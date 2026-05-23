/சென்னையில் மாறிய கிளைமேட்: 2 நாட்களுக்கு டமால் டுமீல் மழை.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்!

Chennai Weather Today: தலைநகர் சென்னையில் மொத்தமாக வானிலை மாறியுள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று (மே 23, சனிக்கிழமை) கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Chennai Weather Latest Update: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. கடந்த சில தினங்களாகவே வெயில் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக தலைநகர் சென்னையில் அனல் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (மே 23) காலை முதலே சென்னையில் வானிலை (Chennai Weather) மொத்தமாக மாறியுள்ளது. காலை முதல் மேகமூட்டத்துடனும், காற்று பலமாகவும் வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்றும் நாளையும் மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, இன்று (மே 23) அடுத்த மூன்று மணி நேரத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. அததன்படி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, தருமபுரி, கடலூர், காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்பும் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனால், பல்வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கும் என்றும் போக்குவரத்து நெரில் ஏற்படக் கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், இன்று வெப்பநிலையில் சற்று தணிவு ஏற்படலாம். நாளை தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாபெரும் தமால் டுமீல் தினம் காத்திருக்கிறது. இன்றும், மே 23 ஆம் தேதி, வட உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே நேரத்தில், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் முதல் வேலூர் வரையிலான பகுதிகளில் இன்று வெப்பநிலை 1-2 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸை எட்டாமல், சுமார் 39 டிகிரி செல்சியஸில் நிலைத்திருக்கும் என நம்புவோம். மீண்டும் வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸாக உயரவும் வாய்ப்புள்ளது. மிக முக்கியமாக, இன்றும் நாளையும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை பலத்த மழை பெய்யக் கூடும். நாளை தமிழகத்தில் முழுவதும் டமால் டுமீல் மழை பெய்யக் கூடும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 3.1 கிமீ உயரத்தில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. சுமார் 3.1 கிமீ உயரத்தில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து குமரிக்கடல் பகுதிகள் வரை கேரளம் மற்றும் தென் தமிழக பகுதிகள் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, மே 23ஆம் தேதி நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும். என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வட தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 24ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மே 25ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும். மே 26ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ஈரோடு, சேலம் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.