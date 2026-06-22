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"உதயண்ணா தம்பி டா நானு".. சென்னையில் இளைஞர் மீது தவெக கொடூர தாக்குதல்! வைரல் வீடியோ

திமுக நடத்திய 'Gen Z DMK' கூட்டத்தில் "உதயண்ணா தம்பி" என முழக்கமிட்டு வைரலான வாலிபர் மீது சென்னையில் தவெக ஆதரவாளர்கள் அரிவாளுடன் கொடூர தாக்குதல் நடத்தியதாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:13 PM IST
"உதயண்ணா தம்பி டா நானு".. சென்னையில் இளைஞர் மீது தவெக கொடூர தாக்குதல்! வைரல் வீடியோ

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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