/சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்! இந்த ரூட்டில் வாகனங்கள் செல்ல தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai Traffic Diversions LB Road Latest: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது வரை இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ பணிகள் நடந்து வருகிறது. விக்கோ நகர் முதல் விமான நிலையம் வரையும், சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், பல்வேறு இடங்களில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நடந்து வருகிறது. மாதவரம் - சிறுசேசி வரையும், கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி வரையும், மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர் வரையும் மெட்ரோ பணிகள் நடந்து வருகிறது. மெட்ரோ பணிகளால் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் போன்றவை ஏற்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றமும் மாநகர காவல்துறை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மெட்ரோ பணிகள் காரமணாக, நாளை (ஜூன் 27) முதல் சில இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மெட்ரோ ரயில் பாதை பணிக்காக L.B சாலையில் பெட்ரோல் பங்க் சிக்னல் சந்திப்பிலிருந்து L.B x M.G சாலை சந்திப்பு வரை முழுவதுமாக மூடப்பட உள்ளதால் 27.06.2026 முதல் பின்வருமாறு ஒரு சில போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
மேற்கண்ட போக்குவரத்து மாற்றத்தை அறிந்து கொண்டு, சென்னை வாசிகள் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த போக்குவரத்து மாற்றம் நாளை (ஜூன் 27) முதல் அமலுக்கு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.