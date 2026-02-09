சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர்: இன்றைய வானிலை மற்றும் பனிமூட்ட எச்சரிக்கை!

Chennai Weather Update: கடந்த சில நாட்களாக சென்னை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் பனிமூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. இன்று (09-02-2026) சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் நிலவும் வெப்பநிலை, பனிமூட்டம் மற்றும் மழை வாய்ப்பு குறித்த முழுமையான வானிலை விவரங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
சென்னை இன்றைய வானிலை நிலவரம் (09-02-2026)
சென்னையை பொறுத்த வரை வானிலை பெரும்பாலும் வறண்டதாக இருக்கும். அதேநேரம் சென்னை வெப்பமாக இருக்கும். சில இடங்களில் வானம் பொதுவாக ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான பனிமூட்டம் நிலவக்கூடும்.
சென்னை வெப்பநிலை பொறுத்த வரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31°C மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21°C - 22°C என்ற அளவில் இருக்கும். சென்னைக்கு மழை எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை. எனவே இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை. வறண்ட வானிலையே நிலவும்.
செங்கல்பட்டு இன்றைய வானிலை நிலவரம் (09-02-2026)
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை இன்று வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாகவும், பகல் நேரத்தில் இதமான வெப்பத்துடனும் காணப்படும். மழைக்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. இன்று எந்தவிதமான மழை எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்படவில்லை. வறண்ட வானிலையே நிலவும். இருப்பினும், அதிகாலை வேளையில் சாலைகளில் லேசான பனிமூட்டம் இருக்கலாம் என்பதால், வாகன ஓட்டிகள் கவனமாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31°C மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21°C என்ற அளவில் இருக்கும். காற்றில் ஈரப்பதம் 55% - 65% என்ற அளவில் பகல் நேரத்தில் குறைவாகவும், இரவு நேரத்தில் அதிகமாகவும் இருக்கும்.
காஞ்சிபுரம் இன்றைய வானிலை நிலவரம் (09-02-2026)
இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பகல் நேரத்தில் வெப்பம் சற்று அதிகமாகவும், இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் இதமான குளிரும் நிலவும். காஞ்சிபுரத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31°C மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 19°C என்ற அளவில் இருக்கும். அதேநேரம் மதியம் 1 மணி முதல் 3 மணி வரை அதிகபட்ச வெப்பம் பதிவாகும்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காற்று மற்றும் ஈரப்பதம் 53% முதல் 55% என்ற அளவில் பகல் வேளையில் வறண்ட காற்று வீசக்கூடும். இன்று (பிப்ரவரி 09) காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு எந்தவிதமான கடுமையான வானிலை எச்சரிக்கைகளும் இல்லை. அதிகாலை நேரங்களில் மட்டும் லேசான பனிமூட்டம் காணப்பட வாய்ப்புள்ளது. இது வாகனப் போக்குவரத்தை பெரிய அளவில் பாதிக்காது.
திருவள்ளூர் இன்றைய வானிலை நிலவரம் (09-02-2026)
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இன்று பெரிய அளவில் வானிலை மாற்றங்கள் ஏதுமில்லை. வறண்ட சீதோஷ்ண நிலை நிலவுவதால், நீர் நிலைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் ஈரப்பதம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. சென்னைக்கு அருகிலுள்ள பகுதி என்பதால் காலை வேளையில் சாலைகளில் லேசான பனிப்பொழிவு இருக்கக்கூடும். இன்று வானம் பொதுவாகத் தெளிவாகவும், அவ்வப்போது லேசான மேகமூட்டத்துடனும் காணப்படும். வறண்ட வானிலையே நிலவும், மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31°C மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21°C என்ற அளவில் இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரத்தில் நிலவும். காற்றின் ஈரப்பதம் (Humidity) 58% என்ற அளவில் பகல் வேளையில் வறண்ட காற்று வீசக்கூடும்.
மீனவர்களுக்கான இன்றைய வானிலை எச்சரிக்கை (09-02-2026)
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) தகவல்படி, பிப்ரவரி 14 வரை தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை ஏதும் இன்று விடுக்கப்படவில்லை.
