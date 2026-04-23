திமுக vs தவெக: சேகர்பாபு - சினோரா அசோக் மோதல் காட்சிகள் Viral - நடந்தது என்ன?

Sekar Babu vs Sinora Ashok: சென்னை துறைமுகம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான சேகர்பாபுவுக்கும், தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் ஆகியோருக்கு இடையே நேருக்கு நேர் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் வீடியோவை இணையத்தில் தவெக ஆதரவாளர்கள் பதிவிட்டு, அதை பரப்பி வருகின்றனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 23, 2026, 06:46 PM IST

புதன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 30 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு வேலையில் சிக்கல்கள் வரலாம்! கவனமாக இருங்கள்!
camera icon6
Budan Peyarchi
புதன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 30 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு வேலையில் சிக்கல்கள் வரலாம்! கவனமாக இருங்கள்!
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon5
Richest Actress
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?
camera icon10
New Labour Laws
புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
camera icon12
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
Chennai Harbour Election 2026, Sekar Babu vs Sinora Ashok: சென்னை துறைமுகம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான சேகர்பாபுவுக்கும், தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் ஆகியோருக்கு இடையே நேருக்கு நேர் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு நிறைவுபெறும் நேரத்தில் கடும் மோதல் ஏற்பட்டதால் பெரும் பரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

துறைமுகம் தொகுதியில் ராயபுரம் அருகே இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஒரு வாக்குச்சாவடியை திமுக வேட்பாளர் சேகர்பாபு கைப்பற்ற வந்ததாக, சினோரா அசோக் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதாகவும்; இதில் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிகிறது. வாக்குவாதத்தில் ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளுவை தொடர்ந்து, போலீசார் இருதரப்பை சமாதானப்படுத்த முயற்சித்துள்ளனர்.

மேலும், சேகர்பாபுவுக்கும், சினோரா அசோக்கிற்கும் நடந்த மோதல் காட்சிகளை தவெக ஆதாரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு அதை வைரலாக்கி வருகின்றனர். சென்னை துறைமுகத்தில் மட்டுமின்றி, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிடும் சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் ஐஸ்ஹவுஸ் அருகே திமுக - தவெக தொண்டர்கள் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. திமுக தொண்டர்கள் தங்களை தாக்கிவிட்டதாக தவெகவினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

