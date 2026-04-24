சென்னையில் 2வது ஏசி மின்சார ரயில் இயக்கம்.. குளுகுளு அறிவிப்பு.. குஷியில் பயணிகள்

Chennai 2nd Ac Electric Train Latest: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றனர். ரயில் பயணிகளுக்காக தெற்கு ரயில்வே பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
2வது ஏசி மின்சார ரயில் சேவை
சென்னையில் மக்களின் பிரதான போக்குவரத்தாக மின்சார ரயில் சேவையாக இருக்கிறது. வெறும் ரூ.5 கட்டணத்தில் மின்சார ரயில்களில் மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். கடற்கரை - தாம்பரம், செங்கல்பட்டு வழித்தடத்திலும், சென்ட்ரல் - ஆவடி - திருவள்ளுர் உள்ளிட்ட வழித்தடத்தில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏசி இல்லாத மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கிடையில் கொளுத்தும் வெயிலுக்கு மத்தியில் தெற்கு ரயில்வே ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயக்கி வரும் ஏசி மின்சார ரயில் இயக்கப்பட்டது. கடந்த ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் முதன்முறையாக ஏசி மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கியது. இந்த ரயிலில் 12 பெட்டிகள் உள்ளன. இதில் 1116 பேர் அமர்ந்தும், 3,798 பேர் நின்றும் என மொத்தம் 4,914 பயணிகள் செல்ல முடியும். சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் முதல் ஏசி மின்சார ரயில் சேவைக்கு இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஏசி மின்சார ரயில் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதனால், மின்சார ஏசி ரயிலை அதிகப்படுத்த பயணிகள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு, பயணிகளுக்கான மேலும் ஒரு ஏசி மின்சார ரயில் சேவை சேவையை இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் பெரம்பூரில் ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஏசி மின்சார ரயில் சேவைகள்
இரண்டாவது ஏசி மின்சார ரயில் தற்போது அண்ணானூர் ரயில்வே யார்டில் சோதனைகளுக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. மே மாத தொடக்கத்தில் ஏசி மின்சார ரயில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
சென்னை ஏசி மின்சார ரயில் சேவை ஞாயிற்று கிழமை தவிர மற்ற அனைத்து நாட்களிலும் இயக்கப்படுகிறது கடற்கரை முதல் செங்கல்பட்டு வரை ஆறு சேவைகள் இயக்கப்படுகிறது. சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம் வரை இரண்ட சேவைகள், கடற்கரையில் இருந்து செங்கல்பட்டு வரை நான்கு சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏசி மின்சார ரயில் கட்டணம் அதிகபட்சமாக ரூ.105 வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறைந்தபட்சமாக ரூ.35 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
