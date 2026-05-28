/சென்னையை நடுங்க வைக்கும் கொரோனா! Covid தொற்று அதிகரிப்பு.. மருத்துவர்கள் பகீர் தகவல்

Chennai Covid Cases Latest News: தலைநகர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலை பகிர்ந்துள்ளனர். சென்னையில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவது மக்கள் மத்தியில் பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Chennai Covid Cases Latest News: 2019ஆம் ஆண்டு பரவிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று உலக நாடுகளை உலுக்கி எடுத்தது. சீனாவில் பரவத் தொடங்கிய கொரோனா தொற்று, மெல்ல மெல்ல பல்வேறு நாடுகளுக்கு பரவியது. இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் ஸ்தம்பித்து போனது. இதில் இருந்து மீண்டு வரவே பல ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொண்டது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் 2020ஆம் ஆண்டு கொரோன தொற்று பரவத் தொடங்கிய, கோடிக்கணக்கான உயிர்களை பறித்தது.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தனர். தனிமைப்படுத்துவது, தடுப்பூசி போன்ற தொடர் நடவடிக்கைக்கு பிறகு, கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. தற்போது உலக நாடுகளுக்கு கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீண்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிட்டன. இந்த நிலையில், தற்போது அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சென்னையில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
சென்னையில் கடந்த சில வாரங்களாக லேசான கொரோனா தொற்றுகள் அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால், அடிப்படை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுமாறு மக்களை வலியுறுத்துகின்றனர். அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளைச் சேர்ந்த பல மருத்துவர்கள் கொரோன தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இருப்பினும், பெரும்பாலான தொற்றுகள் லேசானவை என கூறியுள்ளனர். இது குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரி கூறுகையில், "கொரோனா தொற்று தற்போது பரவலாக இருக்கிறது. கோடை காலமான மே, ஜூலை வரை தொண்டை வலி போன்ற அறிகுறிகளுடன் வருபவர்களுக்கு தனியார் மருத்துவமனைகள் கொரோனா பரிசோதனையை பரிந்துரைக்கின்றன. தற்போது எந்த ஒரு தொற்றில் எந்த ஒரு வீரியமும் கண்டறியப்படவில்லை.
இதனால், மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம். கடந்த 10 நாட்களில் லேசான சுவாச நோய்த்தொற்றுகள் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார். அப்போலோ மருத்துவமனையின் தொற்று நோய்கள் பிரிவின் மூத்த ஆலோசகர் சுரேஷ் குமார் கூறுகையில், கடந்த 10 நாட்களாக கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது. அறிகுறிகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு நாங்கள் பரிசோதனை செய்து வருகிறோம்.
அப்போது தான், கொரோனா நோய்த்தொற்று அதிகரிப்பதை நாங்கள் கவனித்தோம். காய்ச்சல், இருமல், மூச்சுத்திணறல், சோர்வு, தலைச்சுற்றல், சுவையின்மை ஆகியவை அறிகுறிகளாகும். குறிப்பாக 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், புற்றுநோய் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற இணை நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு ஆக்சிஜன் உதவியும் மருத்துவமனை சிகிச்சையும் தேவைப்பட்டது. தற்போது தடுப்பூசிகள் கிடைக்காததால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது நல்லது” என்றார்.
மேலும், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் மருத்துவத் துறைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் எஸ். சந்திரசேகர் கூறுகையில், "கொரோனா தொற்று முற்றிலுமாக மறைந்துவிடவில்லை. மாறாக தற்போது பருவகால நோயாக மாறியுள்ளது. தற்போது நோயாளிகளுக்கு லேசான கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் மட்டுமே உள்ளன.
அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனையில் அறிகுறிகளுடன் வருபவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது கோடை விடுமுறை இருப்பதால் பலரும் வெளியூர் செல்வார்கள். அப்போது, முகக் கவசம அணிவது, கைகைளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது, உடல்நநிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் என்பதை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், தற்போது மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம். கொரோனா குறித்து தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வு அவசியம். ஒருவருக்கு அறிகுறிகள் தென்பட்டால், முகக்கவசம் அணிய வேண்டும். பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். நிலையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
முதியவர்கள், இணை நோய்கள் உள்ளவர்கள், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பெற்றவர்கள் மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காகக் காத்திருப்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதிக ஆபத்துள்ள நபர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை தவறாமல் செலுத்த வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.