துரோகிகள் எல்லாம் ஓரணியில்.. டெல்லி எஜமானர்கள்! கனிமொழி அட்டாக்

Kanimozhi Attack ADMK Edappadi Palaniswami: திருவள்ளூர் சட்டமன்ற திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி. ராஜேந்திரனை கனிமொழி ஆதரித்து கனகம்மாசத்திரம் பகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, தமிழகத்தில் மிகவும் மோசமான ஆட்சியை நடத்தியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என அதிமுகவை கடுமையாக சாடி பேசினார்.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்
தமிழகத்தில் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் என டெல்லியில் இருந்து வந்தவர்கள் கூறுகின்றனர். தேசிய சராசரி பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 65%. அதில் தமிழ்நாட்டில் 23%.தான். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை புகார் தெரிவித்தாலும் காவல் நிலையங்களில் எடுப்பதில்லை. இந்திய அளவில் 77% கூட எடுப்பதில்லை, ஆனால் தமிழகத்தில் 91% வழக்கு பதியப்பட்டு பெண்களுக்கு நியாயம் கிடைத்துள்ளது.
சசிகலாவுக்கு துரோகம்
அதிமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெற்ற போது குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆர்வம் காட்டினார். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க அக்கறை காட்டவில்லை. அம்மா என்று அழைத்தவருடன் இருந்த சசிகலாவின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி முதல்வரானவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அவருக்கு கட்சியில் இடம் இல்லை என்று கூறி துரோகம் செய்தவர்தான் எடப்பாடி. இதுதான் அவர் பெண்களுக்கு காட்டும் மரியாதை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
துரோகிகள் ஓரணியில்
தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் எதிராக துரோகம் செய்பவர்கள் ஓரணியாக அணிவகுத்து இருக்கிறார்கள். திருவள்ளூர் திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி.ராஜேந்திரனை எதிர்த்து நிற்கும் அதிமுக வேட்பாளர் ரமணா, அவரைப் பற்றி விசாரித்த போது அவரின் பெயரே குட்கா. குட்காவை விற்பதற்காக உதவி செய்தவர் என்பதால் அவர் மீது சிபிஐ வழக்கு உள்ளது. அவருடைய கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் போட்ட வழக்கு அவர் மீது உள்ளது.
டெல்லி எஜமானர்களை கண்டு பயம்
தேசிய நெடுஞ்சாலை போடப்பட்டு வரும் நிலையில் உயர்மட்ட மேம்பாலங்கள் எதுவும் இல்லாததால் 10 கிலோ மீட்டர் சுற்றி செல்லும் நிலை உள்ளது. அதை எடுத்துச் சொல்வதற்கு கூட ரமணாவுக்கும் எடப்பாடிக்கும் மனசு இல்லை. டெல்லியில் உள்ள எஜமானர்கள் கோபித்துக் கொள்வார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு. ஆனால் நமக்கு அந்த பயம் இல்லை. திமுக ஆட்சி அமைந்த உடன் மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படும்.
அதிமுக ஆட்சியில் செல்போன் தருகிறேன் என்று சொன்னவர்கள் இதுவரை தரவில்லை. யாருக்காவது கிடைத்ததா என்றும் தெரியவில்லை. தமிழகத்தில் ஒருவர் கூட வாங்கவில்லை. தமிழகத்தில் எந்தப் பகுதியில் கேட்டாலும் கருணாநிதி கொடுத்த கலை டிவி இன்றும் வேலை செய்கிறது. ஸ்மார்ட் டிவி கூட 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓடவில்லை. ஆனால் கருணாநிதி வழங்கிய டிவி 30 ஆண்டுகளாக இன்றைக்கும் வேலை செய்கிறது.
8 ஆயிரம் டோக்கன்
8 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டோக்கனுக்கு எது தேவையோ அதை வாங்கி கொள்ளுங்கள் என முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார். விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரத்தை வழங்கியவர் கருணாநிதி. தமிழகத்தில் 44% பெண்கள் வேலக்கு செல்கிறனர். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களின் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்க தொழிற்சாலைகள் அருகிலே குழந்தைகள் காப்பகம் நிறுவப்படும்.
