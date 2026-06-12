Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் முதல் வழக்கு! சென்னையில் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டவர் கைது..

சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் முதல் வழக்கு! சென்னையில் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டவர் கைது..

Sirappu Athiradi Padai : சமீபத்தில், முதல்வர் விஜய்யால் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இதில் பதிவாகியிருக்கும் முதல் வழக்கு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:22 AM IST
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் முதல் வழக்கு! சென்னையில் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டவர் கைது..
Image Credit: Singappen Task Force | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்: புதிய IRCTC இணையதளம்... அமைச்சர் கொடுத்த குட் நியூஸ்
IRCTC4 min ago
2
CM Vijay5 min ago
3
Singapen Task Force58 min ago
4
Chennai News1 hr ago
5
Petrol1 hr ago