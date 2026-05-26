பெரம்பலூரில் விசிக - திமுக பயங்கர மோதல்: போர்க்களமாக மாறிய குன்னம், போலீசார் குவிப்பு!

DMK vs VCK Clash: நீலகிரி எம்பி ஆ.ராசாவின் சமூக ஊடகப் பதிவு தொடர்பாக பெரம்பலூர் குன்னத்தில் விசிக மற்றும் திமுகவினர் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் வன்முறையாக மாறியது. போலீஸ் தடையை மீறி கூடிய இரு தரப்பும் பரஸ்பரம் கற்கள் மற்றும் கட்டைகளால் தாக்கிக் கொண்டனர். காயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அப்பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 26, 2026, 12:30 PM IST|Updated: May 26, 2026, 12:30 PM IST
Image Credit: DMK vs VCK Clash Near Perambalur Kunnam Turns Into Battlefield | Image: File / Zee Media

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

