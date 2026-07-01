/ஜூலை 2 முதல்..புறநகர் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்! தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு..

Chennai Suburban Trains Schedule Change : சென்னையிலிருந்து தினந்தோறும், பல்லாயிறக்கணக்கானோர் புறநகர் மின்சார ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தாங்கள் செல்லும் வழியில் செல்லும் ரயில்களின் நேரங்களை தெரிந்து வைத்துக்கொண்டு, அதற்கு ஏற்றவாறுதான் அவர்கள் தங்களுடைய அலுவலக நேரங்களை திட்டமிடுகின்றனர். இதனால், ரயில் சேவைகளில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், அது குறித்து தெற்கு ரயில்வே உடனடியாக செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டு விடும். அப்படி, தற்போது ஜூலை 2ஆம் தேதி முதல் ஒரு சில புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட இருக்கின்றன. அந்த மாற்றங்கள் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஆவடி, பட்டாபிராம் ரயில் நிலையத்தில், பராமரிப்பு பணிகள் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதனால், வரும் ஜூலை 2ஆம் தேதி முதல் 9ஆம் தேதி வரை மின்சார ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதன்படி, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து, அதிகாலை 3.50 மணிக்கு புறப்படும் முதல் மின்சார ரயில் (சென்னை முதல் திருத்தனி வரை) ஆவடி மற்றும் பட்டாபிராம் இடையே ‘டவுன் பாஸ்ட் லைன்’ல் இயக்கப்படும். இதனால், இதற்கிடையே வரும் இந்து கல்லூரி மற்றும் பட்டாபிராம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயிலானது நிற்காது.
சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்திலிருந்தும் திருவள்ளூர், அரக்கோணம் வரைச்செல்லும் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதன் முதல் ரயில் சேவை, காலை 4.05 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையில் இருந்து அரக்கோணம் வரைச்செல்லும் மின்சார ரயிலிலிருந்து தொடங்குகிறது. இந்த ரயில், அவடி மற்றும் பட்டாபிராம் இடையே ‘டவுன் ஃபாஸ்ட் லைனில்’ இயக்கப்பட இருக்கிறது. இதனால், இந்து கல்லூரி மற்றும் பட்டாபிராம் ஆகிய நிலையங்களில், இந்த ரயில் நிற்காமல் செல்லும்.
|புறப்படும் இடம் & நேரம்
|சேரும் இடம்
|எந்தெந்த நிலையங்களில் நிற்காது?
|சென்னை சென்ட்ரல் அதிகாலை 3.50 மணி
|திருத்தனி
|இந்து கல்லூரி, பட்டாபிராம்
|சென்னை கடற்கரை காலை 4.05 மணி
|அரக்கோணம்
|இந்து கல்லூரி, பட்டாபிராம்
|சென்னை சென்ட்ரல் காலை 4.15 மணி
|பட்டாபிராம் மிலிட்டரி சைடிங்
|இந்து கல்லூரி மட்டும்
|சென்னை சென்ட்ரல் காலை 4.30 மணி
|திருவள்ளூர்
|இந்து கல்லூரி, பட்டாபிராம்
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து, காலை 4.30 மணிக்கு திருவள்ளூர் வரைச்செல்லும் மின்சார ரயில், ஆவடி மற்றும் பட்டாபிராம் இடையே, ‘டவுன் ஃபாஸ்ட் லைனில்’ செல்லும். இதனால், இந்து கல்லூரி மற்றும் பட்டாபிராம் உள்ளிட்ட நிலையங்களில், இந்த ரயில் நிற்காமல் செல்லும். இதே சமயத்தில், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து, காலை 4.15 மணிக்கு புறப்பட்டு, பட்டாபிராம் மிலிட்டரி சைடிங் செல்லும் மின்சார ரயில், ஆவடி மற்றும் பட்டாபிராம் இடையே டவுன் ஃபாஸ்ட் லைனில் இயக்கப்படும். இதனால், இந்து கல்லூரி நிலையத்தில் இந்த ரயில் நிற்காது.
மேற்குறிப்பிட்ட இந்த தகவல், தெற்கு ரயில்வே செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.