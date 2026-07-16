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Childline 1098...நிதியே இல்லாமல் எப்படி உதவ முடியும்...விஜய்க்கு லெட்டர் போட்ட தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்!

Chennai news : குழந்தைகள் மீதான வன்முறை, பாலியல் வன்கொடுமைகளை தடுக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழந்தை பாதுகாப்பு மையம், தமிழ்நாடு அரசுக்கு சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறது. அவர்கள் முன்வைத்த முக்கியமான கோரிக்கைகள் என்னென்ன?

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 16, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:43 PM IST
Childline 1098...நிதியே இல்லாமல் எப்படி உதவ முடியும்...விஜய்க்கு லெட்டர் போட்ட தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்!
Image Credit: cm letter (image source - X) Source: Bureau

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நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

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