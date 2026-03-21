போதை பழக்கம் வேண்டாம்... இந்த இளைஞன் படும் கஷ்டத்தை பாருங்க - பயங்கரமான பக்க விளைவுகள்

தமிழ்நாடு குற்ற செய்திகள்: இந்தியாவில் பொருளாதாரத்திலும், கல்வியிலும், மருத்துவத்திலும், தொழில் வளர்ச்சியிலும், தகவல் தொழில்நுட்பத்திலும் முன்னணி மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருகிறது. இட ஒதுக்கீடு முதல் அரசின் நலத்திட்டங்கள் வரை தமிழ்நாடு பல்வேறு முன்னெடுப்புகளின் மூலம் நாட்டுக்கே முன்னோடியாக இருந்துள்ளது, இருந்தும் வருகிறது.
தற்போது கூட, மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பதற்கும், இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவும், உத்தரப் பிரதேச திட்டக்குழு அதிகாரிகள் தமிழ்நாடு வந்துள்ளனர். இவர்கள், இங்கு செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் விரிவான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். நேற்று மதுரை, விருதுநகர் மாவட்டங்களில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் கள ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டனர்.
மருத்துவக் கட்டமைப்பில் பலமான தமிழ்நாடு
உத்தர பிரதேசத்தில் நடக்கும் 1 லட்சம் பிரசவத்தில் 140 உயிரிழக்கின்றனர்; ஆனால், தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை 35 பேர் உயிரிழக்கின்றனர். பிரசவத்தின் போது அல்லது பிரசவம் முடிந்து 42 நாள்களுக்குள் உயிரிழக்கும் தாய்மார்களின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் கணிக்கிடப்படும். அந்த வகையில், நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்திற்கு தமிழ்நாடு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறது. மருத்துவ தலைநகரான சென்னைக்கு வந்து அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான், வங்கதேச குடிமக்கள் கூட மருத்துவம் பார்க்கும் சூழல் நிலவுகிறது. அந்தளவிற்கு மருத்துவ கட்டமைப்பு வலுவாக உள்ளது.
அதிகரிக்கும் போதை பழக்கம்
இச்சூழலில், தமிழ்நாட்டில் சமீப காலமாக போதைப் பொருள் புழக்கம் அதிகமாகியிருப்பது மாநிலத்திற்கே கடும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பஞ்சாப் போன்று தமிழ்நாட்டிலும் பலதரப்பட்ட போதைப் பொருள்கள் புழக்கத்தில் இருப்பதாகவும், இதனால் இளந்தலைமுறையினரின் வாழ்க்கை சீரழியும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். போதைப் பொருள் புழக்கமே தமிழ்நாட்டில் பாலியல் வன்கொடுமை; பெண்கள், சிறுவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் போன்றவை அதிகரிப்பதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
போதை ஊசி செலுத்தி மாணவர்
இந்நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் போதை மருந்துக்கு ஒரு மாணவர் அடிமையாகி, தற்போது உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை அரசு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு பயின்று வரும் மாணவர் ஒருவர் நேற்று (மார்ச் 20) டைடால் எனும் தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரையை கரைத்து ஊசியாக தனது உடம்பில் செலுத்திக் கொண்டுள்ளார்.
(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: இங்குள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே. போதை மருந்து பயன்பாட்டை எந்தவிதத்திலும் ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் எழுதப்படவில்லை. போதை பழக்கத்தில் இருந்து மீள முயற்சிப்பவர்கள், அரசு மருத்துவமனைகளில் செயல்படும் போதை மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையத்தில் இணைந்து சிகிச்சை பெற்று நலம் பெறலாம்.)
போதை ஊசி செலுத்திக்கொண்டு சிறிது தூரம் சாலையில் நடந்து வரும்போது, தனக்கு உடலில் ஏதோ மாற்றம் தெரிந்து, கடுமையான வலி ஏற்படுவதை உணர்ந்து இளைஞர் தனது நண்பருக்கு செல்போன் மூலம் தகவல் கொடுத்துள்ளார்.
உடனடியாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு மாணவர் கொண்டு சென்று அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு அவருக்கு தற்போது சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தகவல், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மூலம் கொருக்குப்பேட்டை போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
போதைக்காக மாணவன் செய்த செயல்
தகவல் அறிந்த உடனே மருத்துவமனைக்குச் சென்ற போலீசார் மாணவனை விசாரணை செய்தனர். அதில் அந்த மாணவன் கடந்த மூன்று மாதமாக தனக்கு போதை மாத்திரைகளை உபயோகப்படுத்தும் பழக்கம் இருந்து வந்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.
போதை என்ற அரக்கனின் பிடியில் சிக்கியதால், இன்னும் இன்னும் போதை வேண்டும் என மரண போதையை அடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரையை தண்ணீரில் கலந்து ஊசியாக தன் உடம்பில் தனக்கு தானே செலுத்தி இருக்கிறார். வீட்டின் அருகாமையில் இருக்கும் மாநகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடத்தில் இந்த ஊசியை அவர் செலுத்திக் கொண்டதாக தெரிகிறது.
பயங்கரமான பக்க விளைவுகள்
போதை ஊசியை உடலில் செலுத்திக்கொண்டு, சிரித்துக் கொண்டே இருந்துள்ளார். சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்கு கண் அரிப்பு, எரிச்சல், முக வீக்கம் போன்றவை ஏற்படுவதை உணர்ந்துள்ளார். உடனே அவர் தனது நண்பருக்கு தகவல் தெரிவித்து தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக வந்திருப்பதாக தெரிவித்தார்.
துணை முதல்வர் தொகுதியில் போதைப் பொருள் புழக்கமா?
இத்தகைய மாத்திரைகளை திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் தெரிந்தவரிடம் வாங்கியதாகவும் மாணவர் கூறியுள்ளார். மாணவனுக்கு மாத்திரை எப்படி சர்வ சாதாரணமாக கிடைத்தது போதை மாத்திரைகளை பழக்கங்கள் எளிதில் எவ்வாறு வருகிறது என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதுவும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் தொகுதியான திருவல்லிக்கேணியில் போதை பொருள் புழக்கம் இருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். மாநகராட்சி கழிப்பறையில் உள்ளே சென்று கல்லூரி மாணவர் போதை ஊசி செலுத்தி கொண்ட சம்பவம் இந்த பகுதியிலும் மாணவர் பயிலும் கல்லூரியிலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ