  • “திமுகதான் காங்கிரஸுக்கு அடிமையாக உள்ளது” கே.சி வீரமணி காட்டம்!

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர் பரிதா அறிமுக கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற கே.சி.வீரமணி, “திமுகதான் காங்கிரசுக்கு அடிமையாக இருக்கிறது” என்று கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:24 PM IST
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர் பரிதா அறிமுக கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. 
இதில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த அறிமுக கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் கே. சி.வீரமணி கலந்து கொண்டார்.

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய குடியாத்தம் தொகுதி அ.தி.மு.க வேட்பாளர் பரிதா கண்கலங்கினார் கடந்த முறை நான் இந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக நின்று தோல்வி அடைந்தேன்.  தற்பொழுது அதிமுக தலைமை எனக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு அளித்திருக்கிறது என்னை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

பின்பு செய்தியாளரிடம் பேசிய கே.சி வீரமணியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்டனர். “உதயநிதி பேசும்போது எடப்பாடி பஜகாவின் அடிமையாக உள்ளார் என சொல்கிறார்” என கேட்டதற்கு, “காங்கிரசுக்கு தான் திமுக அடிமையாக உள்ளது மக்களை அடமானம் வைத்தது திமுக எந்த சூழ்நிலையில் திமுக உள்ளது என்பதை அனைவருக்கும் தெரியும் அதிமுக பொருத்தவரைக்கும் நாங்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட்டு வருகிறோம்” என்று கூறினார்.

மேலும், திமுக  தான் பதவிகளை காப்பாற்றிக்கொள்ள சொத்துக்களை காப்பாற்றிக்கொள்ள பாஜக மேல் இடத்தில் உறவு வைத்துள்ளார்கள் இதை நாங்கள் சொல்லவில்லை அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகிறார்கள் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காதது குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு, ”நாங்கள் அடிமையாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பார்த்தீர்களா நாட்கணக்கில் பேசாமல் மணி கணக்கில் பேசி கூட்டணியை முடிவு செய்து வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து 234 தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரத்தை துவங்கி உள்ளது அதிமுக பெண்களுக்கு திமுக ஆட்சி காலத்தில் பாதுகாப்பில்லை” என்று கூறினார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் எப்போதும் அவருடைய பாணியில் கேலி கிண்டலாக விமர்சனம் செய்வார் ஆனால் அவருக்கும் தெரியும் அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் சூப்பராக இருக்கிறது என்று ஆனால் அவரால் வெளியே  தெரியப்படுத்த முடியவில்லை என அமைச்சர் கே.சி வீரமணி கூறினார்.

துரைமுருகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு!

வேலூரில் உள்ள காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் 11 வது முறையாக போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் துரைமுருகன் அறிமுக கூட்டம் காட்பாடியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி  தலைவர்கள் பங்கேற்று பேசினர்.

கூட்டத்தில் துரைமுருனின் மகனும் வேலூர் வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளருமான கதிர் ஆனந்த் தனது தந்தையான துரைமுருகனை அறிமுகம் செய்து பேசினார். 

அப்போது, “இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் அனைத்தையும் செய்து விட்டு எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு நிறைவாக, என்னை விட்டு விடுங்கள் என நானே விடை பெற்று விடுவேனே தவிர மீண்டும் நிற்க மாட்டேன்” என துரைமுருகன் பேசினார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “என்றைக்காவது நான் தொகுதியில் கூலிங் கிளாஸ் போட்டு பார்த்து இருக்கீங்களா, பார்க்கும் எவனாவது 'பார்ரா பெரிய மைனர் ஆகிவிட்டான் என சொல்லுவார்கள் என்ற அச்சம் எனக்கு அதேபோல என் காரில் ஏசி இருக்கு ஆனா ராணிப்பேட்டையை தாண்டினா கண்ணாடியை இறக்கிவிடுவேன் எவனாவது பார்க்கிறானா இல்லையா என பார்பேன் அவன் பார்க்கலைனாலும் நான் அவனை பார்த்து டேய் என் டாட்டா காட்டுவேன் இல்லைனா ஓட்டு போடாம போயிடுவான் அப்படி பயந்து கிடக்கிடப்பவன்" என்றார். 

