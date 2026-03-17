'நயன்தாரா வேணும்...' கிழித்தெடுத்த பெண்ணியவாதிகள் - சரண் அடைந்த சி.வி. சண்முகம்

சி.வி. சண்முகம் நடிகை சர்ச்சை முழு விவரம்: திமுக ஆட்சியில் நிலவும் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள், போதைப் பொருள் பிரச்சினைகள் குறித்து அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கண்டனப் போராட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (மார்ச் 17) நடைபெற்றது.
சி.வி. சண்முகம் சர்ச்சை பேச்சு
இதில் விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் தலைமை தாங்கினார். தொடர்ந்து போராட்டத்தில் உரையாற்றியபோது, நடிகை ஒருவரது பெயரை குறிப்பிட்டு சர்ச்சையான முறையில் பேசினார்.
சி.வி. சண்முகம் பேசியது என்ன?
அதாவது, "அப்துல் கலாம் கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார். ஸ்டாலின் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய், அனைவரின் கனவை சொல்லுங்கள் என சொல்கிறார், இவர் நிறைவேற்றி தருகிறாராம். எனக்கு நயன்தாரா வேண்டும், இவர் நிறைவேற்றி தருவாரா...?" என சி.வி. சண்முகம் பேசினார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.
பாலபாரதி கண்டனம்
மகளிர் பாதுகாப்பு குறித்து நடைபெறும் போராட்டத்தில், நடிகையை கண்ணியமின்றி அருவருக்கத்தக்க வகையில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரே பேசுவதே கண்டனத்திற்குரியது என மகளிர் அமைப்பினர் கண்டனம் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்தியக் குழு உறுப்பினர் கே. பாலபாரதி, சி.வி.சண்முகத்திற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த பாலபாரதி,"நடிகை ஒருவரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேசியது கண்டனத்திற்குரியது. சி.வி. சண்முகம் தேர்தலில் நிற்பதற்கான உரிமையை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்ய வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டு பெண்களிடம் சி.வி.சண்முகம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். மேலும் இவர் இவ்வாறு பேசுவது முதல்முறையல்ல. இது மூன்றாவது முறையாகும். ஏற்கெனவே தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இலவச திட்டம் குறித்து அவர் பேசியது, இலவசமாக பெண்ணை கூட கொடுப்பார்கள் என பேசியிருந்தார். அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம், மகளிர் ஆணையத்திற்கு புகார் கொடுத்தோம். அதற்கு அவருக்கு சம்மன் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு கூட அவர் ஆஜராகவில்லை. " என பேசியிருந்தார். பெண்ணியமும் இல்லை, கண்ணியமும் இல்லை என கடுமையாக சாடினார்.
அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் கண்டனம்
மேலும், சி. வி. சண்முகம் போன்றோர் தொடர்ச்சியாக இதுபோன்று அருவருக்கத்தக்க ஆணாதிக்க பெண்ணுரிமைக்கு எதிரான கருத்துக்களை பேசி வருவதை தமிழக பெண்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்றும் சி.வி சண்முகத்தின் இத்தகைய பேச்சுக்கு எதிராக போராட்டங்களை தமிழகம் முழுவதும் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலுவோடு நடத்தும் என்றும் அறிவித்துள்ளது.
அதேபோல், அரசியல் மேடையைப் பயன்படுத்தி பெண்களை இழிவுபடுத்தும் பேச்சு, சமூகத்தில் ஏற்கனவே நிலவும் ஆணாதிக்க வன்முறைக்கு அரசியல் ஒப்புதல் அளிப்பதாகும் என்றும் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் இந்த மனநிலையையும் சி.வி சண்முகத்தின் பேச்சையும் அதிமுக ஆதரிக்கிறதா என்பதை அக்கட்சி தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்
மேலும் அந்த அறிக்கையில், "சி.வி சண்முகத்திற்கு எதிராக தமிழ்நாடு காவல்துறை சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெண்களை அவமதிப்பது, அவமதிக்கும் பேச்சுக்கு எதிரான வழக்கு என இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும். அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் பெண்களை இழிவுபடுத்தும், பாலியல் அருவருப்பு, ஆபாச, பொதுப் பேச்சுகளை தடுக்கும் வகையில் கடுமையான சட்டங்கள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். பெண்களை பொருளாக பார்க்கும், பாலியல் ஒடுக்குமுறை கலந்த அரசியல் பேச்சுகளுக்கு எதிராக சட்ட ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
பெண் யாருடைய கனவு பொருளும் அல்ல, பெண் சுதந்திரமாக சுயமரியாதையாக கண்ணியத்தோடு சமூகத்தில் வாழ உரிமையானவள். இதற்கு எதிரான நோக்கத்தோடு எந்த இடத்தில் இருந்தும் கருத்து வந்தாலும் அதை அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் அனுமதிக்காது" என தெரிவித்துள்ளது. பெண்களை இழிவுபடுத்தும் ஆணாதிக்க அரசியல் மொழிக்கு எதிராக, பெண்களின் மரியாதையை கேலி செய்யும் குரலை அரசியல் ரீதியாகவும், சமூக ரீதியாகவும் முறியடிப்போம் என தெரிவித்துள்ளது.
சி.வி. சண்முகம் கண்டனம்
இந்நிலையில், சி.வி.சண்முகம் தற்போது, "விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற திமுகவின் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு, பாலியல் வழக்குகள், போதைப் பொருள் பிரச்சினைகள் குறித்து கண்டனப் போராட்டத்தின் போது, 'ஸ்டாலினின் கனவு கூறுங்கள்' என்ற ஏமாற்று வேலை குறித்து உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது, தவறுதலாக நயன்தாராவின் பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டது. அதற்காக ஆழ்ந்த வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன். அந்த வார்த்தை முற்றிலும் தவறுதலாகவே பயன்படுத்தப்பட்டது. எந்தவிதமான நோக்கத்துடனும் கூறப்படவில்லை. இதனால் ஏற்பட்ட தவறுக்கு மனமார்ந்த வருத்தம்" என்றார்.
மேலும் படிக்க | 2026 தேர்தல்: யாருக்கு வெற்றி? விஜய் டெபாசிட் வாங்குவதே கஷ்டம் - மூத்த பத்திரிகையாளர் கணிப்பு!
மேலும் படிக்க | திமுக கூட்டணியில் விசிகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்? முக்கிய வேட்பாளர் யார்?
மேலும் படிக்க | தாமரை தடாகமாக மாறும் தமிழகம்.. தீர்மானிக்கும் விஜய்! திமுகவிற்கு தலைவலி.. கருத்து கணிப்பில் அதிர்ச்சி
