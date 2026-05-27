/சீமான் மகளுக்கு தாய்மாமன் சீர்..தங்க செயின் to வரிசை தட்டுகள்! அலற விட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்..

Thaai Maaman Seer Seeman Daughter : சமீபத்தில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்-கயல்விழி தம்பதியினருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதையடுத்து, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்மாமன் சீர் கொண்டு வந்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Thaai Maaman Seer Seeman Daughter : தமிழ்நாட்டின் முக்கிய கட்சியாக விளங்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக விளங்குகிறார் சீமான். இவருக்கும் கயல்விழிக்கும் 2013 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இந்த தம்பதிக்கு ஏற்கனவே ஒரு மகன் இருக்கிறார். அவர் 2019 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார். அவரது பெயர் மாவீரன். இந்நிலையில், கடந்த 21 ஆம் தேதியன்று சீமான்-கயல்விழி தம்பதிக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது.
தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான கிராமப்புறங்களிலும், நகர்ப்புறங்களில் சில இடங்களிலும் குழந்தைங்களுக்கு குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் தாய் சகோதரர்களான தாய் மாமர்கள் தாய்மாமன் சீர் கொண்டு வருவது வழக்கம். இந்த தாய் மாமன் சீரில், அந்தப் பெண் குழந்தையின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் நகைகள் அல்லது ரொக்கம் சீராக வைக்கப்படும்.
பல சமயங்களில், ஒரு பெண் குழந்தை பருவமடையும் சடங்கில்தான், தாய் மாமன் சீர் செய்யும் முறை பின்பற்றப்படுகிறது. ஒரு சில இடங்களில், குழந்தைகள் மொட்டை அடித்து காதணி விழா நடைபெறும் போதும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சீரில், பல வகைகள் இருக்கின்றன. தொட்டில் சீர் என்று ஒன்று உள்ளது. இதில் குழந்தைக்கு முதன் முதலில் தொட்டில் கட்டுவதற்கு தேவையான தொட்டில் துணி, தொட்டில் கம்பு ஆகியவற்றை தாய்மாமன் வாங்கி கொடுப்பார். மேலும் குழந்தையின் கை அல்லது காலுக்கு தங்கம் அல்லது வெள்ளியிலான சங்கிலி, மோதிரம் அல்லது அரைஞாண் கொடி உள்ளிட்டுவற்றை வாங்கி அணிவிப்பார். இப்போது அதேபோல சீமானின் பெண் குழந்தைக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தாய்மாமன் சீர் கொண்டு வந்துள்ளார்.
சீமான்-கயல்விழி தம்பதியின் இரண்டாவது பெண் குழந்தைக்கு முன்னாள் அமைச்சரும் திமுக எம்எல்ஏவுமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தாய்மாமன் சீர் கொண்டு வந்துள்ளார். இவர் கொண்டுவந்தது கொஞ்ச நஞ்ச சீர் அல்ல. எக்கச்சக்க தட்டுகள் நிறைய பழங்கள், டிரை ஃப்ரூட்ஸ், குழந்தைக்கு தேவையான பொருட்கள், குழந்தை பெற்ற தாய்க்கு வலு தரும் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு வந்தார். இவரை சீமான் வாசலுக்கு வந்து வரவேற்றார்.
தனது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் புடை சூழ தாமுல தட்டுகளில் வகை வகையான பொருட்களுடன் சீர் எடுத்து வந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், மேளதாள வாத்தியங்கள் முழங்க சீமான் வீட்டிற்கு சென்று முறைப்படி தனது தாய்மாமன் சீர் செய்திருக்கிறார்.
சீமானின் மகளுக்கு, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தங்க கொலுசு மற்றும் தங்க செயினை வாங்கி வந்துள்ளார். பின்பு தனது கையாலேயே, குழந்தைக்கு தங்க செயினை அணிவித்தார். குழந்தையின் கால்களுக்கு கொலுசும் அணிவிக்கப்பட்டது. இப்படி சீமான் மகளுக்கு, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சீர் கொண்டு வந்த நிகழ்வு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான அரசியல் தலைவர்களுள் ஒருவர் ஆவார். இவர், திமுகவின் மூத்த தலைவர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றும் இவர், தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவையில் மீன்வளம், மீனவர் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கிறார்.
அதிமுகவில், தொடக்கத்தில் அங்கம் வகித்த அவர், 2009ஆம் ஆண்டு முதல் திமுகவில் இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். திருச்செந்தூர் தொகுதியில் தொடர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு, சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.