/சென்னையில் ரயில் சேவை திடீர் பாதிப்பு... பயணிகள் கடும் பாதிப்பு - என்ன பிரச்னை?

Chennai Ennore Train Service Affected : சென்னை எண்ணூர் அருகே புறநகர் ரயில் சேவை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எண்ணூர் மேம்பாலம் அருகே ரயில்கள் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மின்சார கோளாறு காரணமாக கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி செல்லக்கூடிய புறநகர் ரயில் சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, அவ்வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் அதிவிரைவு ரயில்களும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சென்னை ரயில் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி உள்ளனர். நீண்ட நேரமாக ரயில்கள் நிற்பதால் பயணிகள் கீழே இறங்கி, தண்டவாளம் வழியாக நடந்தே செல்லக்கூடிய அவல நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
மதிய வேளையில் இந்த சிக்கல் ஏற்பட்டதால் மக்கள் கடும் வெயிலிலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். Overhead Cable எனப்படும் ஓ.ஜி. மின்கம்பி கோளாறு காரணமாக ரயில் இயக்கத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எண்ணூர் பகுதியில் ஆங்காங்கே ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். சீரமைப்பு பணியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். ரயில் சேவை எப்போது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு புறநகர் பகுதியில் எண்ணூர் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே பினாகினி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக தற்போது கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து சென்னை நோக்கி செல்லக்கூடிய தடத்தில் ரயில் சேவைகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
ரயில்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசை கட்டி ஒரே தடத்தில் நிற்கின்றன. சம்பந்தப்பட்ட அந்த கார்டு சூப்பர்வைசர் நேரடியாக நேரில் சென்று என்ன பாதிப்பு என்பதை ஆய்வு செய்துள்ளார். குறிப்பாக, கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து சென்னை நோக்கி செல்லக்கூடிய தடத்தில் தான் இந்த வகை ரயில் சேவை பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
ஒரே ரயில் நிலையத்தில் அடுத்தடுத்து ரயில்கள் ஒரே தடத்தில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நின்றதால் ரயில் சேவை பாதிப்பு என்பதை அறிய முடிகிறது. தொடர்ந்து ரயில்கள் இயக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. சென்னை நோக்கி வரக்கூடிய ரயில், புறநகர் ரயில்கள் தொடர்ச்சியாக நிற்பதனால் பொதுமக்கள் கடுமையான அவதிப்படுகின்றனர்.
உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வரவழைக்கப்பட்டனர். சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் என்ன மாதிரியான பாதிப்பு இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக ரயில்வே நிர்வாகத்தினர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர். பயணிகள் ஆபத்தான முறையில் தண்டவாளத்தை கடந்து செல்வதால, எதிர் திசையில் வரக்கூடிய புறநகர் மின்சார ரயில்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இயக்கப்பட்டு வந்ததால், ஆபத்தை உணராமல் பொதுமக்கள் நடந்தது சென்றது, ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருந்தது.
உடனடியாக ரயில்வே ஊழியர்கள் இந்த ரயில்வே கிராசிங்கில் கிராஸ் செய்ய முயன்றவர்களைத் தடுத்து வெளியேற்றக்கூடிய பணிகளில் ஈடுபட்டனர். பயணிகள் ஒவ்வொன்றாக, ஒவ்வொன்றாக ரயில்களில் இருந்து இறங்கி, தண்டவாளத்தில் வழியாக ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய ரயில் நிலையங்கள் நோக்கி பயணிகள் நடந்தவாறே சென்றனர்.