/புதிய வீட்டில் பால் காய்ச்சிய இபிஎஸ்... 15 வருடம் கழித்து அரசு பங்களாவை காலி செய்தது ஏன்?

Edappadi Palanisamy New House : முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் தற்போது புதிய வீட்டிற்கு குடிபெயர உள்ளார்.
இதுவரை அரசு பங்களாவில் வசித்து வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது அதை காலி செய்துவிட்டார். அவரது சொந்த ஊரான சேலத்தில் அவருக்கு வீடு இருந்தாலும், அலுவல் பணி காரணமாக சென்னையிலும் அவர் வீடு எடுத்து தங்கி வருகிறார்.
சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள 'செம்பருத்தி' என்ற அரசு பங்களாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி வசித்து வந்தார். தற்போது அதை காலி செய்துவிட்டு, ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு எதிரே உள்ள புதிய வீட்டில் அவர் குடியேற இருக்கிறார்.
கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தலைமையில் அதிமுக ஆட்சி அமைந்த போது, எடப்பாடி பழனிசாமி நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். அப்போதுதான் அவர் 'செம்பருத்தி' என்ற அரசு பங்களாவில் அவர் குடிபுகுந்தார். இது வழக்கமாக அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் பங்களா ஆகும்.
இந்த அரசு பங்களாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி சுமார் 15 ஆண்டுகளா வசித்து வந்தார். இந்த பங்களாவில் அவர் வசித்து வந்த காலகட்டத்தில் அமைச்சராகவும், முதலமைச்சராகவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்து வந்தார்.
|காலகட்டம்
|பொறுப்பு
|2011 (மே) - 2016 (மே)
|நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர்
|2015 (மே - ஆகஸ்ட்)
|வனத்துறை அமைச்சர்
|2016 (மே) - 2021 (மே)
|பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர
|2017 (பிப்ரவரி) - 2021 (மே)
|முதலமைச்சர்
|2021 (மே) - 2026 (மே)
|எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
ஆனால் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இவர் சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாலும், அதிமுக 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அந்தஸ்து கூட இவருக்கு கிடைக்கவில்லை.
சிறப்பு அந்தஸ்து இல்லாத காரணத்தால், அங்கு அவர் குடியிருக்க முடியாத சூழ்நிலையில், அரசு பங்களாவை காலி செய்துள்ளார். அதன்மூலம் அவர் சென்னை ராயப்பேட்டைக்கு குடிபெயர உள்ளார்.
ராயப்பேட்டையில் உள்ள தெய்வசிகாமணி தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபலமான தொழிலதிபர் ஒருவருக்கு சொந்தமான வீடு என கூறப்படுகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது குடும்பத்தினருடன் இன்று அதிகாலை 6.28 மணிக்கு புதிய வீட்டிற்கு வந்தார். அதேநேரத்தில் காலை 7.15 மணிக்குள் புதிய வீட்டில் பால் காய்ச்சிவிட்டு மீண்டும் அரசு பங்களாவிற்கு திரும்பியுள்ளார்.
வைகாசி மாதத்தில் இன்று சுபமுகூர்த்த நாள் என்பதால் ராயப்பேட்டையில் தான் குடியேற உள்ள புதிய வீட்டில் பால் காய்ச்சி எடப்பாடி பழனிசாமி குடியேறியிருக்கிறார். எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு அடையாளமாகவே இந்த வீடு மாறிவிட்டது.
அமைச்சர், முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக மட்டுமின்றி செம்பருத்தி அரசு பங்களாவில் வசித்து வந்தபோதுதான், கட்சிக்குள் ஒற்றைத் தலைமைக்கான குரல் எழுந்து, அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பையும் அவர் பெற்றார்.