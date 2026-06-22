/"உதயண்ணா தம்பி டா நானு".. சென்னையில் இளைஞர் மீது தவெக கொடூர தாக்குதல்! வைரல் வீடியோ

சென்னையில் திமுக - தவெக ஆதரவாளர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள மோதல் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. திமுக நடத்திய 'Gen Z DMK' கூட்டத்தில் "உதயண்ணா தம்பி" என முழக்கமிட்ட வாலிபர் ஒருவர், தமிழக வெற்றிக் கழக ஆதரவாளர்களால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டதாக எழுந்துள்ள புகார் அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது.
இளைஞர்களை கவரும் வகையில் திமுக ஐடி விங் மற்றும் இளைஞரணி சார்பில் 'Gen Z DMK' என்ற கலந்துரையாடல் கூட்டம் அண்மையில் நடத்தப்பட்டது. இதில் கலந்துகொண்ட வாலிபர் ஒருவர், தற்போதைய சோசியல் மீடியா ட்ரெண்டிற்கு ஏற்ப உற்சாகமாக, "உதயண்ணா தம்பி டா நானு" என்று முழக்கமிட்டார். இது தொடர்பான வீடியோவும் இணையத்தில் பயங்கரமாக வைரலானது.
Udhay Anna Thambi Nalla Nadigan dhan.. pic.twitter.com/L03Kr5yBRV— Pokkiri_Victor (@Pokkiri_Victor) June 21, 2026
இந்த நிலையில், சென்னை சைதாப்பேட்டையில் வைத்து அந்த வாலிபர் மீது தவெக ஆதரவாளர்கள் சிலர் திடீர் தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதில் காயமடைந்து சைதாப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அந்த வாலிபர், போலீசாரிடம் கொடுத்துள்ள வாக்குமூலத்தில் பரபரப்பு தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
"உதயண்ணா தம்பி" என்று முழக்கமிட்ட ஒரே காரணத்திற்காக, தவெக ஆதரவாளர்கள் சிலர் தன்னை சூழ்ந்துகொண்டு அசிங்கமான வார்த்தைகளால் திட்டி, கொடூரமாக தாக்கியதாக கூறியுள்ளார். தாக்குதலின் போது, தவெக ஆதரவாளர்களில் ஒருவர் "அரிவாளை எடுடா" என்று கத்தியுள்ளார். ஆயுதங்களை பார்த்ததும் பயந்துபோன அந்த வாலிபர், அவர்களிடம் இருந்து எப்படியோ தப்பியோடி உயிர் பிழைத்ததாக தனது வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது காயமடைந்த வாலிபருக்கு சைதாப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த சைதாப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக இருக்கும் திமுக - தவெக ஆதரவாளர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள இந்த நேரடி மோதல் சம்பவம் சென்னையில் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.