தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Chepauk Thiruvallikeni Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி (Chepauk Thiruvallikeni) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:06 AM IST
  • சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (19) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில்,   விஐபி தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தொகுதியின்  பார்த்தசாரதி கோயில், சேப்பாக்கம் மைதானம், மெரினா,  விவேகானந்தர் இல்லாம், கலைவாணர் அரங்கம் என முக்கிய இடங்களை உள்ளிடக்கியுள்ளது.  இந்த தொகதியில் நடுத்தர வர்கத்தினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர்.  இங்கு மீனவர்கள், தலித், பழங்குடியினர் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும்  வாக்காளர்களாக உள்ளனர். மேலும், பிராமணர்கள், நாயுடு சமூகத்தினரும் கணிசமாக வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  உதயநிதி ஸ்டாலின்

அதிமுக (AIADMK):   ஆதிராஜரம்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  ஆயிஷா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  டி.செல்வம்

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,63,866
ஆண் வாக்காளர்கள்: 79,412 
பெண் வாக்காளர்கள்: 84,396
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 58

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி  தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.68% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) - 93,285  வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  கஸ்ஸாலி  (பாமக) - 23,930 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெயசிம்மராஜா எஸ். எம் - 9,193 வாக்குகள்

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி  தொகுதியில் 58.41%  வாக்குகள் பதிவாகின.

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

