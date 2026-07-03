Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /பெரம்பூர் மக்களுக்காக புதிய செயலி.. எப்படி பயன்படுத்தலாம்? ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன?

பெரம்பூர் மக்களுக்காக புதிய செயலி.. எப்படி பயன்படுத்தலாம்? ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன?

CM Vijay Perambur Constituency App: சென்னையில் பெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்காக பிரத்யேக செயலி ஒன்றை முதல்வர் விஜய் விரைவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளார். இதனை எப்படி பயன்படுத்தலாம், எப்படி புகார் அளிக்கலாம் என்பது குறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:47 AM IST
பெரம்பூர் மக்களுக்காக புதிய செயலி.. எப்படி பயன்படுத்தலாம்? ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன?
Image Credit: CM Vijay Perambur Constituency AppSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பெரம்பூர் மக்களுக்காக புதிய செயலி.. எப்படி பயன்படுத்தலாம்? ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன?
Perambur27 min ago
2
Gatta Kushti 254 min ago
3
Chennai weather1 hr ago
4
Thanjavur1 hr ago
5
Live News1 hr ago