  • சென்னை மக்களுக்கு கொண்டாட்டம்: புதிய ஏசி மின்சார பேருந்து சேவை.. செயலி மூலம் முன்பதிவு

Chennai App Based Premium Electric Buses: சென்னைவாசியா நீங்கள்? உங்களுக்கு குட் நியூஸ்! இனி அரசு பேருந்துகளில் கூட்ட நெரிசலில் பயணிக்க வேண்டாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 12, 2026, 03:48 PM IST
  • சென்னை மக்களுக்கு அற்புதமான செய்தி.
  • அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய குளிர்சாதன மின்சார பிரீமியம் பேருந்து சேவை அறிமுகம்.
  • பிரீமியம் பேருந்துகளில் பயணிக்க சென்னை ஒன் மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

Chennai News: சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி!! சென்னையின் உயிர்நாடியாக இருக்கும் பொதுப் போக்குவரத்து சேவையை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில், அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய குளிர்சாதன மின்சார பிரீமியம் பேருந்து சேவை அறிமுகம் ஆகியுள்ளது. போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் S. S. சிவசங்கர் இந்த சேவையை தொடங்கி வைத்தார். இதன் மூலம் சென்னையின் பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகள் அடுத்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளன.

செயலி அடிப்படையிலான பிரீமியம் மின்சார பேருந்துகள்

பெருநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் (MTC) அதன் முதல் செயலி அடிப்படையிலான பிரீமியம் மின்சார பேருந்துகளை இன்று அறிமுகப்படுத்தியது. தனியார் வாகனங்கள் பக்கம் போகும் பயணிகளை பொதுப் போக்குவரத்தின் பக்கம் ஈர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்தப் புதிய சேவை, பேருந்தில் பயணிக்கும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் ஒரு இருக்கையை உறுதி செய்கிறது. இது கூட்ட நெரிசலால் அல்லாடும் நகரத்தின் பேருந்து வலையமைப்பில் அரிதான ஒரு விஷயமாகும். 

IT துறையை இலக்காக கொண்டு திட்டம்

சென்னையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் IT துறை அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற போக்குவரத்து வழித்தடங்களில் கவனம் செலுத்தும் இந்த நவீன பேருந்துகள், நகரத்தின் அலுவலக பணியாளர்களுக்கு அன்றாட கூட்ட நெரிசல் மிகுந்த பயணங்களை மாற்றியமைத்து, ஆடம்பர வசதிகள் மற்றும் டிஜிட்டல்-ஃபர்ஸ்ட் முன்பதிவு ஆகியவற்றின் கலவையால் பயணிகளை தன்வயப்படுத்தும் என்றும் போக்குவரத்துத் துறை நம்புகிறது.

சென்னை பிரீமியம் பேருந்து வழித்தடங்கள்

தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் நீண்ட தூர பயணிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில், MTC இரண்டு அதிக தேவை உள்ள வழித்தடங்களில் பிரீமியம் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. 

- முதல் பாதை, P570S, சிறுசேரி IT பூங்காவை நேரடியாக MGR கோயம்பேடு (CMBT) போக்குவரத்து மையத்துடன் இணைக்கிறது. 
- இரண்டாவது பாதை, P91, திருவான்மியூர் கடலோரப் பகுதியை புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட KCBT கிளாம்பாக்கம் முனையத்துடன் இணைக்கிறது. 

இந்த வழித்தடங்கள் முக்கிய குடியிருப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் முக்கிய வேலைவாய்ப்பு மையங்களுக்கு இடையே தடையற்ற இணைப்பை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. வருங்காலத்தில் இந்த சேவை மற்ற முக்கிய வழித்தடங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படலாம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

MTC பிரீமியம் பேருந்துகளின் ஆன்-போர்டு வசதிகள் மற்றும் அம்சங்கள்

- புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரீமியம் பேருந்து தொகுப்புகள் முழுவதுமாக ஏசி மின்சார பேருந்துகளைக் கொண்டுள்ளன. இது அமைதியான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பயணத்தை உறுதி செய்கிறது. 

- பிரீமியம் பேருந்துகளுக்கான தரத்தை நியாயப்படுத்தும் வகையில், ஒவ்வொரு பேருந்திலும் நீண்ட பயணங்களின் போது மேம்பட்ட வசதிக்காக மெத்தை இருக்கைகள், அதிவேக வைஃபை மற்றும் ஒவ்வொரு இருக்கையிலும் தனிப்பட்ட USB சார்ஜிங் போர்ட்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 

- இந்த சேவையின் முக்கிய மற்றும் தனித்துவமான அம்சம் "உத்தரவாத இருக்கை" கொள்கையாகும். இதன் மூலம் அமரும் அளவிலான பயணிகள் மட்டுமே பேருந்தில் ஏற்றப்படுகிறார்கள். இதில் நிற்கும் பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதன் மூலம் அமைதியான மற்றும் விசாலமான கேபின் சூழல் பராமரிக்கப்படும்.

- இந்த பேருந்தில் ஜிபிஎஸ் கண்காணிப்பு, சிசிடிவி கண்காணிப்பு, பேனிக் பட்டன்கள் மற்றும் பயணிகள் தகவல் அமைப்பு போன்ற சில வசதிகளும் உள்ளன.

சென்னை பிரீமியம் எம்டிசி பேருந்து கட்டணங்கள் மற்றும் முன்பதிவுகள்

- இந்த பிரீமியம் பேருந்தின் கட்டணம் ரூ.50 முதல் 150 வரை இருக்கும். 

- பயணிகள் ஆன்-போர்டு, அதாவது பேருந்தில் சீட்களுக்கான டிக்கெட்களை வாங்க முடியாது.

- சென்னை ஒன் மொபைல் செயலி மூலம் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பே பிரத்தியேகமாக முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். 

- நிற்கும் பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

- நடத்துனர்கள் இல்லாமல் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. 

Chennai One mobile app: இதில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

- பிரீமியம் பேருந்துகளில் பயணிக்க சென்னை ஒன் மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

- செயலியை திறந்து, முதலில் 'Premium Bus' பகுதிக்குச் செல்லவும்.

- உங்களுக்கு விருப்பமான வழித்தடம் மற்றும் தேதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- தளவமைப்பிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இருக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- முன்பதிவை உறுதிப்படுத்த கட்டணத்தை செலுத்தவும்.

100% டிஜிட்டல் டிக்கெட் முறையை நோக்கிய இந்த நடவடிக்கை, செயல்பாடுகளை நெறிப்படுத்துவதையும் பயணிகளுக்கு கணிக்கக்கூடிய பயண நேரங்களை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்: ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கவில்லையா?

மேலும் படிக்க | பறவைகள் மூலம் பரவும் தொற்று - அரசு வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ChennaiMTCMtc BusesTamil naduMetropolitan Transport Corporation

