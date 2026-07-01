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ஜூலை 2 முதல்..புறநகர் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்! தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு..

Chennai Suburban Trains Schedule Change : சென்னையிலிருந்து தொடங்கப்படும் புறநகர் மின்சார ரயில்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:46 PM IST
ஜூலை 2 முதல்..புறநகர் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்! தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு..
Image Credit: Chennai Suburban Trains Schedule Change | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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