Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்! இந்த ரூட்டில் வாகனங்கள் செல்ல தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு

சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்! இந்த ரூட்டில் வாகனங்கள் செல்ல தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai Traffic Diversions LB Road Latest: சென்னையில் மெட்ரோ பணிகள் காரணமாக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக  மாநகர காவல்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. நாளை (ஜூன் 27) முதல் எல்பி சாலையில்  இருந்து எம்ஜி சந்திப்பு வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:16 PM IST
சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்! இந்த ரூட்டில் வாகனங்கள் செல்ல தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Chennai Traffic Diversions LB Road LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TD தடுப்பூசியால் சிறுமிக்கு நேர்ந்த கதி..? ஒரே நிமிடத்தில் பறிபோன உயிர்!
Nashik26 min ago
2
FIFA1 hr ago
3
FIFA World Cup1 hr ago
4
Tamil Nadu weather1 hr ago
5
Shani1 hr ago