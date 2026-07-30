/பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ : விஜய் போட்ட உத்தரவு! எப்போது ஆரம்பிக்கும்?

மெட்ரோ ரயில் சேவை, தமிழ்நாட்டின் தலைநகராக விளங்கும் சென்னை மாநகரில் ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகிறது. தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் இந்த மெட்ரோ ரயில்களில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதன் விரிவாக்க பணிகள், கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைப்பெற்று வருவதை தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய் முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்து இருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டப் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் பணிகளின் முன்னேற்றம், முக்கிய கட்டுமானப் பணிகள், இரயில்களை இயக்குவதற்கான தயார்நிலை மற்றும் எதிர்கால மெட்ரோ திட்டங்களின் தற்போதைய நிலை குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், மெட்ரோ இரயில்கள் இயங்கும் இடங்கள் மற்றும் கட்டுமானம் நடைபெறும் முக்கியப் பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று, சென்னை மெட்ரோ இரயில் விரிவாக்கப் பணிகளையும் ஆய்வு செய்தார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திலிருந்து நந்தனம் மெட்ரோ இரயில் நிலையம் வரை மெட்ரோ இரயிலில் பயணம் செய்து தனது ஆய்வைத் தொடங்கினார். நந்தனத்தில் உள்ள சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகமான "மெட்ரோஸ்" கட்டடத்திலுள்ள இயக்கக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தைப் (Operation Control Centre) பார்வையிட்டு, மெட்ரோ இரயில்களின் இயக்கத்தைக் கண்காணித்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல் குறித்து அலுவலர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
மேலும், மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் கட்டம்-1 மற்றும் 11-ன் பணிகள் மற்றும் அதன் முன்னேற்றம் குறித்தும். எதிர்கால விரிவாக்கப் பணிகள் மற்றும் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் கேட்டறிந்து, அலுவலர்களுக்கு உரிய அறிவுரைகளை வழங்கினார். மேலும், பயணிகள் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்திலிருந்து தங்கள் பயணத்தின் இறுதி இடத்தினைச் சென்றடைவதற்கு (Last Mile Connectivity) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இதர போக்குவரத்து வசதிகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரையிலான சென்னை மெட்ரோ இரயில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் 5-வது வழித்தடத்திற்குட்பட்ட கத்திப்பாரா பகுதியை பார்வையிட்டுத் தனது ஆய்வைத் தொடர்ந்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது. மாண்புமிகு நிதி. திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் திரு.நெ. மரிய வில்சன். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு.எம்.ஹரிஷ், திரு ரேவந்த் சரண், தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் மு. சாய்குமார், இ.ஆ.ப., கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் திரு. மு.அ. சித்திக், இ.ஆ.ப., சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறையின் முதன்மைச் செயலாளர் டாக்டர் சீ. ஸ்வர்ணா. இ.ஆ.ப. மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (29.7.2026) சென்னை மெட்ரோ இரயிலில் பயணம் செய்து, சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம், முக்கிய கட்டுமானப் பணிகள், புதிய வழித்தடத்தில் இரயில்களை இயக்குவதற்கான சோதனை ஓட்டம் மற்றும் எதிர்கால மெட்ரோ இரயில்… pic.twitter.com/bjPachs4YZ— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 29, 2026
மெட்ரோ ரயில் திட்டப்பணிகளை குறித்த காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றும், கத்திப்பாரா மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானம் மற்றும் ஆளில்லா மெட்ரோ ரயில் முன்னெடுப்புகள் சிறப்பாக இருப்பதாக முதல்வர் விஜய் பாராட்டியிருக்கிறார். மெட்ரோ கட்டுமானப்பணியில் இருக்கும் வட மாநில தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும் அவசியம் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்திற்கு முதல்வர் விஜய் ஆணையிட்டுள்ளார்.
காலை நேரத்தில், சென்னையில் மக்கள் அலுவலகம் செல்லக்கூடிய இடங்கள், பள்ளிகள் இருக்கும் சாலை மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், பகலுக்கு மாற்றாக இரவு நேர கட்டுமான பணிகளை கூடுதலாக மேற்கொள்ள முதல்வர் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்.
பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரை இயங்கும் மெட்ரோ பணிகள் முடிவடைந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் பாதுகாப்பு ஆணையர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதையடுத்து, குறைபாடுகள் சில மாதங்களுக்கு முன்பு சரிசெய்யப்பட்டன. 5வது பாதுகாப்பு ஆய்வுக்கு பிறகு மே மாதத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, எப்போது வேண்டுமானாலும் இந்த வழித்தடத்தில் மெட்ரோ திறந்து வைக்கப்படலாம் என கூறப்பட்டது. இங்கு, 10 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் தொடங்கப்பட்டால், கண்டிப்பாக இது அப்பகுதியில் இருந்து வேலைக்கு செல்லும் மக்களுக்கு வசதியாக இருக்கும்.