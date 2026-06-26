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2 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை.. வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 26) 12 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக,  சென்னையில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:57 AM IST
2 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது! சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை.. வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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