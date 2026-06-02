/பிரச்சார மூடில் இருந்து வெளியே வரனும்.. CM விஜய்க்கு அட்வைஸ் கொடுத்த தமிழிசை!

Tamilisai Soundararajan Latest News: தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று (ஜூன் 1) திருக்கி கிழக்கு மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க அங்கு சென்றார். திருச்சி கிழக்கு மக்களுக்கு நன்றி கூறும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது, திமுக கடுமையாக சாடியதோடு மட்டுமில்லாமல் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருந்தார். விஜய்யின் இந்த பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசும் பொருளாக மாறியது. இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சுக்கு தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார். சென்னை திருவொற்றியூர் தியாகராஜ சாமி வடிவுடையம்மன் திருக்கோவிலில் பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் தெலுங்கானா ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், ” தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நேற்றைய தினம் திருச்சி சென்று இருக்கிறார். இன்னும் அவர் தேர்தல் பிரச்சார மூடிலிருந்து வெளியே வரவில்லை. அவர் முதலமைச்சராக ஆகிவிட்டார். மக்கள் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் வாழ்த்துகளும் கூறி இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் போர்க்கால அடிப்படையில் பெண்களுக்கான குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நேற்றைய தினம் கோயம்பேடு உள்ள தனியார் பாரில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை பட்டப்பகலில் இளம் பெண் ஒருவர் கார் மோதி தூக்கி வீசப்பட்டு பெண் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். இந்த விஷயத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. ஆட்சி பொறுப்பில் வந்த 20 நாட்கள் ஆகிறது எதிர்க்கட்சிகள் சொல்வது போல் ஆறு மாத காலம் வரை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது. முதலமைச்சர் அவர்கள் பெண்கள் பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
வேறு கட்சியிலிருந்து தான் கட்சிக்கு எல்லாரையும் சேர்க்கின்ற கவனத்தை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது எங்களது தாழ்மையான வேண்டுகோள். அரசாங்க மருத்துவமனையில் பல பிரச்சினைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சுகாதாரத் துறை அமைச்சர்களும் நாங்களும் அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு தான் சென்று சிகிச்சை பெறுவோம் என கூறியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
ஆனால் அனைவரும் சென்று சிகிச்சை பெற்று வரும் அளவிற்கு தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். புதிய கல்வி கொள்கை பிஎம் ஸ்ரீ இந்த திட்டம் மாணவர்களின் உலக அரங்கிற்கு உயர்த்துகின்ற திட்டம். இந்த திட்டங்களை அரசியல் நோக்கம் பார்க்காமல் மத்திய அரசின் நல்ல திட்டங்களை இன்னும் சொல்லப்போனால் விஸ்வகர்மா திட்டத்தில் சுமார் 8 லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்.
சாமானிய மக்கள் பதிவு செய்திருந்தார்கள். ஆனால் அரசியல் காரணத்திற்காக திமுக அரசு 8 லட்சம் பேருக்கான வாய்ப்பினை மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் இந்த அரசு மத்திய அரசு எந்தெந்த நலத்திட்டங்களை தமிழாக மக்களுக்கு பலன் தருகிறதோ அதனை கொண்டு வர வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்று சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொண்டு வந்திருக்கிறார். இந்த திட்டம் 2030 வரை நீட்டிப்பு செய்திருக்கிறார்கள்.
இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நான்கரை லட்சம் சாலை ஓரம் வியாபாரிகள் பயனடைந்து இருக்கிறார்கள். இது ஒரு பொருளாதாரப் புரட்சி ஆகையால் பிரதமர் எதுவும் செய்யவில்லை என்று சொல்வது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இன்னைக்கு கூட அமெரிக்காவில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மியான்மர் நாட்டின் அமைச்சர் வந்திருக்கிறார். நமது நாட்டின் எல்லைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று அமித்ஷா கூறியிருக்கிறார்
ஆனால் தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு இன்னும் டேக் ஆப் ஆகணும் என்று என்னுடைய கருத்து. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் சொல்கிறார். ஆனால் பிளாக்காக ஆக கூடாது என்றும் ஒயிட்டா இருந்தால் பரவாயில்லை. அதையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். முதலமைச்சர் நிர்வாகத்தில் அமைச்சர்களை அழைத்து இன்னும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
பெட்ரோல் டீசல் பொருத்தமட்டில் உலகத்தில் உள்ள பட்டியலில் நமது நாட்டில் குறைவாக தான் உள்ளது. ஆனால் மக்கள் மீது சுமை இல்லை என்பது நான் சொல்ல மாட்டேன். உலகில் போர் சூழல் இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த அளவிற்கு மக்கள் மீது சுமையை குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு குறைத்து இருக்கிறார்கள். இன்னும் போர் சூழ்நிலை முடிந்த பின்பு நிச்சயம் குறைக்கப்படும் என நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலகத்தில் அனைத்து நாடுகளும் பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகரித்து வருகிறது அதற்காக தான் பிரதமர் சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்கள் என கூறுகிறார் நாம் அனைவரும் சிக்கனமாக இருக்கணும் என்றார்.