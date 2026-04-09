  • “இந்தியா கூட்டணியில் பிளவு இருக்கலாம் ஆனால்..” சிபிஐ ஓபன் டாக்!

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் வேலூரில் பேட்டியளித்தார். அப்போது, இந்தியா கூட்டணி குறித்தும் தற்போதைய அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்தும் பேசினார்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 9, 2026, 04:56 PM IST

வேலூரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சி.பி.ஐ) மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

“கடந்த சில நாட்களாக நாங்கள் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு வாக்குசேகரிக்கிறோம் வேலூர் கார்த்திகேயன்,காட்பாடி திமுக வேட்பாளர் துரைமுருகன்,அனைக்கட்டு நந்தகுமார் குடியாத்தம் தேமுதிக பிரதாப் கேவிக்குப்பம் ராஜேஸ்வரியை ஆதரித்தும் வாக்குசேகரிக்கிறோம் மக்கள் வெற்றியை தேடி தரும் மனநிலையில் உள்ள பிரதான காரணம் முதல்வரின் அரசியல் தமிழகம் வெல்லும் என்பது தமிழகத்தின் உரிமைக்கானது டெல்லியா தமிழகமா என்றால் மக்கள் தமிழகம் பக்கம்தான்” என்று பேசினார். 

“ தேர்தல் ஆணையம் அத்துமீறுகிறது”

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆளுநர் மூலம் இரட்டை ஆட்சி மாநில நலத்திட்டங்களை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான நேர் எதிர் அரசியலை செய்கிறார் அரசியல் கட்சிகள் வெல்லாம் தோற்கலாம் ஆனால் ஜனநாயகம் தோற்க கூடாது தேர்தல் ஆணையம் அத்துமீறுகிறது. உலகத்தில் நாட்டியம் புரியும் ஜனநாயகம் மேலும் நமது நாடு ஜனநாயக திருவிழாவை கொண்டது இதனை ஒன்றிய அரசு குரவலையை நெறிக்கிறது” என்று கூறினார். 

தொடர்ந்து, “அசாம் பீகார் ஒரிசா பாஜக ஆட்சியில் மாற்றவில்லை ஆனால் தமிழகம் கேரளாவில் அதிகாரிகளை மாற்றுவது ஜனநாயகத்தை சிதைப்பது” என்றும் கூறினார். 

விஜய் குறித்து பேச்சு!

விஜய் நெல்லையில் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, “விஜய் எரிவாயு தட்டுபாட்டிற்கு முதல்வர் தான் காரணம் என்பது பிழை. போரால் தான் இஸ்ரேல் அமெரிக்க போரால இந்த நிலைமை போரை நிறுத்துங்கள் என சொல்லாத பிரதமர் தான் காரணம். எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி வசைபாடுகிறார். அவர் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அல்ல அவர் தமிழகத்தின் சித்தரகுப்தனாக மாறிவிட்டார் அவரிடம் அரசியலை எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் அவரின் பேச்சு தமிழகத்திற்கு நன்மை பயக்காது முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டத்தை மதிக்கிறார்.” என்று பேசினார். 

நல்லிணத்தை கலைக்க முயற்சி!

“தமிழகம் கொலை நகரம் பாலியல் வன் கொடுமை என பொய்களுக்கு அப்பால் அரசியலை அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கிறோம் மம்தா பானர்ஜி சொல்வதை போல் ஸ்டாலினுக்கு பாஜகவுக்கும் தொடர்பில்லை. அவரின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அரசியல் பிழை எங்கள் கூட்டணி வெற்றி பெறும் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் ஜாதி மதங்களை கடந்த ஒற்றுமை கலாச்சாரம் தமிழ் கலாச்சாரம். இந்த நல்லிணக்கத்தை கலைக்க பாஜக அரசியலை சுமந்து வருகிறது இதனை தடுக்க தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என்று கூறினார். 

தொடர்ந்து, “வரும் தேர்தலில் பாஜக அதிமுகவுக்கு பாடம்புகட்டுவார்கள். உலகத்தில் ஏழை மக்கள் மீது நடக்கும் தாக்குதலுக்கு கண்டனம் ஆலங்குளம் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு கண்டனம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பின்னர் தான் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் இருக்கும்” என்று பேசினார்.

மேும், “தமிழ்நாட்டில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் குற்றங்கள் நடக்கிறது ஆனால் முதல்வர் சட்டத்தின் பக்கம் தான் நிற்கிறார் நாகரீக அரசியல் மானிடர் வாழும் வாழ்வியலில் குற்றங்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடங்குக்கிறோமா என்பது தான் எடப்பாடி அரசியல்” என்றார்.

இந்தியா கட்சியில் பிளவு..

இந்தியா கூட்டணியில் பிளவு இருக்கிறதா என்கிற கேள்விக்கு,“ இந்தியா கூட்டணியில் பிளவு இருக்கிறது அந்த பிளவை கம்யூனிஸ்ட்டுகளாகிய நாங்கள் நிரப்புகிறோம்” என கூறினார். இந்த பேட்டியின் போது மாவட்ட செயலாளர் லதா,மணி உள்ளிட்ட கம்யூனிஸ்ட் நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

