chennai Senior Citizens Fre Bus Token (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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