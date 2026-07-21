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ஆவின் பால் பாக்கெட்டின் கரப்பான் பூச்சி! வாடிக்கையாளர் வெளியிட்ட வீடியோ..

Cockroach In Aavin Milk : சில நாட்களாக, சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வீடியோ பரவி வருகிறது. இதில், ஆவின் பால் நீள நிற பாக்கெட்டை காண்பிக்கும் வாடிக்கையாளர் அதில் கரப்பான்பூச்சி இருப்பதையும் காண்பிக்கிறார். இது, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:15 AM IST
ஆவின் பால் பாக்கெட்டின் கரப்பான் பூச்சி! வாடிக்கையாளர் வெளியிட்ட வீடியோ..
Image Credit: Cockroach In Aavin Milk | Image Source Instagram sathishs 94 pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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