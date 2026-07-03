/பெரம்பூர் மக்களுக்காக புதிய செயலி.. எப்படி பயன்படுத்தலாம்? ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன?

CM Vijay Perambur Constituency App: தமிழக முதலமைச்சரும் பெரம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான விஜய், விரைவில் பெரம்பூர் மக்களுக்காக பிரத்யேக செயலி ஒன்றை அறிமுகம் செய்ய உள்ளார். இந்த செயலி மூலம் பெரம்பூர் மக்கள் தங்களின் தேவைகள், குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை எளிதாக பதிவு செய்து, அவற்றின் நிலையை நேரடியாக அறிந்துகொள்ளலாம். இந்த செயலி குறித்த முக்கிய அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பூர் தொகுதியில் தொழில் வர்க்கத்தினர், மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்கள் என பலரும் வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதி மூலக்கடை, கொடுங்கையூர், கண்ணதாசன் நகர், பாரதியார் நகர், வியாசர்பாடி, பார்வதி நகர் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதியில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட்டு மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
விஜய் 1.20 லட்சம் வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுக சார்பில் ஆர்.டி.சேகரை விஜய் தோற்கடித்தார். திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதல்வர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து, பெரம்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக நீடித்து வருகிறார். இதனால், பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் நலனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், பெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்காக பிரத்யேக செயலி ஒன்றை முதல்வர் விஜய் அறிமுகம் செய்ய உள்ளார். இதுகுறித்து வீடியோ ஒன்று தற்போது வெளியாகி உள்ளது. பெரம்பூர் மக்களின் தேவைகள், குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை எளிதாக பதிவு செய்து, அவற்றின் நிலையை நேரடியாக அறிந்துகொள்ள உதவும் பிரத்யேக மொபைல் செயலி விரைவில் அறிமுகமாகிறது. இதற்கான அறிவிப்பை முதல்வர் விஜய் விரைவில் வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மக்கள் சேவைத் தளம் என்ற பெயரில் பெரம்பூர் மக்களுக்காக பிரத்யேக செயலி அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த செயலி மூலம் கல்வி, மருத்தும், குடிநீர் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும், தெரு விளக்கு ஏரியாதது, பழுதடைந்த சாலை போன்ற குறைகளையும் எளிதாக பதிவு செய்யலாம். எந்த ஒரு அலுவலகத்திற்கும் செல்லாமல், எளிதகா வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் புகார்களை பதிவு செய்யலாம். புகார் அளிப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் புகாரின் நிலையை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள உதவும் வகையிலும், செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பூர் மக்களுக்கான பிரத்யேக செயலி ஐபோன் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு செயலிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் பெயர், மொபைல் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளிட்டு, வார்டு எண்ணை குறிப்பிட்டு, உங்கள் பிரச்னைகளை பதிவு செய்யலாம். முதலில் புதிய கோரிக்கை என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, பெயர், தெரு, வார்டு எண், பிரச்னை வகைகளை தேர்வு செய்து விரிவாக எழுதி கொள்ளுங்கள். உதாரணமாக, வியாசர்பாடியில் உள்ள சாலையில் சாலையில் பள்ளம் என்பதை உள்ளிட்டு சமப்பியுங்கள்.
சில நொடிகளில் உங்கள் புகார் பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை அடையும். இதனை அடுத்து, நேரடியாக உங்கள் வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு புகார் டிக்கெட் எண் அனுப்பி வைக்கப்படும். உங்கள் ஒவ்வொரு டிக்கெட்டும் கண்காணிக்கப்படும். உங்களது புகாருக்கான தீர்வு தேதியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். எப்போது வேண்டுமானலும் உங்கள் டிக்கெட் எண்ணை உள்ளிட்டு, அதன் நிலையை நேரடியாக பார்க்கலாம். இந்த செயலி விரைவில் அறிமுகமாக உள்ளதால் பெரம்பூர் மக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
பெரம்பூர் மக்களின் தேவைகள், குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை எளிதாக பதிவு செய்து, அவற்றின் நிலையை நேரடியாக அறிந்துகொள்ள உதவும் பிரத்யேக மொபைல் செயலி விரைவில் அறிமுகமாகிறது.— VTL Team (@VTLTeam) July 3, 2026
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