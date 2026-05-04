தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள எழும்பூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (16) தொகுதியாகும். சென்னை மாநகரின் மையப் பகுதியாக எழும்பூர் விளங்குகிறார். இது தனி சட்டப்பேரவை தொகுதியாக உள்ளது. சென்ட்ரல், எழும்பூர் ரயில் நிலையங்கங்கள், கன்னிமாரா நூலகம், எழும்பூர் நீதிமன்றம், புதுப்பேட்டை போன்ற மாநகரின் முக்கிய பகுதிகள் இங்கு உள்ளன. இத்தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினர் அதிகம் உள்ளனர். மேலும், நாயுடு, வன்னியர், யாதவர், முதலியார் உள்ளிட்டோர் கணிசமான எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். ஒருசில பகுதிகளில் பிராமணர்கள், முஸ்லீம், கிறிஸ்தவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
எழும்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் எழும்பூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
எழும்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): தமிழன் பிரசன்னா
அதிமுக (AIADMK): அபிஷேக் ரங்கசாமி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சரண்யா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜ்மோகன்
எழும்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்:1,34,839
ஆண் வாக்காளர்கள்: 65,677
பெண் வாக்காளர்கள்: 69,149
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 53
எழும்பூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.62% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
எழும்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பரந்தாமன்(திமுக) - 68,832 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜான் பாண்டியன் (அதிமுக) - 30,064 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கீதா லட்சுமி - 6,276 வாக்குகள்
மநீம: பிரியதர்ஷினி - 9,990 வாக்குகள்
எழும்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் எழும்பூர் தொகுதியில் 74.16% வாக்குகள் பதிவாகின
