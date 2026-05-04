English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Harbour Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள துறைமுகம் (Harbour) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:00 AM IST
  • துறைமுகம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • துறைமுகம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • துறைமுகம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
camera icon9
vijay
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள துறைமுகம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (18) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த துறைமுகம் தொகுதியில்,   விஐபி தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தொகுதியின் தெற்கு சேப்பாக்கம் தொகுதி, மேற்கு திரு.வி.க.நகர், எழும்பூர், வடக்கு ராயபுரம் என அமைந்துள்ளது.  இத்தொகுதியில் தலைமைச் செயலகம், கோட்டை, பாரிமுனை போன்ற முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதியில் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் அதிகம் உள்ளனர். இத்தொகுதியில் முஸ்லீம்கள், பழங்குடியினர், தலித், மீனவர்கள் பரவலாக வசித்து வருகின்றனர்.  இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

துறைமுகம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் துறைமுகம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

துறைமுகம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): சேகர்பாபு

அதிமுக (AIADMK):  மனோகர்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஃபைசான் ஷெரிஃப்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  சினோரா அசோக்

துறைமுகம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்:1,16,896
ஆண் வாக்காளர்கள்: 58,221 
பெண் வாக்காளர்கள்: 58,620
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 55

துறைமுகம்  தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.74% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

துறைமுகம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  சேகர்பாபு (திமுக) - 59,317  வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  வினோஜ்.பி.செல்வம் (பாஜக) - 36,645 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: அகமத் ஃபாசில் - 3,357 வாக்குகள்

மநீம: எஸ்.  ரமேஷ் - 3,763 வாக்குகள்

துறைமுகம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் துறைமுகம்  தொகுதியில் 59%  வாக்குகள் பதிவாகின.

சென்னை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சைதப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தி.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

 

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Harbour ResultChennai districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News