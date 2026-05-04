தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Dr Radhakrishnan Nagar Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆர்.கே.நகர் (Dr Radhakrishnan Nagar) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 08:10 AM IST
ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆர்.கே.நகர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (11) தொகுதியாகும். ஆர்.கே.நகர் தொகுதி வட சென்னையை சேர்ந்த தொகுதியாகும்.  வட சென்னையில் அமைந்துள்ள இந்த தொகுதியில் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர். குறிப்பாக, மீனவர்கள் வசிக்கும் முக்கியமான இடமாக ஆர்.கே.நகர் பகுதி இருக்கிறது.  இத்தொகுதியின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாகவும் மீனவர்கள் உள்ளனர்.  இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆர்.கே.நகர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

ஆர்.கே.நகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ஜான் எபினேசர் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அதிமுக (AIADMK): ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வெண்ணிலா தாயுமானவன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மரிய வில்சன்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,87,318

ஆண் வாக்காளர்கள்: 90,612

பெண் வாக்காளர்கள்: 96,004

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 21

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 71.23% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ஆர்.கே.நகர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஜான் எபினேசர் (திமுக) - 95,763 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ் (அதிமுக) - 53,284 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கௌரி சங்கர் - 20,437 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: பாசில் - 11,198 வாக்குகள்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் 75.3% வாக்குகள் பதிவாகின.

மேலும் படிக்க:  Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

