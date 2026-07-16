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தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.1 லட்சம் ஊக்கத்தொகை... விருதும் கிடைக்கும் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai News : 2025-2026ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் எழுத்தாளர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ்.மாலதி ஹெலன் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:12 PM IST
தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.1 லட்சம் ஊக்கத்தொகை... விருதும் கிடைக்கும் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Chennai Collector Office | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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