/இனி லேட்டா வந்தா அவ்ளோதான்... பயோ-மெட்ரிக்கால் அரசு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி - முதலமைச்சரின் அதிரடி உத்தரவு.!

Biometric Attendance News: சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் உழியர்கள் பணிக்கு தாமதமாக வருவதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், அதனை தடுக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார். மாநகராட்சியில் பணி புரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் காலை மாலை என இரு வேளையும் பயோ-மெட்ரிக் முறையில் தங்களது வருகைப் பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த செயல்முறை ஜூன் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.
Biometric Attendance Mandatory News: தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து தினமும் தலைமை செயலக அதிகாரிகளுடன் பல்வேறு ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை, மின்சாரத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஆய்வு நடத்தி அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் பல்வேறு ஆலோசனைகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார். அந்த வகையில் சமீபத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த ஒரு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஊழியர்கள் முறையாக பணிக்கு வருவது இல்லை என்ற புகார் எழுந்தது. இதனையடுத்து அரசு அதிகாரிகள் ஊழியர்களை கண்காணிக்க முதலமைச்சர் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தமாக 36,381 பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இதில் 12,960 பேர் நிரந்தர பணியாளர்களாகவும், 23,421 ஒப்பந்த பணியாளர்களாகவும் உள்ளனர். இந்த நிலையில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணி நேரத்தில் முறையாக அலுவலகத்திற்கு வருவதில்லை என தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வந்தன. இந்த புகாரானது முதலமைச்சர் காதிற்கு செல்லவே, இதனை தடுக்க அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் முறையில் வருகைப்பதிவு மேற்கொள்ள அவர் சமீபத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் பணிக்கு எப்போதும் தாமதமாக வருவதைத் தடுக்க முதலமைச்சர் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். மக்களுக்காக பணி செய்யும் அந்த 8 மணி நேரத்தில் தங்கள் பணிகளை மிகவும் அர்ப்பணிப்புடனும், கவனத்துடனும் செய்ய வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். அதனடிப்படையில், ஊழியர்களின் வருகை நேரத்தை கண்காணிக்கும் விதமாக புதிய செயல்முறையை கொண்டுவந்துள்ளார். தினமும் ஊழியர்கள் பணிக்கு தாமதமாக வருவதைத் தடுக்க பயோமெட்ரிக் முறையை செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த திட்டத்தால் அனைவரும் பணிக்கு திட்டமிட்ட நேரத்தில் வருவார்கள் எனவும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும் பணியானது மாலை 5.45 மணியளவில் முடியும் நிலையில் ஊழியர்கள் யாரும் நேரத்திற்கு வருவதில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில் இத்தகைய புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மனிதவள மேலாண்மைத் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் இந்த முறையானது படிப்படியாக மற்ற துறைகளுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்படும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த பயோமெட்ரிக் திட்டம் ஜூன் 1-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும், இந்த பயோமெட்ரிக் அல்லது முக அங்கீகார முறை மூலம் தங்களது வருகைப் பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் 40 மேற்பட்ட துறைகளில் சுமார் 5,500-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் அரசு ஊழியர்களாகவும், ஒப்பந்த பணியாளர்களாகவும் பணியாற்றி வருகின்றனர். முதலமைச்சர் தனது பணிகளை மேற்கொள்ள தினமும் சரியாக 10 மணிக்கு தலைமைச் செயலகம் வந்துவிடுவதால் ஊழியர்கள் 9.45 மணிக்கும் உதவியாளர்கள் 9.30 மணிக்கும் பணிக்கு வர உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமைச் செயலக அதிகாரிகளின் இந்த உத்தரவை மீறி பணிக்கு தாமதமாக வரும் ஊழியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் பாயும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அனைத்து ஊழியார்களும் பணிக்கு சரியான நேரத்தில் வந்து காலை மாலை என இரு வேளையும் பயோமெட்ரிக் முறையில் தங்களது வருகைப் பதிவை உறுதி செய்ய வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.