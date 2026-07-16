/Childline 1098...நிதியே இல்லாமல் எப்படி உதவ முடியும்...விஜய்க்கு லெட்டர் போட்ட தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்!

Chennai news : தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் (Tamil Nadu Child Rights Watch – TNCRW), குழந்தைகள் அவசர உதவி எண் 1098 CHILDLINE செயல்பாட்டில் நிலவி வரும் அமைப்புசார் குறைபாடுகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய்க்கு விரிவான மனு ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது.
சமீபத்தில் CHILDLINE பணியாளர்களுக்கு பல மாதங்களாக ஊதியமும் பயணச் செலவுகளும் வழங்கப்படாதது தொடர்பாக வெளியான செய்திகள் வெறும் ஊதியப் பிரச்சினை அல்ல; குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் செயல்திறனையே பாதிக்கும் ஆழமான நிர்வாக மற்றும் நிதிசார் சிக்கலின் வெளிப்பாடாகும் என்று அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகத்தின் மாநில அமைப்பாளர் ஜெசு ரெத்தினம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
"CHILDLINE 1098 என்பது வெறும் தொலைபேசி உதவி எண் அல்ல. அது ஆபத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளின் உயிர்காக்கும் பாதுகாப்பு அமைப்பு. ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய நம்பிக்கையின் முதல் வாயில் ."
கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக CHILDLINE, தெருவோர சூழலில் உள்ள குழந்தைகள், குழந்தைத் தொழிலாளர்கள், மனிதக் கடத்தலுக்கு உள்ளான குழந்தைகள், பாலியல் மற்றும் உடல் வன்முறைக்கு ஆளானவர்கள், குழந்தைத் திருமண அபாயத்தில் உள்ளவர்கள், காணாமல் போன குழந்தைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் பல ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளை மீட்டு பாதுகாப்பதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய சமூக அடிப்படையிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பாக வளர்ந்தது.
அந்த வெற்றியின் அடிப்படை காரணம் தொலைபேசி சேவை அல்ல; களத்தில் ஏற்கனவே பணியாற்றி வந்த தன்னார்வ அமைப்புகள், சமூகப்பணியாளர்கள், மருத்துவமனைகள், காவல்துறை, ரயில்வே, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சமூக தன்னார்வலர்களின் வலுவான ஒருங்கிணைப்பு என்பதை மறந்து விடக்கூடாது.
"Mission Vatsalya ஒரு தொடக்கம்; அதுவே இறுதி இலக்கு அல்ல". மத்திய அரசின் Mission Vatsalya திட்டத்தின் கீழ் CHILDLINE நிர்வாக மாற்றம் செய்யப்பட்டதை வரவேற்கும் அதேவேளையில், அந்தத் திட்டம் குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்கான குறைந்தபட்ச தேசிய கட்டமைப்பு மட்டுமே. தமிழ்நாடு தனது அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அதைவிட வலிமையான சமூக அடிப்படையிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உடைய மாநிலம்.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகுகள் (DCPU) நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்தியிருந்தாலும், CHILDLINE உருவானபோது இருந்த சமூக பங்களிப்பு, தன்னார்வ அமைப்புகளின் உடனடி களப்பணி, சமூக நம்பிக்கை மற்றும் விரைவான மீட்பு திறனை முழுமையாக மாற்ற முடியவில்லை. எனவே, ஆபத்தில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கு காத்திருக்க முடியாது. ஒரு குழந்தை ஆபத்தில் இருக்கும் போது, 'நிதி இன்னும் வரவில்லை' என்று சொல்ல முடியாது. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதி கிடைத்த பிறகு தொடங்கும் திட்டம் அல்ல; அது இடையறாத அவசர சேவை.
எனவே, முன்கூட்டிய நிதி வழங்கும் முறையை அரசு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகுகளுக்கு (DCPU) முன்கூட்டியே செயல்பாட்டு நிதி (Advance Operational Grant) வழங்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால்தான் ஊதியம், பயணச் செலவு, மீட்புப் பணிகள், அவசர மருத்துவ உதவி மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தடையின்றி நடைபெறும்.
முதலமைச்சரிடம் வைக்கப்பட்ட முக்கிய கோரிக்கைகள்
1. நிலுவையிலுள்ள அனைத்து ஊதியங்கள் மற்றும் பயணச் செலவுகளை உடனடியாக வழங்குதல்.
2.DCPU-களுக்கு முன்கூட்டியே செயல்பாட்டு நிதி வழங்கும் நிரந்தர நிதி முறைமை உருவாக்குதல்.
3. CHILDLINE பணியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம், சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்முறை ஆதரவை உறுதி செய்தல்.
4. Mission Vatsalya-வை தமிழ்நாடு வெறும் வழிகாட்டுதலாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. அதை அடித்தளமாகக் கொண்டு, நாட்டிலேயே சிறந்த குழந்தைகள் அவசர பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு கல்வி, சுகாதாரம், சமூகநீதி போன்ற துறைகளில் முன்னோடியாக இருப்பதைப் போல, குழந்தைகள் பாதுகாப்பிலும் இந்தியாவுக்கே முன்னுதாரணமாக மாற வேண்டும்.