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பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ : விஜய் போட்ட உத்தரவு! எப்போது ஆரம்பிக்கும்?

சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய், ஓட்டுநர் இல்லா மெட்ரோ ரெயிலில் போரூர் முதல் வடபழனி வரை செல்லும் மெட்ரோ ரெயிலில் சென்று ஆய்வு செய்தார். தற்போது, பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை விரைவில் தொடங்க உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:07 PM IST
பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ : விஜய் போட்ட உத்தரவு! எப்போது ஆரம்பிக்கும்?
Image Credit: Metro Rail | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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