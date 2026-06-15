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கோர்ட் வழக்கால் முடங்கிய கனவுத் திட்டம்... பெங்களூரு-சென்னை விரைவுச்சாலைக்கு புதிய சிக்கல்

Chennai Bengaluru Expressway : சென்னை டூ பெங்களூரு மூன்று மணி நேரத்தில் போக உருவாக்கப்பட்ட கனவுத் திட்ட பணிகள் நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக மீண்டும் தள்ளிப்போய் உள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:02 PM IST
கோர்ட் வழக்கால் முடங்கிய கனவுத் திட்டம்... பெங்களூரு-சென்னை விரைவுச்சாலைக்கு புதிய சிக்கல்
Image Credit: Chennai Bengaluru Expressway

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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