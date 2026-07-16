/தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.1 லட்சம் ஊக்கத்தொகை... விருதும் கிடைக்கும் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai Latest News Updates : தமிழ்நாடு அரசின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை, இலக்கிய மேம்பாட்டுச் சங்கம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சங்கத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் சிறந்த இலக்கியப் படைப்புகளில் 11 நபர்களது படைப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அவர்களது படைப்பினை வெளியிட உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஆதிதிராவிடர் (அ) பழங்குடியினர் (அ) மதம் மாறிய ஆதிதிராவிடர் இனத்தை சேர்ந்த 9 எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் (அ) பழங்குடியினர் பிரச்சனைகளைப் பற்றி எழுதும் ஆதிதிராவிடர் (அ) பழங்குடியினர் அல்லாத ஒரு எழுத்தாளர் மற்றும் பழங்குடியினர் பற்றி எழுதும் ஆதிதிராவிடர் (அ) பழங்குடியினர் (அ) ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத எழுத்தர் ஒருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.
இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இவர்களது சிறந்த இலக்கிய படைப்பினை வெளியிட தலா ரூ. 1 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட இருக்கிறது. ஆனால், இந்த ஊக்கத்தொகையை பெற சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டே இந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் இதற்கான விண்ணப்பங்களை தொடர்புடைய மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகங்களிலும், ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகத்திலும் வேலை நாட்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது படைப்பினை இருநகல்களிலும், டிஜிட்டல் (Digital) முறையிலும் உரிய படிவத்தில் தவறாமல் கைபேசி எண்ணினை குறிப்பிட்டு உரிய காலத்திற்குள் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 2ஆம் தளத்தில் உள்ள மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இந்த லிங்கை கிளிக் செய்தும் விண்ணப்பத்தை தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.