/சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. இனி இந்த ரூட்ல போக முடியாது.. அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai Traffic Changes Latest: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர கொண்டாட்டம் சென்னையில் தமிழக அரசு சார்பில் நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்தாண்டும் சுதந்திர தினவிழா கொண்டாட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஒத்திகையும் இப்போதே முதலே நடக்கும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து காவல்துறை சில இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றத்தை செய்துள்ளது. அதாவது, ஆகஸ்ட் 7,11,13,15ஆம் தேதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் வருகிற 15ம் தேதி சென்னை கோட்டையில் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 15 மற் றும் ஒத்திகை நாட்களான இன்று, ஆகஸ்ட் 11 மற்றும் ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி ஆகிய மேற்கண்ட 4 தினங்களுக்கு காலை 6 மணி முதல் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை கீழ்கண்ட போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டுள்ளன.
உழைப்பாளர் சிலை முதல் போர் நினைவுச்சின்னம் வரை உள்ள காமராஜர் சாலை போர் நினைவுச் சின்னத்திலிருந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கப்பாதை வடக்கு பகுதி வரை உள்ள ராஜாஜி சாலை மற்றும் கொடிமரச்சாலை ஆகிய சாலைகளில் வாகன அனு மதி அட்டை பெற்றிருப் போர் தவிற மற்ற அனைத்து வாகனங்களின் போக்குவ ரத்து தடை செய்யப்பட் டுள்ளது.
காமராஜர் சாலை யிலிருந்து ராஜாஜி சாலை வழியாக பாரிமுனையை நோக்கி செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் உழைப்பாளர் சிலையிலி ருந்து வாலாஜா சாலை-அண்ணா சாலை- முத்து சாமி பாலம்- முத்துசாமி சாலை- ராஜா அண்ணா மலை மன்றம் சந்திப்பு மற்றும் வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை வழியாக பாரி முனையை சென்றடைய லாம்.
பாரிமுனையிலிருந்து ராஜாஜி சாலை தலைமைச் செயலகம் வழியாக காமராஜா சாலை நோக்கி செல்லும் அனைத்து வாக னங்களும் பாரிஸ் கார்னர்- வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை (என்எப்எஸ் சாலை) - ராஜா அண்ணா மலை மன்றம் சந்திப்பு-முத் துசாமி சாலை-முத்துசாமி பாலம்- அண்ணாசாலை-வாலாஜா சாலை வழியாக காமராஜர் சாலையை சென்றடையலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்ணா சாலையில் இருந்து கொடிமரச்சாலை வழியாக பாரிமுனை செல் லும் வாகனங்கள் முத்து சாமி பாலம்- முத்துசாமி சாலை -ராஜா அண்ணா மலை மன்றம் சந்திப்பு -வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை வழியாக பாரி முனையை சென்றடைய லாம். முத்துசாமி பாலத்திலிருந்து கொடிமரச்சாலை வழியாக காமராஜர் சாலை செல்லும் வாக னங்கள் அண்ணா சாலை வாலாஜா சாலை வழியாக காமராஜர் சாலையை சென்றடையலாம்.
சிவப்பு மற்றும் பர்ப்பில் வண்ண வாகன அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போர் காலை 8.30 மணி வரை ராஜாஜி சாலை வழியாக சென்று தலைமைச் செயலக உள்வாயிலின் அருகே இறங்கி கொண்டு வாகனத்தை கோட்டை வளாகத்தில் ஒதுக்கப்பட் டுள்ள வாகன நிறுத்துமிடங்களில் நிறுத்த வேண்டும்.
நீல மற்றும் பிங்க் வண்ண அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போர் காலை 8.30 மணி வரை ராஜாஜி சாலை- போர் நினைவுச் சின்னம் கொடிமரச்சாலை முத்துசாமி பாலம் -முத் துசாமி சாலை- வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை -பாரிமுனை சந்திப்பு ரிசர்வ் வங்கி கரங்கப்பாதை வழியாக சென்று தலைமை செயலக வெளி வாயிலின் அருகே இறங்கிக் கொண்டு வாகனங்களை தலைமைச் செயலகத்திற்கு எதிரில் உள்ள பொதுப்பணித்துறை வாகன நிறுத்தத்தில் நிறுத்த வேண்டும்.
சிவப்பு மற்றும் பர்ப்பில் வண்ண வாகன அனுமதி அட்டை வைத்திருப் போர் காலை 8.30 மணிக்கு பின்னர் போர் நினைவுச் சின்னம் கொடிமரச் சாலை-முத்துசாமி பாலம்-முத்துசாமி ரோடு-வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை-பாரிமுனை சந்திப்பு ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கப்பாதை வழி யாக சென்று தலைமை செயலக வெளி வாயிலின் அருகே இறங்கிக்கொண்டு வாகனங்களை தலைமைச் செயலகத்திற்கு எதிரில் உள்ள பொதுப்பணித்துறை வாகன நிறுத்தத்தில் நிறுத்த வேண்டும். அனுமதி அட்டை இல்லாத வாகனங்களில் வருவோர் போர்நினைவுச் சின்னம் அருகில் இறங்கிக் கொண்டு வாகனங்களை தீவுத்திடலில் உள்ளே நிறுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.