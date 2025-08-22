ஹேப்பி 386-வது மெட்ராஸ் தின வாழ்த்துக்கள் மக்களே! சென்னை ஓட முழு சிறப்பம்சங்கள் இதோ!

Happy 386th Madras Day: கர்நாடக இசை, பாரதநாட்டியம், மார்கழி சீசன் கொண்டாடும் மகிழ்ச்சி. கோவில்கள், அருங்காட்சியகம், கடற்கரை – எல்லாம் ஒரே நகரத்தில் கண்டு மகிழுங்கள்.
முன்னுரை:
மெட்ராஸ், இன்றைய சென்னை - இந்தியாவின் நவீன நகர வரலாற்றின் தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது. 1639 ஆகஸ்ட் 22 அன்று கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி (East India Company) கொரோமண்டல் கடற்கரையில் நிலம் வாங்கி, வணிகத் தளம் மற்றும் Fort St. George கோட்டை அமைத்தது. இதையே நினைவுகூர “Madras Day” ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறது. 1996ல் அதிகாரப்பூர்வமாக “சென்னை” என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டாலும், “மெட்ராஸ்” என்ற பெயர் இன்னும் மக்களின் மனதில் பெருமையுடன் வாழ்கிறது. இது வரலாறும், கலாச்சாரமும், அடையாளமும் கலந்த நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.
“மெட்ராஸ் எங்கே தொடங்கி எங்கு முடிகிறது?”:
நகரின்,
- வட எல்லை திருவொற்றியூர்/எண்ணூர் பகுதி.
- தெற்கு சோழிங்கநல்லூர்-உத்தந்தி வரை கடற்கரை வலயம்.
- மேற்கு அம்பத்தூர், மதுரைவாயல், வலசரவாக்கம்-பொன்னேரி வழித்தட இணைப்புகள்.
- கிழக்கு வங்காள விரிகுடா.
கடற்கரையோரமாக நகரம் சுமார் 40+ கிமீ நீளப்பரப்பில், உள்வலயமாக 15–20 கிமீ வரை விரிகிறது என்று GCC வார்டு தகவல் கூறுகிறது.
சுற்றுலா - பார்க்க வேண்டியவை:
மெரீனா கடற்கரை, சுமார் 6–7 கிமீ நீளமுடைய உலகின் நீளமான நகரக் கடற்கரைகளில் ஒன்று, Fort St.George மற்றும் மியூசியம், எக்மோர் அரசாங்க அருங்காட்சியகம், கிண்டி தேசியப் பூங்கா, மைலாப்பூர் தெருக்களும் கோவில்களும் போன்றவை அதிகம். சென்னைவிட்டுப் பகல் சுற்றுலாவிற்கு மஹாபலிபுரம், காஞ்சிபுரம், புலிக்கட் ஏரி, புதுச்சேரி போன்றவை அருகில்.
மக்கள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை:
சென்னை பல மொழி, பல சமையல், பல கலை மரபுகள் கலந்த நகரம். காலை ஃபில்டர் காபி, டிபன் கலாச்சாரம், டி.நகர் ஷாப்பிங் ப்லேஸ், மைலாப்பூர் தெருக்கள், புத்தகக் கண்காட்சிகள், கிரிக்கெட் நிகழ்ச்சிகள், கடற்கரை நடைபாதைகள், இவை அனைத்தும் நகரத்தின் “Happiness” உணர்வை உருவாக்கும்.
காலநிலை & பருவமழை:
சென்னை “வெயில்-ஈரமான” உஷ்ணமண்டல காலநிலை கொண்டது. இந்திய நகரங்களில் வினோதமாக, வடகிழக்கு பருவமழை (ஆகஸ்ட்–டிசம்பர்) தான் முக்கிய மழைக்காலம்; இதே காலத்தில் சுழலும் புயல்-காற்றுகளின் தாக்கமும் இருக்கும். வருட சராசரி மழை அளவு சுமார் 1,100–1,300 மிமீ வரையில் மாறுபடுகிறது. இதில் பதிப்புகள் இருப்பினும் மக்கள் அதிலும் கஷ்ட்ட காலத்திலும் வாழ கற்று கொண்டனர்.
கலாசாரம்:
டிசம்பர்–ஜனவரியில் மார்கழி சீசனில் உலகம் முழுதிலிருந்தும் மக்கள் சென்னை வந்து கர்நாடக இசை, பாரதநாட்டியம் காட்சிகளை அனுபவிப்பார்கள். கபாலீஸ்வரர், பார்த்தசாரதி, சான் தோமே பசிலிக்கா போன்ற இடங்களில் பக்தி, கலாச்சாரம் ஒன்றாக இருக்கும்.
புவியியல் மற்றும் எல்லைகள்:
சென்னை வங்காள விரிகுடாவின் கரையோர நகரம். கூவம் (Coovam), அடையார் (Adyar), கோசஸ்தலையாறு (Kosasthalaiyar) நதிகள், பகிங்ஹாம் கால்வாய், பல்லிக்கரணை சதுப்புநிலம் போன்ற நீர்நிலைகள் நகரத்தின் இயல்பை நிர்ணயிக்கின்றன. நகரம் கடற்கரையோரமாக சுமார் 43 கிளோ மீட்டர் நீளத்திலும் ஆழத்தில் சுமார் 19 கிளோ மீட்டர் வரை பரவி உள்ளது. Greater Chennai Corporation (GCC) அதாவது சென்னையின் பரப்பளவு 426 சதுர கிளோ மீட்டர்; 200 வார்டுகளும், 2025 முதல் 20 மண்டலங்களுமான நிர்வாகப் பிரிவுகளுடன் இயங்குகிறது.
பொருளாதாரம்
சென்னை “இந்தியாவின் Detroit” என அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம், இது கார் மற்றும் ஆட்டோ பாகங்கள் உற்பத்தியின் மையமாக இருப்பதுதான். அதற்கு இணையாக OMR பகுதியில் IT நிறுவனங்கள் உள்ளன. வடக்கு கடற்கரைப் பகுதியில் உள்ள சென்னை துறைமுகம், காமராஜர் (எண்ணூர்) துறைமுகம், அருகிலுள்ள கட்டுப்பள்ளி துறைமுகம் ஆகியவை, நாட்டின் வர்த்தகத்துக்கும், இறக்குமதி–ஏற்றுமதிக்கும் முக்கிய ஆதாரமாக செயல்படுகின்றன.
போக்குவரத்து
சென்னை விமான நிலையம், இரும்புதுறை - சப்-அர்பன், எம்.ஆர்.டி.எஸ். - மூலம் நகரம்/பரநகரப் பகுதியில் இணைப்புகள் வலுவாக உள்ளன. சென்னை மெட்ரோ ரயில் கட்டமைப்பு (பேஸ்-1 இயங்குகிறது; பேஸ்-2 ~118.9 கிமீ நீளத்தில் பல வழித்தடங்களாக 2020களின் நடுப்பகுதியில் கட்டுமானத்தில் முன்னேறி வருகிறது) நகர உள் போக்குவரத்தை மேலும் தளர்த்துகிறது.
முடிவுரை:
சென்னை, பழங்கால மெட்ராஸ், வரலாறு, கலாச்சாரம், இசை, நடனம், கடற்கரை எல்லாம் ஒன்றாக மகிழ்ச்சியான நகரமாக வாழ்கிறது. இந்த Madras Day 22 ஆகஸ்ட் 2025 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது, இது 386வது ஆண்டு நினைவு ஆகும்.
சுருக்கமாக:
- வரலாறு: மெட்ராஸ், 1639ல் Fort St.George, Madras Day, பெயர் மாற்றம் 1996ல் சென்னை.
- நகர எல்லைகள்: வட–திருவொற்றியூர்/எண்ணூர், தெற்கு–சோழிங்கநல்லூர், மேற்கு–அம்பத்தூர், கிழக்கு–வங்காள விரிகுடா.
- சுற்றுலா இடங்கள்: மரீனா கடற்கரை, Fort St.George, எக்மோர் அருங்காட்சியகம், மைலாப்பூர் கோவில்கள்.
- மறைந்த இடங்கள்: ஜார்ஜ் டவுன் மார்க்கெட், மதுரை வேலு சந்தை, குடியிருப்பு மார்க்கெட்டுகள்.
- கைவினை & ஷாப்பிங்: காலக்ஷேத்ரா, சிப்காட் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ, பாண்டியன் பட்டு கடைகள்.
- கலாச்சாரம்: மார்கழி சீசன், கர்நாடக இசை, பாரதநாட்டியம், கபாலீஸ்வரர், பார்த்தசாரதி, சான் தோமே பசிலிக்கா.
- புவியியல் & நீர் வளங்கள்: கூவம், அடையார், கோசஸ்தலையாறு நதிகள், பல்லிக்கரணை சதுப்புநிலம்.
- காலநிலை: உஷ்ணமண்டல, வடகிழக்கு பருவமழை ஆகஸ்ட்–டிசம்பர், வருட சராசரி மழை 1,100–1,300 மிமீ.
- பொருளாதாரம்: கார், ஆட்டோ பாகங்கள், IT நிறுவனம், துறைமுகம், வர்த்தகம், இறக்குமதி-ஏற்றுமதி.
- போக்குவரத்து: விமான நிலையம், ரயில், மெட்ரோ, EMTS, Phase-2 மேம்பாடு.
- மகிழ்ச்சியான நகரம்: சங்கீதம், நடனம், கடற்கரை நடைபாதை, புத்தகக் கண்காட்சி, கிரிக்கெட், ஷாப்பிங், உள்ளூர் உணவு.
