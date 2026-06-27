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பிச்சு உதறபோகுது! சென்னை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் கனமழை.. வானிலை மையம் அலர்ட்

Chennai Weather Update: சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று (ஜூன் 27) கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.  

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:49 AM IST
பிச்சு உதறபோகுது! சென்னை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் கனமழை.. வானிலை மையம் அலர்ட்
Image Credit: Chennai Weather UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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