English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
துரோகிகள் எல்லாம் ஓரணியில்.. டெல்லி எஜமானர்கள்! கனிமொழி அட்டாக்

Kanimozhi Attack ADMK Edappadi Palaniswami: திருவள்ளூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட கனிமொழி, துரோகிகள் அனைவரும் சேர்ந்து கூட்டணி வைத்துள்ளனர் என்றும் அதிமுக ஆட்சியில் மிகவும் மோசமானதாக இருந்ததாகவும் கடுமையாக சாடி பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 7, 2026, 04:44 PM IST
  • துரோகிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஓரணியில் திரண்டு உள்ளனர் என அதிமுகவை கனிமொழி சாடினார்
  • திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர். புள்ளிவிவரம் சொன்ன கனிமொழி
  • திருவள்ளூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட கனிமொழி பேச்சு

Trending Photos

ஆர்டிஇ : தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon10
RTE Admission
ஆர்டிஇ : தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய உத்தரவு
பங்குனி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இந்த முறை பெண்களின் வாக்கு யாருக்கு? திமுகவிற்கு வாய்ப்பு இல்லையா?
camera icon6
TN Assembly Election
இந்த முறை பெண்களின் வாக்கு யாருக்கு? திமுகவிற்கு வாய்ப்பு இல்லையா?
பங்குனி 24 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 24 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Kanimozhi Attack ADMK Edappadi Palaniswami: திருவள்ளூர் சட்டமன்ற திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி. ராஜேந்திரனை கனிமொழி ஆதரித்து கனகம்மாசத்திரம் பகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, தமிழகத்தில் மிகவும் மோசமான ஆட்சியை நடத்தியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என அதிமுகவை கடுமையாக சாடி பேசினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 

தமிழகத்தில் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் என டெல்லியில் இருந்து வந்தவர்கள் கூறுகின்றனர். தேசிய சராசரி பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 65%. அதில் தமிழ்நாட்டில் 23%.தான். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை புகார் தெரிவித்தாலும் காவல் நிலையங்களில் எடுப்பதில்லை. இந்திய அளவில் 77% கூட எடுப்பதில்லை, ஆனால் தமிழகத்தில் 91% வழக்கு பதியப்பட்டு பெண்களுக்கு நியாயம் கிடைத்துள்ளது. 

சசிகலாவுக்கு துரோகம் 

அதிமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெற்ற போது குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி  ஆர்வம் காட்டினார். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க அக்கறை காட்டவில்லை. அம்மா என்று அழைத்தவருடன் இருந்த சசிகலாவின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி முதல்வரானவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அவருக்கு கட்சியில் இடம் இல்லை என்று கூறி துரோகம் செய்தவர்தான் எடப்பாடி. இதுதான் அவர் பெண்களுக்கு காட்டும் மரியாதை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

துரோகிகள் ஓரணியில் 

தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் எதிராக துரோகம் செய்பவர்கள் ஓரணியாக அணிவகுத்து இருக்கிறார்கள். திருவள்ளூர் திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி.ராஜேந்திரனை  எதிர்த்து நிற்கும் அதிமுக வேட்பாளர் ரமணா, அவரைப் பற்றி விசாரித்த போது அவரின் பெயரே குட்கா. குட்காவை விற்பதற்காக உதவி செய்தவர் என்பதால் அவர் மீது சிபிஐ வழக்கு உள்ளது. அவருடைய கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் போட்ட வழக்கு அவர் மீது உள்ளது.

டெல்லி எஜமானர்களை கண்டு பயம் 

தேசிய நெடுஞ்சாலை போடப்பட்டு வரும் நிலையில் உயர்மட்ட மேம்பாலங்கள் எதுவும் இல்லாததால் 10 கிலோ மீட்டர் சுற்றி செல்லும் நிலை உள்ளது. அதை எடுத்துச் சொல்வதற்கு கூட ரமணாவுக்கும் எடப்பாடிக்கும் மனசு இல்லை. டெல்லியில் உள்ள எஜமானர்கள் கோபித்துக் கொள்வார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு. ஆனால் நமக்கு அந்த பயம் இல்லை. திமுக ஆட்சி அமைந்த உடன் மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படும்.

அதிமுக ஆட்சியில் செல்போன் தருகிறேன் என்று சொன்னவர்கள் இதுவரை தரவில்லை. யாருக்காவது கிடைத்ததா என்றும் தெரியவில்லை. தமிழகத்தில் ஒருவர் கூட வாங்கவில்லை. தமிழகத்தில் எந்தப் பகுதியில் கேட்டாலும் கருணாநிதி கொடுத்த கலை டிவி இன்றும் வேலை செய்கிறது. ஸ்மார்ட் டிவி கூட 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓடவில்லை. ஆனால் கருணாநிதி வழங்கிய டிவி 30 ஆண்டுகளாக இன்றைக்கும் வேலை செய்கிறது.

8 ஆயிரம் டோக்கன் 

8 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டோக்கனுக்கு எது தேவையோ அதை வாங்கி கொள்ளுங்கள் என முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார். விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரத்தை வழங்கியவர் கருணாநிதி. தமிழகத்தில் 44% பெண்கள் வேலக்கு செல்கிறனர். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களின் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்க தொழிற்சாலைகள் அருகிலே குழந்தைகள் காப்பகம் நிறுவப்படும். 

மேலும் படிக்க: ஏப்ரல் 13 வரை இடியுடன் கூடிய மழை.. சென்னையிலும் இருக்கும்! வானிலை அலர்ட்

மேலும் படிக்க: Lights, Camera, No Action | கட்-அவுட் ஹைப்... களத்தில் கேப் -தவெக-வின் சினிமா ஃபார்முலா தேர்தலுக்கு செட் ஆகுமா?

மேலும் படிக்க: சேலத்தில் மொத்தம் 172 சென்சிடிவ் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
KanimozhiDMKADMKTN Assembly Election 2026Edappadi Palaniswami

Trending News