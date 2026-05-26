/பெரம்பலூரில் விசிக - திமுக பயங்கர மோதல்: போர்க்களமாக மாறிய குன்னம், போலீசார் குவிப்பு!

DMK vs VCK Clash: நீலகிரி எம்பி ஆ.ராசாவின் சமூக ஊடகப் பதிவு தொடர்பாக பெரம்பலூர் குன்னத்தில் விசிக மற்றும் திமுகவினர் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் வன்முறையாக மாறியது. போலீஸ் தடையை மீறி கூடிய இரு தரப்பும் பரஸ்பரம் கற்கள் மற்றும் கட்டைகளால் தாக்கிக் கொண்டனர். காயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அப்பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
DMK vs VCK Clash Near Perambalur: பெரம்பலூர் அருகே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) மற்றும் திராவிட முன்னேற்றக் கழக (திமுக) தொண்டர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட கடும் மோதலில், இரு தரப்பினரும் கற்கள், கட்டைகள் மற்றும் குச்சிகளால் பரஸ்பரம் தாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மோதலைக் கட்டுப்படுத்தவும், மேலும் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நிகழாமல் தடுக்கவும் அப்பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நீலகிரி நாடாளுமன்றத் தொகுதி உறுப்பினருமான ஆ. ராசா, சமீபத்தில் தனது எக்ஸ் (ட்விட்டர்) தளத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி குறித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். இந்த விமரிசனம் விசிக தொண்டர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஆ. ராசாவின் பதிவைக் கண்டித்து, பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் கிராமத்தில் விசிக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த காவல்துறையிடம் அனுமதி கோரப்பட்டது. அதே நேரத்தில் விசிகவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திமுக தரப்பிலும் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. இரண்டு அரசியல் கட்சிகளும் ஒரே இடத்தில், ஒரே நேரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முற்பட்டால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்த குன்னம் போலீசார், இரு தரப்பிற்குமே அனுமதி மறுத்திருந்தனர்.
போலீசாரின் தடையையும் மீறி, சற்று முன்பு குன்னம் பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் விசிக மற்றும் திமுக தொண்டர்கள் பெருமளவில் திரண்டனர். ஆரம்பத்தில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
திடீரென இந்த வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியது. ஆத்திரமடைந்த இரு தரப்பு தொண்டர்களும் அருகில் கிடந்த கற்கள், மரக்கட்டைகள் மற்றும் குச்சிகளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒருவரையொருவர் சரமாரியாகத் தாக்கத் தொடங்கினர். பேருந்து நிலையப் பகுதியே ஒரு போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது. பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றமும் பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த குன்னம் போலீசார், வன்முறையில் ஈடுபட்ட இரு தரப்பினரையும் தடியடி நடத்தி கலைக்க முற்பட்டனர். நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு இரு தரப்பையும் போலீசார் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
இந்தக் கல்வீச்சு மற்றும் கட்டடி மோதலில் இரு தரப்பையும் சேர்ந்த சில தொண்டர்களுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்கப்பட்டு, அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த சம்பவத்தின் தற்போதைய முக்கிய விபரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன:
|
விபரம்
|
முக்கியத் தகவல்கள்
|சம்பவம் நடந்த இடம்
|குன்னம் பேருந்து நிறுத்தம், பெரம்பலூர் மாவட்டம்
|மோதலில் ஈடுபட்ட கட்சிகள்
|விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (VCK) மற்றும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK)
|காரணம்
|எக்ஸ் (X) தளத்தில் விசிக குறித்து திமுக எம்பி ஆ. ராசா வெளியிட்ட பதிவு
|தாக்குதல் ஆயுதங்கள்
|கற்கள், மரக்கட்டைகள், குச்சிகள்
|பாதிப்பு
|இருதரப்பு தொண்டர்கள் காயம் (மருத்துவமனையில் அனுமதி), பொது அமைதி பாதிப்பு
|
தற்போதைய நிலை
|கூடுதல் போலீசார் குவிப்பு, நிலைமை போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது
தற்போதைய சூழலில் குன்னம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மேலும் அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடக்காமல் தடுக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பதற்றம் நீடிப்பதால் அப்பகுதியில் உள்ள கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. போலீசாரின் தீவிர ரோந்துப் பணியால் நிலைமை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.