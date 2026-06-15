/கோர்ட் வழக்கால் முடங்கிய கனவுத் திட்டம்... பெங்களூரு-சென்னை விரைவுச்சாலைக்கு புதிய சிக்கல்

Chennai Bengaluru Expressway : சென்னை மற்றும் பெங்களூரு இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 3 மணி நேரமாகக் குறைக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட 'பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை' (Bengaluru–Chennai Expressway) திட்டம், சட்டப் போராட்டங்கள் காரணமாக மீண்டும் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், இத்திட்டம் தனது மூன்றாவது காலக்கெடுவையும் தவறவிட்டு, 2027 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னரே முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த அதிவேக நெடுஞ்சாலைத் திட்டம் மொத்தம் 3 கட்டங்களாக, 10 தொகுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 25.5 கி.மீ நீளமுள்ள அரக்கோணம்-காஞ்சிபுரம் இடையேயான பகுதிதான் தற்போது ஒட்டுமொத்த திட்டத்திற்கும் பெரும் முட்டுக்கட்டையாக மாறியுள்ளது.
இப்பகுதிக்கான ஒப்பந்தம் டிபி ஜெயின் என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், ஃப்ளை ஆஷ் எனப்படும் சாம்பல் விலை உயர்வைக் காரணம் காட்டி, அந்த நிறுவனம் கடந்த மே 2025 முதல் பணிகளை முற்றிலுமாக நிறுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அந்த நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்து நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
ஒப்பந்த ரத்து நடவடிக்கையை எதிர்த்து, டிபி ஜெயின் நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியது. திட்டத்தை முழுமையாக ரத்து செய்யாமல், வேறு ஒரு நிறுவனத்திற்கு மாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அந்நிறுவனம் கோரியது. இந்த வழக்கில் முதலில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திற்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்பு வந்தாலும், ஒப்பந்த நிறுவனம் அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
இது குறித்துப் பேசிய என்ஹெச்ஏஐ பிராந்திய அதிகாரி வீரேந்தர் சாம்பியால், "இந்த குறிப்பிட்ட தொகுப்பில் 55 சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடிவடைந்துள்ளன. வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால், இப்பணி எப்போது முடியும் என்று இப்போதைக்குச் சொல்ல முடியாது. நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவு பிறப்பித்தாலும் அதைச் செயல்படுத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். நீதிமன்ற உத்தரவு வந்த பின், மீண்டும் பணிகள் தொடங்கினாலும் இந்தச் சாலையை முடிக்கக் குறைந்தது 12 மாதங்கள் ஆகும்" என்று கூறினார்.
இந்த ஒரு பகுதியைத் தவிர, திட்டத்தின் மற்ற பகுதிகள் மிக வேகமாக நிறைவடைந்து வருகின்றன. கர்நாடகாவில் உள்ள 71.7 கி.மீ நீளச் சாலைப் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்துவிட்டன. ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 85 சதவீதப் பணிகளும், தமிழ்நாட்டில் அரக்கோணம் பகுதி தவிர மற்ற இடங்களில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பணிகளும் முடிந்துள்ளன.
வழக்கில் சிக்காத பிற பகுதிகள் அனைத்தும் வரும் அக்டோபர் 2026க்குள் முழுமையாக முடிக்கப்படும் என்று திட்ட இயக்குநர் சாவித்திரி தேவி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காஞ்சிபுரம்-ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்களை இடமாற்றம் செய்வதில் இருந்த சிக்கல்களும் தற்போது தீர்க்கப்பட்டு, பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகின்றன.
தற்போது மக்கள் பயன்படுத்தி வரும் NH-48 நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், சென்னை மற்றும் பெங்களூரு இடையேயான பயணத்திற்குப் பெரும் தாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே, ஒட்டுமொத்த சாலையும் முடியும் வரை காத்திருக்காமல், ஏற்கனவே முடிவடைந்த பகுதிகளை மட்டும் மக்களின் பயன்பாட்டிற்காகப் பகுதியாகத் திறப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகத் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விரைவுச்சாலை முழுமையாகத் திறக்கப்படும் போது, இரு நகரங்களுக்கும் இடையேயான பயண நேரம் 5-6 மணி நேரத்திலிருந்து 2.5 முதல் 3 மணி நேரமாகக் குறையும். இது வழக்கமான பயணிகள் மட்டுமின்றி, தென்னிந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்துத் துறைக்கும் மிகப்பெரிய ஊக்கமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.