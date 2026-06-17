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சென்னையில் ரயில் சேவை திடீர் பாதிப்பு... பயணிகள் கடும் பாதிப்பு - என்ன பிரச்னை?

Chennai Train Service Affected : சென்னை எண்ணூர் அருகே மின்சார கோளாறு காரணமாக கும்மிடிப்பூண்டி - சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் சேவையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், எண்ணூர் மேம்பாலம் அருகே ரயில்கள் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:49 PM IST
சென்னையில் ரயில் சேவை திடீர் பாதிப்பு... பயணிகள் கடும் பாதிப்பு - என்ன பிரச்னை?
Image Credit: Image Credit : Chennai Ennore Train Service Affected | Image Source : Screengrab/Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சென்னையில் ரயில் சேவை திடீர் பாதிப்பு... பயணிகள் கடும் பாதிப்பு - என்ன பிரச்னை?
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