Chennai Traffic Diversion In Mylapore: சென்னை மயிலாப்பூரில் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.  கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் வருடாந்திர  பங்குனி பெருவிழாவையொட்டி, போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 26, 2026, 09:53 AM IST
வாகன ஓட்டிகளே அலர்ட்! சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. இந்த ரூட்ல போகாதீங்க!

Chennai Traffic Diversion In Mylapore: தலைநகர் சென்னை மயிலாப்பூரில் உலகப் புகழ்பெற் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலிக்கு சென்னை மக்கள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இந்த திருக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி பங்குனி உத்தரிப் பெருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கும். இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு, மயிலாப்பூர் மற்றும் சுற்றுவாட்டார பகுதிகளில் உள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். 

கபாலீஸ்வரர் கோயில் 

இதனால், அன்றைய தினம் மயிலாப்பூரில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். அந்த வகையில், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி பங்குனி உத்திர நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக  மார்ச் 29ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு தேரோட்டம், மார்ச் 30ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிக்கு தேரோட்டம் நடைபெறும். இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களின் வசதிக்காக சென்னை போக்குவரத்து கழகம் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்துள்ளது.

ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வரை மயிலாப்பூர் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றத்தை செய்துள்ளது.  இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கோயிலை நோக்கி வாகனங்கள் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வரை அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை

அதன்படி, தேவடி தெருவிலிருந்துநடுத்தெரு மற்றும் சித்ரகுளம் வடக்கு, நடுத் தெரு மற்றும் சுந்தரேஸ்வரர் தெருவிலிருந்து கிழக்கு மாட தெரு, வடக்கு சித்ரகுளத்திலிருந்து கிழக்கு மாட தெரு, டி.எஸ்.வி கோவில் தெருவிலிருந்து தெற்கு மாட தெரு, ஆடம்ஸ் தெருவிலிருந்து தெற்கு மாட தெரு, ஆர்.கே. மடம் சாலையிலிருந்து
தெற்கு மாட தெரு, ஆர்.கே.மடம் சாலையிலிருந்து வடக்கு மாட தெரு, கச்சேரி சாலையிலிருந்து
மந்தள நாராயணன் தெரு ஆர்.கே. மடம் சாலை, லஸ் சந்திப்பிலிருந்து ஆர்.கே. மடம் சாலையில் தெற்கு மாட வீதி நோக்கி, புணிதமேரி சாலையிலிருந்து வெங்கடேச அக்ரஹாரம் சாலை, டாக்டர் ரங்கா சாலையிலிருந்து
முண்டக்கண்ணியம்மன் கோவில் தெருவிலிருந்து கல்விவாறு தெரு நோக்கி வரும் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த பகுதியில் போக்குவரத்து  மாற்றம்

மேலும், ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலையிலிருந்து லஸ் சந்திப்பு வழியாக அடையார் செல்லும் வாகனங்கள் லஸ் சர்ச் ரோடு, டிசில்வா ரோடு, பக்தவச்சலம் ரோடு, ரங்கா ரோடு, சி.பி.ராமசாமி சாலை, ஆர்.எ.புரம் இரண்டாவது பிரதான சாலை,வெங்கட கிருஷ்ணா ரோடு, தேவதாசன் தெரு, சென்ட் மேரிஸ் சாலை, ஆர்.கே.மடம் சாலை வழியாக மந்தைவெளி அடையலாம்.

அடையாரிலிருந்து லஸ் சந்திப்பு வழியாக இராயப்பேட்டை செல்லும் வாகனங்கள் ஆர்.கே.மடம் ரோடு, மந்தைவெளி சந்திப்பு, வெங்கட கிருஷ்ணா ரோடு, சிருங்கேரி மடம் சாலை, வாரன் ரோடு, ரங்கா ரோடு, கிழக்கு அபிராமபுரம் முதல் தெரு, லஸ் அவென்யூ, அமிர்தாஞ்சன் சந்திப்பு, கற்பகாம்பாள் நகர், பி.எஸ். சிவசாமி சாலை, இராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை வழியாக இலக்கை அடையலாம்.

ஆழ்வார்பேட்டை சந்திப்பிலிருந்து லஸ் சந்திப்பு வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் ஆலிவர் சாலை, பி.எஸ். சிவசாமி சாலை சந்திப்பு, விவேகானந்தர் கல்லூரி, இராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை வழியாக இலக்கை அடையலாம். மயிலாப்பூர் கோயில் குளம் அருகில் உள்ள மாநகர பேருந்து நிறுத்தம் லஸ் சர்ச் சாலையில் அமிர்தாஞ்சன் கம்பெனி அருகில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

வாகன நிறுத்த தடை

29.03.2026 தேர்திருவிழா அன்றும் 30.03.2026 அறுபத்திமூவர் திருவிழா அன்றும் சன்னதி தெரு, கிழக்கு மாடவீதி, தெற்கு மாடவீதி, இராமகிருஷ்ணா மடம் சாலை மற்றும் வடக்கு மாட வீதி ஆகிய இடங்களில் எந்த வாகனமும் நிறுத்த அனுமதியில்லை. அந்த நாட்களில் கீழ்கண்ட இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன, 

கிழக்கு மற்றும் வடக்கு புறம் இருந்து மயிலாபூர் குளம் நோக்கி வரும் பக்தர்களின் வாகனங்கள் லஸ் சர்ச் ரோடு, காமதேனு கல்யாண மண்டபம் எதிரில் நிறுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. (100 இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் 15 கார்), மேற்கு மற்றும் தெற்கு புறம் இருந்து வரும் பக்தர்களின் வாகனங்கள் சாய்பாபா கோயில் அருகில், வெங்கடேச அக்ரஹாரம் திருமயிலை பறக்கும் ரயில்வே நிலைய மேம்பாலத்தின் கீழ் நிறுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

செயிண்ட் மேரிஸ் சாலை மற்றும் ஆர்.கே.மடம் சாலையிலிருந்து மயிலாப்பூர் குளம் நோக்கி வரும் பக்தர்களின் வாகனங்கள் P.S. பள்ளி அருகே கபாலீஸ்வரர் கோவில் மைதானத்தில் நிறுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. காவல்துறை வாகனங்கள் சுந்தரேஸ்வரர் தெருவில் உள்ள ரசிக ரஞ்சனி சபா வளாகத்தில் நிறுத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

