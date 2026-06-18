/சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம்: ஜூன் 21 முதல் டோக்கன் விநியோகம்

Chennai Senior Citizens Fre Bus Token: சென்னையில் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகப் பேருந்துகளில் மூத்த குடிமக்கள் கட்டணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக பயணிக்க, டோக்கன்கள் வழங்கப்படவுள்ளதாக மாநகர போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் பயணிக்க தேவையான டோக்கன்கள், ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 20 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கபட்டுள்ளது.
சென்னையை சேர்ந்த மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண வசதி வழங்கும் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது, அதன் கீழ், ஜூலை மாதம் முதல் டிசம்பர் வரையிலான 6 மாதங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில், கட்டணமில்லா பயண டோக்கன்கள் மற்றும் அடையால அட்டைகள் வழங்கப்படுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
டோக்கன் விநியோகம் நடக்கும் இடம்: கட்டணமில்லா பயண டொக்கன்களை விநியோகிக்கும் பணி, சென்னை முழுதும் உள்ள 39 மையங்களில் நடக்கும். அவற்றில் சில:
அடையாறு
திருவான்மியூர்
சைதாப்பேட்டை
தி.நகர்
அய்யப்பன்தாங்கல்
குரோம்பேட்டை
தாம்பரம்
கிளாம்பாக்கம்
குன்றத்தூர்
வழபழணி
அண்ணாநகர்
அம்பத்தூர்
ஆவடி
அயனாவரம்
எண்ணூர்
மாதவரம்
கட்டணமில்லா டோக்கன் விநியோகம் நடக்கும் நாள்: 39 மையங்களில் ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 31 வரை டோக்கன் விநியோகம் நடைபெறும்.
கட்டணமில்லா டோக்கன் விநியோகம் நடக்கும் நேரம்: மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாட்களில் காலை 8 மணி முதல் மாலை 7.30 வரை டோக்கன் விநியோகம் நடைபெறும்.
மாநகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா இலவச பயண டொக்கன்களை வழங்குவதற்கான இந்த சிறப்பு திட்டம் மூத்த குடிமக்களுக்கு மிக உதவியாக இருப்பதாக தெரிவிக்கபட்டுள்ளது. குறிப்பாக, உறவுகளில் நடக்கும் விழாகள், மருத்துவம், குடும்ப சந்திப்புகள் போன்ற அன்றாட தேவைகளுக்காக அவர்கள் அவ்வப்போது பயணம் செய்ய நேரிடுகிறது. வயது மூப்பில் மருந்துகள் மற்றும் சுய பராமரிப்புக்கான செலவுகள் பொதுவாக அதிகரிப்பதுண்டு. ஆகையால், இந்த இலவச பேருந்து டோக்கன் திட்டம் அவர்களது நிதிச் சுமையை குறைத்து நிவாரணம் அளிக்கும் ஒரு பயனுள்ள திட்டமாக போற்றப்படுகின்றது.
மூத்த குடிமக்கள், 6 மாதத்திற்கு தேவையான, கட்டணமில்லா இலவச பயண டொக்கன்களை பெற்றுக்கொள்ள சென்னை முழுதும் பல்வேறு இடங்களில் நடக்கவுள்ள முகாம்களை பயன்படுத்திக்கொண்டு பயன் பெறலாம்.