தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள துறைமுகம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (18) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த துறைமுகம் தொகுதியில், விஐபி தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தொகுதியின் தெற்கு சேப்பாக்கம் தொகுதி, மேற்கு திரு.வி.க.நகர், எழும்பூர், வடக்கு ராயபுரம் என அமைந்துள்ளது. இத்தொகுதியில் தலைமைச் செயலகம், கோட்டை, பாரிமுனை போன்ற முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதியில் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் அதிகம் உள்ளனர். இத்தொகுதியில் முஸ்லீம்கள், பழங்குடியினர், தலித், மீனவர்கள் பரவலாக வசித்து வருகின்றனர். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
துறைமுகம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் துறைமுகம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
துறைமுகம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சேகர்பாபு
அதிமுக (AIADMK): மனோகர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஃபைசான் ஷெரிஃப்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சினோரா அசோக்
துறைமுகம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்:1,16,896
ஆண் வாக்காளர்கள்: 58,221
பெண் வாக்காளர்கள்: 58,620
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 55
துறைமுகம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.74% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
துறைமுகம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சேகர்பாபு (திமுக) - 59,317 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: வினோஜ்.பி.செல்வம் (பாஜக) - 36,645 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: அகமத் ஃபாசில் - 3,357 வாக்குகள்
மநீம: எஸ். ரமேஷ் - 3,763 வாக்குகள்
துறைமுகம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் துறைமுகம் தொகுதியில் 59% வாக்குகள் பதிவாகின.
சென்னை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
