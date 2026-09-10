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இன்ஸ்பெக்டர் மீது புகார்.. மறுநாளே இளைஞர் படுகொலை.. சென்னையில் ஷாக்

Chennai Tiruvottiyur Murder: சென்னை திருவொற்றியூரில் 26 வயது இளைஞர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல் ஆய்வாளர் மிரட்டுகிறார் என நேற்று பேட்டி அளித்த இளைஞர், இன்று படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 10, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:42 AM IST
இன்ஸ்பெக்டர் மீது புகார்.. மறுநாளே இளைஞர் படுகொலை.. சென்னையில் ஷாக்
Image Credit: Chennai Tiruvottiyur Murder

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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இன்ஸ்பெக்டர் மீது புகார்.. மறுநாளே இளைஞர் படுகொலை.. சென்னையில் ஷாக்
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