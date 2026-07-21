/ஆவின் பால் பாக்கெட்டின் கரப்பான் பூச்சி! வாடிக்கையாளர் வெளியிட்ட வீடியோ..

Cockroach In Aavin Milk : தமிழ்நாட்டில், பல லட்சம் பேர் உபயோகிக்கும் பால் மற்றும் பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களின், அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருக்கிறது ஆவின். இது, ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் பால் கூட்டுறவு சங்கங்களா மூலம் பால் கொள்முதல் செய்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான் அதிகம். அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த நிறுவனத்தின் பால் விலை இருப்பதால் அதிகம் பேர் இந்த நிறுவனத்தின் பாலைதான் வாங்குகின்றனர். இதில், ஆவின் பால் பாக்கெட்டின் நிறங்கள், அவற்றின் கொழுப்பு சத்து மற்றும் பாலின் தரத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றன. இதில், ஆரஞ்சு நிறம், பச்சை, நீலம், ஊதா உள்ளிட்ட வகைகளில் நிறங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன.
மக்களின் நம்பகத்தன்மையை பெற்ற ஆவின் பால் பாக்கெட்டில், சமீபத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சென்னை வேளச்சேரியை சேர்ந்த ஒருவர் கடந்த ஜூலை 15-ம் தேதி ஆன்லைன் ஆப்பில் ஆவின் நீல நிற பாலை வாங்கியுள்ளார். அதனை காய்ச்சி குடிப்பதற்காக எடுத்த போது அதனுள் கரப்பான்பூச்சி இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். உடனே அடுத்த நாள் பால் பாக்கெட்டை கட் செய்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிய போது அதிலிருந்து கரப்பான்பூச்சி வந்துள்ளது. இதனை வீடியோவாக பதிவு செய்து இன்ஸ்டாவில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
ஆவின் போன்ற அரசின் பாலில் இப்படி பூச்சி இருப்பது அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். தன்னுடைய ஒன்றரை வயது குழந்தைக்கு கொடுக்க தான் பால் வாங்கியதாகவும், இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது தங்கள் பாலின் தேர்வை கேள்வி எழுப்பும் வகையில் உள்ளதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த வாடிக்கையாளர் இப்படியொரு வீடியோவை வெளியிட்ட பிறகு, உடனடியாக அது சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது. வீடியோ வெளியிட்ட அந்த வாடிக்கையாளர், இதன் அப்டேட் குறித்தும் அந்த வீடியோவின் கமெண்டில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், ஆவின் அதிகாரிகளான உதவிப் பொது மேலாளர் (AGM) மற்றும், தர உறுதிப்பாடு (QA) அதிகாரி உள்ளிட்டோர் தங்களை தொடர்பு கொண்டு மன்னிப்பு கேட்டதாகவும், எதிர்காலத்தில் இது போன்ற எந்த தவறும் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வதாக உறுதி அளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
வாடிக்கையாளர் இப்படி ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்த பிறகு, பொதுமக்கள் பலர் அந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே இந்த விஷயத்தை விட்டு விட வேண்டாம் என்றும் குடித்து விட்டு ஏதேனும் ஆகியிருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். கூடவே, இந்த பிரச்சனையை இப்படியே விட்டு விடாமல், அவர்கள் மீது நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை அணுகி வழக்கு தொடர்ந்து, பால் பாக்கெட்டின் விலையை விட 1000 மடங்கு அதிக தொகையை இழப்பீடு கோர வேண்டும் என்றும் கூறி வருகின்றனர். ஒரு சிலர், முதல்வர் விஜய்யை டேக் செய்து, நீதி வழங்க வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், தங்களுக்கு ஆவின் பட்டர் பாக்கெட்டில் பூச்சி வந்ததாகவும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.