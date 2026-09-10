/இன்ஸ்பெக்டர் மீது புகார்.. மறுநாளே இளைஞர் படுகொலை.. சென்னையில் ஷாக்

Chennai Tiruvottiyur Murder: சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியை சேர்ந்த பிரதீப் ராஜ் என்பவர் நேற்று திருவொற்றியூர் காவல் நிலையம் முன்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்திருந்தார். அப்போது, தான் செய்யாத குற்றத்திற்கு போலீசார் சுமார் 3 மாதங்களுக்கு முன்பு தன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ததாகவும், நவநீதம் என்பவரிடம் தனது தாய்க்கு தெரிந்தவர் பணம் வாங்கியதாகவும், அவர் பணத்தை செலுத்த தவறிய நிலையில் தங்களிடம் பணத்தை கட்டுமாறு தொடர்ந்து வலியுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், இதுவரை சுமார் ரூ.18 லட்சம் வரை தாங்கள் பணம் செலுத்தியுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து பணம் கேட்டு நச்சரிப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். இதுதொடர்பாக சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளித்ததாகவும், இருதரப்பினருக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்ட நிலையில், திருவொற்றியூர் காவல் ஆய்வாளர் தங்களை நேரில் அழைத்து மிரட்டியதாகவும் பிரதீப் ராஜ் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று காவல் ஆய்வாளர் மிரட்டுவதாக குற்றம்சாட்டி பேட்டி அளித்த பிரதீப் ராஜ், இன்று திருவொற்றியூர் மேற்கு மாட வீதி பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம கும்பலால் சரமாரியாக வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிரதீப் ராஜை வெட்டிப் படுகொலை செய்த மர்ம கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படும் நிலையில், போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த படுகொலைக்கும் காவல் ஆய்வாளருக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் தான், சென்னை அடையாறில் தவெக நிர்வாகி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் நடந்த சில தினங்களில் மற்றொரு கொலை நடந்துள்ளது. அதாவது, காவல் ஆய்வாளர் தன்னை மிரட்டுவதாக புகார் அளித்த மறுநாளே இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், "தலைநகர் சென்னையில் மீண்டும் ஒரு கொடூர கொலை அரங்கேறி இருப்பது கடும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ‘கடன் தொல்லை கொடுக்கிறார்கள்’ என பாதுகாப்பு கேட்ட பிரதீப்ராஜ் எனும் இளைஞரை, ‘உயிரோடு இருக்க மாட்ட.. பொய் Case போட்டு உள்ள தள்ளுவேன்’ என்று திருவொற்றியூர் காவல் ஆய்வாளர் மிரட்டியதாக சம்பந்தப்பட்ட இளைஞரே நேற்று முன் தினம் வீடியோ வெளியிட்ட நிலையில், நேற்று அவர் கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.
‘CM-ட்ட வேணும்னா போய் சொல்லு. என்னைய ஒன்னும் பண்ண முடியாது’ என்று திருவொற்றியூர் காவல் ஆய்வாளர் சொன்னதாகவும் கொலையாவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு பிரதீப்ராஜ் கூறியுள்ளார். காவல்துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் முதல்வரை காவல்துறையினரே DUMMY CM ஆக நினைக்கிறார்களா?
காவல்துறையிடம் பாதுகாப்பு கேட்டால் கொலை செய்யப்படுவார்கள் என்ற புதிய வரலாற்றை இந்த Circus ஆட்சியாளர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். சட்டமன்றத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து கேள்வி கேட்டால், ‘1974-இல் என்ன நடந்து தெரியுமா,, ED என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா’ என்று Divert செய்யும் முதலமைச்சர், இந்த கொலைக்கு என்ன பதில் வைத்திருக்கிறார்.
இந்த வழக்கில் திருவொற்றியூர் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்வதோடு, சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி உரிய தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும். தலைநகரில் மீண்டும் ஒரு கொலை நடக்காமல் இருப்பதற்கு தேவையான கடுமையான நடவடிக்கையை இந்த அரசு எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.