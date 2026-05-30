  • /இனி லேட்டா வந்தா அவ்ளோதான்... பயோ-மெட்ரிக்கால் அரசு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி - முதலமைச்சரின் அதிரடி உத்தரவு.!

இனி லேட்டா வந்தா அவ்ளோதான்... பயோ-மெட்ரிக்கால் அரசு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி - முதலமைச்சரின் அதிரடி உத்தரவு.!

Biometric Attendance News: சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் உழியர்கள் பணிக்கு தாமதமாக வருவதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், அதனை தடுக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார். மாநகராட்சியில் பணி புரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் காலை மாலை என இரு வேளையும் பயோ-மெட்ரிக் முறையில் தங்களது வருகைப் பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த செயல்முறை ஜூன் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.

Written ByMathan
Published: May 30, 2026, 12:29 PM IST|Updated: May 30, 2026, 12:29 PM IST
Image Credit: Bio-Metric Sytem For Govt Employees

Mathan

