  • சென்னையில் இவ்வளவு பெரிய மண்டபமா...!! இனி திருமண செலவும் குறையும்!

Udhayanidhi Stalin: சென்னை ஆலந்தூர் முதல்வர் திருமண மாளிகை தரைதளம் மற்றும் மூன்று தளங்களுடன் பிரமாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ளது. இதை உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 25, 2026, 12:18 PM IST
  • ரூ.18.64 கோடி மதிப்பீட்டில் இது கட்டுப்பட்டுள்ளது.
  • சென்னையில் மேலும் 2 திருமண மண்டபங்கள் திறப்பு
  • இதனால், ஏழை எளிய மக்கள் பயனடையலாம்.

Udhayanidhi Stalin Latest News Updates: சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் (சிஎம்டிஏ) சார்பில் ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட புதுத்தெருவில் கட்டப்பட்டுள்ள 'முதல்வர் திருமண மாளிகை', தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

முதல்வர் திருமண மாளிகை என்ற பெயரில் உள்ள இத்திருமண மண்டபம் ரூ.18.64 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ளது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று (பிப். 24) திறந்துவைத்த இந்த திருமண மண்டபம் குறித்த விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

21,245 சதுர அடி பரப்பளவில்... 

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் 9ஆம் தேதி அன்று, சென்னை ஆலந்தூர் முதல்வர் திருமண மாளிகைக்கான அடிக்கல் நாட்டி பணிகள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. சென்னை ஆலந்தூர் முதல்வர் திருமண மாளிகையானது 21,245 சதுர அடி கட்டடப் பரப்பளவில் தரைதளம் மற்றும் மூன்று தளங்களுடன் பிரமாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரே நேரத்தில் 240 பேர் சாப்பிடலாம்

தரைதளத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்தும் வசதிகள், முதல் தளத்தில் உணவுக்கூடம், இரண்டாம் தளத்தில் குளிரூட்டப்பட்ட திருமணக் கூடம் மற்றும் விருத்தினர் தங்கும் அறை, மூன்றாம் தளத்தில் விருந்தினர் தங்கும் அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இரண்டு மின்தூக்கி வசதிகள் மண்டபத்தில் உள்ளது. 620 இருக்கை வசதிகளுடன் கூடிய குளிரூட்டப்பட்ட திருமண மண்டபமாகும். உணவுக்கூடத்தில் ஒரே சமயத்தில் 240 நபர்கள் அமர்ந்து உணவு அருந்தலாம்.

பார்க்கிங் பிரச்னையும் இல்லை... 

40 எண்ணிக்கையிலான 4 சக்கர வாகனம் நிறுத்தும் வசதி இங்கு உள்ளன. இரு சக்கர வாகனங்கள் 80 எண்ணிக்கையில் நிறுத்தும் வசதிகளும் உள்ளது. சமையலறை கூடம், ஆண் - பெண் இருபாலருக்கும் நவீன கழிப்பறை வசதிகள், மணமகன் - மணமகள் இருபாலருக்கும் ஓய்வு அறை இங்கு உள்ளது. மேலும், இந்த திருமண மண்டபத்தில் 2 எண்ணிக்கையிலான 45,000 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட குடிநீர் சேமிப்பிற்கான குடிநீர் தொட்டிகள் உள்ளன. 37,000 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட தீயணைப்பிற்காக மேல்நிலை தீயணைப்பு நீர்த் தொட்டிகள் உள்ளன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் சேமிப்பு தொட்டிகள் மற்றும் பொது உபயோகத்திற்கான தொட்டிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இது யார் யாருக்கு பயனளிக்கும்?

இதுகுறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X தளத்தில் நேற்று போட்ட பதிவில், "முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் உத்தரவின்படி, சென்னை ஆலந்தூர் புதுத்தெருவில் சிஎம்டிஏ சார்பில் ரூ.18.64 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள அதிநவீன திருமண மாளிகையை இன்று (அதாவது நேற்று) திறந்து வைத்தோம். ஆலந்தூர் - ஆதம்பாக்கம் - கிண்டி - பரங்கிமலை உட்பட பல்வேறு புறநகர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் இந்த திருமண மாளிகையினை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திட என் அன்பும் வாழ்த்தும்..." என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சென்னையில் மேலும் 2 திருமண மண்டபங்கள்

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்குட்பட்ட சிந்தாதரிப்பேட்டை, சிங்கண்ண தெருவில் கட்டப்பட்ட முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் திருமண மண்டபத்தையும் நேற்று உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.  முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் திருமண மண்டபம் எளிய மக்களின் திருமண செலவைக் குறைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், சிஎம்டிஏ சார்பில் இராயபுரம், மூலகொத்தளத்தில் ரூ.14.31 கோடி மதிப்பில் 'முதல்வர் திருமண மாளிகை' கட்டப்பட்டது. அதையும், நேற்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தார். மேலும், அந்த மண்டபத்தில் 10 இணையர்களுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்து, வாழ்த்திச் சென்றார். புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள முதலமைச்சர் திருமண மாளிகை வடசென்னை பகுதி மக்களின் திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு பெருந்துணையாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiChennai NewsAlandurUdhayanidhi StalinTamilnadu Government

