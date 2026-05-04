தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (19) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், விஐபி தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தொகுதியின் பார்த்தசாரதி கோயில், சேப்பாக்கம் மைதானம், மெரினா, விவேகானந்தர் இல்லாம், கலைவாணர் அரங்கம் என முக்கிய இடங்களை உள்ளிடக்கியுள்ளது. இந்த தொகதியில் நடுத்தர வர்கத்தினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர். இங்கு மீனவர்கள், தலித், பழங்குடியினர் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். மேலும், பிராமணர்கள், நாயுடு சமூகத்தினரும் கணிசமாக வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): உதயநிதி ஸ்டாலின்
அதிமுக (AIADMK): ஆதிராஜரம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆயிஷா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டி.செல்வம்
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,63,866
ஆண் வாக்காளர்கள்: 79,412
பெண் வாக்காளர்கள்: 84,396
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 58
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.68% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) - 93,285 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கஸ்ஸாலி (பாமக) - 23,930 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெயசிம்மராஜா எஸ். எம் - 9,193 வாக்குகள்
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 58.41% வாக்குகள் பதிவாகின.
பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சைதப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தி.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ