/குதிரையை காவு வாங்கிய கிளாண்டர்ஸ் தொற்று; மனிதர்களுக்கும் எச்சரிக்கை - அறிகுறிகள் என்ன?

Glanders Disease: சென்னையில் கிளாண்டர்ஸ் தொற்றின் காரணமாக குதிரை ஒன்று உயிரிழந்துள்ளது. இந்த தொற்று மனிதர்களுக்கு பரவ வாய்ப்புள்ளது என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கிளாண்டர்ஸ் தொற்று கால்நடைகள் மற்றும் மனிதர்களிடம் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள், இதன் அறிகுறிகளை இங்கு காணலாம்.
Glanders Disease In Chennai: சென்னை சேப்பாக்கத்தில் பொதுமக்கள் சவாரிக்கு பயன்படும் குதிரை, கிளாண்டர்ஸ் (Glanders) என்ற தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளது. இந்த குதிரை உயிரிழப்பின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு பெரும் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குதிரைகள் பராமரிக்கப்படும் பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளை தொடாமல் உடனடியாக கால்நடை மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கால்நடை பாரமரிப்புத்துறை மற்றும் மத்திய அரசின் ஆய்வு அமைப்புகள் தீவிரமாக கண்காணிப்பில் ஈடுட்டு வருகின்றனர். சென்னையில் கிளாண்டர்ஸ் நோயால் குதிரை இறந்த நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் மருத்துவர்கள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.
சென்னை பெசன்ட் நகரில் அமைந்துள்ள, பெசன்ட் நினைவு கால்நடை மருத்துவமனை (BMAD) அனுப்பிய மாதிரியை, ICAR-தேசிய குதிரைகள் ஆராய்ச்சி மையம் (NRCE) சோதனை நடத்தி உள்ளது. தொடர்ந்து, NRCE, தமிழ்நாடு கால்நடை வளர்ப்பு துறைக்கு எழுதிய கடிதத்தில், கிளாண்டர்ஸ் தொற்று மற்ற குதிரைகளுக்குப் பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்த அதிகாரிகளை வலியுறுத்தி உள்ளது.
கிளாண்டர்ஸ் என்பது நேரடி தொடர்பு மூலமாகவும் அதேபோன்று, மூக்கு நீர், சீழ், கண் சுரப்புகள் போன்ற உடலில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய அசுத்தமானவை மூலமாகவும் பரவும் பாக்டீரியா தொற்றாகும்.
இது பெரும்பாலும் கழுதைகள், கோவேறு கழுதைகள், குதிரைகள், குதிரை கன்று உள்ளிட்டவைக்கு இந்த தொற்று ஏற்படும். குதிரைகளின் தோல்களில் புண்கள், சுவாச நோய் மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இருமல், மூக்கில் இருந்து நீர் வடிதல், நுரையீரல் தொற்று, காய்ச்சால், நிணநீர் கணுக்கள் வீங்குதல், தோல் பாதிப்புகள் ஆகியவை இந்த தொற்றின் அறிகுறிகளாக மேற்குறிப்பிட்ட விலங்குகளுக்கு தென்படும். இந்த அறிகுறிகள் இறுதியில் சுவாசக் கோளாறை ஏற்படுத்தி, கால்நடைகளின் உடலை பலவீனப்படுத்தும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பெசன்ட் கால்நடை மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவரான ஜோசிகா நாவுக்கரசு இதுகுறித்து ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், பாதிக்கப்பட்ட குதிரை மிகவும் மோசமான நிலையில், பலவீனமடைந்திருப்பதை பார்த்ததும் அதன் உரிமையாளரே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து தகவல் தெரிவித்தார் என கூறியிருக்கிறார்.
மேலும், கால்நடை மருத்துவர் ஜோசிகா கூறுகையில், "நான் பாதிக்கப்பட்ட குதிரையைப் பரிசோதித்த போது, தோலில் பல புண்கள், காயங்கள், வீங்கிய நிணநீர் கணுக்களை காண முடிந்தது. குதிரை மிகவும் மெலிந்தும் காணப்பட்டது. இது கிளாண்டர்ஸ் தொற்றாக இருக்கலாம் என சந்தேகித்தோம்.
கர்நாடகா மற்றும் அதன் சுற்றுவாட்டார பகுதிகளில் கிளாண்டர்ஸ் தொற்றின் பரவல் பதிவாகி உள்ளது. எனவே, கர்நாடகாவை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் குதிரை சவாரிக்கும் கட்டுபாடுகள் விதித்திருக்கிறோம்" என்றார்.
மனிதர்களுக்கு இந்த தொற்று தற்செயலாக பரவும். பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகள், நுண்ணுயிரிகளை கையாளும் கால்நடை மருத்துவர்கள், கால்நடை வளர்ப்போர், ஆய்வகப் பணியாளர்கள், இறைச்சிக் கூடப் பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு இது பெரும்பாலும் பரவும்.
உங்களில் தோலில் இருக்கு வெட்டு, சிராய்ப்புகளின் மூலம் தொற்று பரவும். கண், மூக்கு, வாய் வழியாகவோ அல்லது அசுத்தமான தூசி, காற்றை சுவாசிப்பதன் மூலமாகவோ பாக்டீரியாக்கள் உடலுக்குள் நுழைகின்றன.
இதனால், தொற்று உடலுக்குள் நுழைந்த இடத்தில் கட்டிகள், ஆறாத தோல் புண்கள் ஏற்படும். நிணநீர் கணுக்கள் வீக்கமடையலாம். சுவாசம் வழியாக பரவினால் கடுமையான இருமல், மார்பு வலி, தசை வலி, நிமோனியா போன்ற பாதிப்புகள் வரும். தொற்று வேகமாக ரத்தத்தில் பரவி கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் உறுப்பு செயலிழப்பை ஏற்படுத்தலாம். இது, உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும்.
இதற்கான முறையான சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும், இல்லையெனில் 95% இறப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, மருத்துவர்களை உடனே அணுகி, அவர்களின் பரிந்துரையின் பேரில் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதுவரை விலங்குகளுக்கோ அல்லது மனிதர்களுக்கோ தடுப்பூசி எதுவும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. எனவே, குதிரை, கழுதை போன்ற கால்நடைகளை பராமரிக்கும் போது, அதற்கு தகுந்த பாதுகாப்பான உடைகளை அணிந்துகொள்ள வேண்டும். கைகளை சுத்தமாக பராமரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.