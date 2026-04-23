English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • துரைமுருகன் போட்டியிடும் காட்பாடி தொகுதியில் வாக்கு புறக்கணிப்பு.. வாக்குச்சாவடி மாற்றத்தால் பரபரப்பு!

வேலூர் மாவட்டம் பொன்னை பகுதியில் மக்கள் வாக்களிக்காமல் புறக்கணித்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:20 AM IST
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் ஆர்வத்துடன் சென்று வாக்களித்து வரும் நிலையில், வேலூர் காட்பாடி அருகே மக்கள் பலர் வாக்களிக்காமல் புறக்கணித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய், நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட கட்சி தலைவர்கள், நடிகர் அஜித் குமார், இயக்குநர் மணிரத்னம், அட்லி, பா. ரஞ்சித், அமிர், நடிகர் விக்ரம், ஆர். ஜே. பாலாஜி உள்ளிட்ட திரைபிரபலங்கள் என பலரும் தங்களின் வாக்கை செலுத்தி உள்ளனர். மக்களும் காலையிலேயே ஆரவாரத்துடன் தாங்கள் விரும்பும் கட்சிக்கு வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர்.  

வேலூரில் வாக்களிக்காமல் புறக்கணிப்பு 

இந்த நிலையில், வேலூர் மாவட்டம் பொன்னை பகுதியில் மக்கள் வாக்களிக்காமல் புறக்கணித்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. வேலூர் காட்பாடி அருகே உள்ள பொன்னை பகுதியில், பாலேகுப்பம் என்ற கிராமத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த வாக்குச்சாவடி மையம் திடீரென அதே ஊரில் வேறுொரு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்ட உள்ளது. இதனால் உள்ளூர் மக்களிடையே அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது.

வாக்குச்சாவதி மையத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றியதால் பரபரப்பு 

நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தி வந்த மையத்தை மாற்றியமைத்தது தொடர்பாக எந்த முன் அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். புதிய வாக்குச்சாவடி இடம் தங்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். முதியோர் மற்றும் பெண்கள் அங்கு செல்வது கடினமாக இருக்கும் என அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.  இதனால், பலர் வாக்களிக்காமல் புறக்கணிக்கும் முடிவை எடுத்துள்ளனர். 

அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை 

சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர். நிலைமையை சமாளிக்க அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.
இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி 

வேலூர் காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சார்பாக அக்கட்சி மூத்த தலைவர் துரைமுருகன் போட்டியிடுகிறார். அவர் அந்த தொகுதியில் 1996 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் முதல் 2021 தேர்தல் வரை என 6 முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறார். இம்முறை அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பாக வி. ராமு, நாதக சார்பாக எஸ். திருகுமரன், தவெக சார்பாக எம். சுதாகர் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Katpadi ConstituencyDurai MuruganTamil Nadu election 2026Polling IssuesVellore News

Trending News