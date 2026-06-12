/சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் முதல் வழக்கு! சென்னையில் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டவர் கைது..

Sirappu Athiradi Padai : தமிழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை முழுமையாகத் தடுப்பதற்கும், அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் உருவாக்கப்பட்டதே சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.
முதல்வர் ஜோசப் விஜய், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை கடந்த 9ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார். பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யவும், அவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்களை தடுக்கவும், பொது இடங்களில் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் இந்த படையை சேர்ந்த 70 குழுக்கள், தமிழ்நாடு முழுவதும் முதல் கட்டமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. இது குறித்த விழிப்புணர்வு சென்னை, ராணிப்பேட்டை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த அதிரடிப்படையின் முதல் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினர், நேற்று 2வது நாளாக, பணியில் ஈடுபட்டனர். சென்னையில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை சேர்ந்த 12 குழுக்கள், கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. இந்த குழு, மக்கள் அதிகளவில் கூடும் பள்ளி, கல்லூரி, பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெறுகிறதா என்பதை கண்காணித்து வருகின்றனர். இவர்களின் பணி, அதோடு நின்று விடாமல், மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான போலீசாருடன் ஒருங்கிணைந்தும் பணியாற்றுகின்றனர்.
சென்னை அயனாவரம் பகுதியில் இருக்கும் வீட்டில், 37 வயதுடைய பெண் ஒருவர் நேற்று முந்தினம், நன்பகல் 1 மணியளவில் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளார். அந்த சமயத்தில், கணவர் மற்றும் மகள்கள் வெளியே சென்றுள்ளனர். இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி, இதே பகுதியை சேர்ந்த சுரேஷ் என்கிற 36 வயது நபர் மதுபோதையில் அந்த பெண்ணின் வீட்டிற்குள் புகுந்துள்ளார். வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்ததோடு மட்டுமன்றி இவர் அப்பெண்ணிடம் பாலியல் அத்துமீறலிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார். உடனடியாக, அந்த பெண் அதிர்ச்சியடைந்து கூச்சலிட்டிருக்கிறார்.
அந்த பெண்ணின் சத்தத்தை கேட்டு, அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் உடனடியாக திரண்டுள்ளனர். அந்த நபர், இப்பெண்ணை கட்டிலில் தள்ளிவிட்டு தப்பியோடி இருக்கிறார். இது குறித்து, அப்பகுதியின் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தகவலை அறிந்த உடன், சிங்கப்பெண் சிறப்புப்படையை சேர்ந்த காவலர்கள், எஸ்.ஐ ராஜேஸ்வரி, பெண் காவலர்கள் சங்கீதா, தீபிகா உள்ளிட்டோர் விரைந்துள்ளனர். அவர்கள், தப்பியோடிய சுரேஷை தேடிக்கண்டுபிடித்து, அயனாவரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர். இதையடுத்து, சுரேஷை போலீசார் கைது செய்ததுடன், நீதிமன்ற உத்தரவுபடி சிறையில் அடைத்தனர். சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர், அவர்கள் மூலம் பதியப்பட்ட முதல் வழக்காக இதுதான் இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அறிஞர் அண்ணா அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரியில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் செயல்பட்டு வரும் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" திட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பள்ளியின் முதல்வர் நசீம் ஜான் தலைமையில் நடைபெற்றது.
மேலும், நிகழ்வில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுப்பது, பொது இடங்கள் மற்றும் இணையவழி பாதுகாப்பு, அவசர காலங்களில் காவல்துறையின் விரைவான நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து மாணவிகளுக்கு சிங்கப்பெண் சிறப்பு தனிப்படை போலீசார் விளக்கத்துடன் தெரிவித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதோடு பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையின் பங்கு மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.