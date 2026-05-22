/இலவச ஸ்கூட்டர் பெற புதிய விதிமுறை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu free scooter scheme : மாற்றுத் திறனாளிகள் இணைப்புச் சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டர் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.
Tamil Nadu free scooter scheme : தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்களின் சுயசார்பு பயணத்தை உறுதி செய்யவும் இணைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட இலவச பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர்களை வழங்கி வருகிறது. சமீபகாலமாக, அரசால் வழங்கப்படும் இந்த வாகனங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தவண்ணம் உள்ளன. இதைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் உண்மையான பயனாளிகளுக்கு முழுமையாகச் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாடுகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருகின்றன:
விற்பனை செய்யக் கூடாது: அரசிடமிருந்து இலவசமாகப் பெற்ற இணைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டர்களை எந்தவொரு காரணத்தைக் கொண்டும் பிறருக்கு விற்பனை செய்யவோ அல்லது அடகு வைக்கவோ கூடாது.
மாற்றம் செய்யக் கூடாது: மாற்றுத்திறனாளிகளின் பாதுகாப்பான பயணத்திற்காகவே இணைப்புச் சக்கரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. எனவே, அந்த இணைப்புச் சக்கரங்களை கழற்றிவிட்டு, சாதாரண ஸ்கூட்டராக மாற்றியோ அல்லது மற்றவர்கள் ஓட்டும் வகையிலோ பயன்படுத்தக் கூடாது.
வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படும்: இந்த விதிகளை மீறி ஸ்கூட்டரை விற்பனை செய்வதோ அல்லது சக்கரங்களை கழற்றிப் பயன்படுத்துவதோ ஆய்வின் போது தெரியவந்தால், அந்த வாகனம் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டாய உறுதிமொழிக் கடிதம்: இனிவரும் காலங்களில் புதிய வாகனங்கள் வழங்கப்படும் போது, அரசிடமிருந்து பெறப்படும் இந்த ஸ்கூட்டரை விற்க மாட்டேன், இணைப்புச் சக்கரங்களை கழற்ற மாட்டேன்" என்று பயனாளிகள் உறுதிமொழிக் கடிதம் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பதே சவாலாக இருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள், வேலைவாய்ப்புக்கோ அல்லது கல்வி பயிலவோ மற்றவர்களைச் சார்ந்து இருக்கக் கூடாது என்ற நோக்கில் 100% மானியத்தில் இந்த ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால், சிலர் இந்த வாகனங்களை வாங்கி, சக்கரங்களைக் கழற்றிவிட்டு தங்களது குடும்பத்தினருக்குக் கொடுப்பது அல்லது பணத்திற்காக வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதால் இந்த கடுமையான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக அடையாள அட்டை மற்றும் இரு கால்களும் பாதிக்கப்பட்டதற்கான மருத்துவச் சான்றிதழ், பொதுவாக 40% அல்லது அதற்கு மேல் பாதிப்பு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: பொதுவாக 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
பயிற்சி: இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவதற்கான முறையான ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது அதற்கான தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
புதிதாக விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள், அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தை அணுகலாம். அல்லது தமிழக அரசின் இணையதளம் மூலம் இதற்கான அறிவிப்புகள் வரும்போது விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசின் இந்த அறிவிப்பு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளைப் பறிப்பதற்காக அல்ல; மாறாக, தகுதியுடைய உண்மையான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே இந்த அரசு உதவி போய்ச் சேர வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வதற்கே ஆகும். எனவே, மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரும் இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி, அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.