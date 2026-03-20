LPG-ஐ விட்டுத் தள்ளுங்க... PNG-க்கு மாறினால் இத்தனை நன்மைகள்! சென்னையில் எங்கெல்லாம் இருக்கு?

PNG Connections In Chennai: சென்னை மக்கள் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டரில் இருந்து PNG இணைப்புக்கு மாற விரும்பினால், அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன? PNG இணைப்பை பெறுவதன் பயன்கள் என்ன? அதற்கான செலவு எவ்வளவு? சென்னையில் PNG இணைப்பு தற்போது எங்கெல்லாம் பயன்பாட்டில் உள்ளது? என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:46 AM IST
  • PNG இணைப்புக்கு மாற வாய்ப்பிருப்பவர்கள் உடனே மாறலாம்.
  • கடந்த 2 வாரத்தில் 1.5 லட்சம் பேர் PNG இணைப்புக்கு மாறியுள்ளனர்.
  • PNG இணைப்பு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தடையின்றி கேஸ் கிடைக்கும்.

சென்னையில் PNG இணைப்பை பெறுவது எப்படி?: கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது வான்வழித் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரானும் தொடர்ச்சியாக இஸ்ரேல் மீதும், மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் உள்ள நாடுகள் மீதும் ஈரான் தொடர்ச்சியாக தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது.

மத்திய கிழக்கில் அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம்

குறிப்பாக, கத்தாரில் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய LNG ஆலைகளில் ஒன்றான Ras Laffan Industrial City வளாகத்தை ஈரான் தாக்கியது. போர் தொடங்கிய பின் இங்கு உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டாலும், இந்த தாக்குதல் மத்திய கிழக்கில் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது. உலகின் LNG தயாரிப்பில் இந்த ஆலை 5வது இடத்தில் உள்ளது.

ஈரான் தொடர்ந்து ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை தனது தாக்குதல் மூலம் முடக்கி வருகிறது. பாரசீக வளைகுடா மற்றும் அரேபிய கடலை இணைக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து செய்யப்படுகிறது. ஜப்பான், சீனா, தென் கொரியா, இந்தியா உள்ளிட்ட ஆசிய நாடுகளுக்கும்; ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் அதிகமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது.

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு

மத்திய கிழக்கில் குறிப்பாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக, உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை எகிறியுள்ளது. போர் தொடங்கும் முன் ஒரு பீப்பாய்  கச்சா எண்ணெய் 70 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. ஆனால் தற்போது 100 அமெரிக்க டாலரை நெருங்கிவிட்டது. இது உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் நீண்டகால பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மட்டுமின்றி போர் நீண்ட நாள்களுக்கு தொடரும்பட்சத்தில், இந்தியா போன்ற நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் உள்ளிட்ட எரிபொருள் தட்டுபாடு ஏற்படுவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.

இந்தியாவில் தட்டுபாடு

இந்தியாவை பொருத்தவரை தற்போதைய சூழலில், LPG தான் அதிகம் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டருக்கு நாடு முழுவதும் கடும் தட்டுபாடு நிலவுகிறது. கள்ளச் சந்தையிலும் அதிக விலைக்கு வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் விற்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இவற்றை தடுக்கவும் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. 

இதுகுறித்து பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலர் சுஜாதா சர்மா நேற்று (மார்ச் 19) கூறுகையில், "வர்த்தக எல்பிஜியை பொருத்தவரை, சுமார் 17 மாநில அரசுகளால் ஒதுக்கீட்டு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆகியவற்றுக்கு வணிக ரீதியான LPG விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார். மேலும், சந்தையில் நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவர, கூடுதலா 10% வணிக ரீதியான LPG-ஐ மாநிலங்களுக்கு வழங்கவும் மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டரில் தட்டுபாடா?

அதேநேரத்தில் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டரை பொருத்தவரை, இதுவரை பெரியளவில் தட்டுபாடு ஏதுமில்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.  வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டரை விநியோகிக்கும் நிறுவனங்களிடம் இருப்பு சீராக இருப்பதாகவே தெரிவிக்கப்படுகிறது. அனைத்து வீட்டு உபயோக LPG நுகர்வோருக்கும், சிலிண்டர் விநியோகம் வழக்கம்போல் தொடர்கின்றன. 

மக்கள் அச்சத்தில் சிலிண்டரை புக் செய்ய வேண்டாம் என்றும் தேவை இருந்தால் மட்டும் முன்பதிவு செய்யும்படியும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியிருந்தது. தற்போது 94% LPG முன்பதிவு ஆன்லைன் மூலமாகவே நடைபெறுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு 88 லட்சம் சிலிண்டர்கள் புக்கிங் செய்யப்பட்ட நிலையில், அது கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் 77 லட்சமாக வீழ்ச்சி அடைந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.

PNG இணைப்புக்கு உடனே மாறுங்க!

மத்திய அரசு LPG தட்டுபாடு ஏற்படாமல் தடுக்க, PNG (குழாய் வழியான இயற்கை எரிவாயு) பயனாளர்களால் சிலிண்டரை புக் செய்யவோ, சிலிண்டரை இருப்பு வைக்கவோ, காலி சிலிண்டரை நிரப்பவோ முடியாது என தெரிவித்துள்ளது. இதன்மூலம், அதீத LPG சிலிண்டர் புக்கிங் மற்றும் பயன்பாடு குறையும். சுமார் 1.5 கோடி மக்கள் PNG பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் இன்னும் 60 லட்சம் மக்களால் PNG இணைப்பை பெற முடியும் என மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது.

எனவே, PNG இணைப்புக்கு மாற வாய்ப்பிருப்பவர்கள் உடனடியாக இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு இணைந்துவிடும்படி மத்திய அரசு கோரிக்கை வைத்துள்ளது.  அந்த வகையில், கடந்த 2 வாரங்களில் வீட்டு உபயோக LPG இணைப்பில் இருந்து 1.25 பேர் PNG இணைப்புக்கு மாறியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் PNG இணைப்பு

அந்த வகையில், சென்னை மக்களும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரில் இருந்து PNG இணைப்புக்கு மாற விரும்பினால், அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன? அதற்கான செலவு எவ்வளவு? தற்போது சென்னையில் PNG இணைப்பு எங்கெல்லாம் பயன்பாட்டில் உள்ளது? PNG இணைப்பை பெறுவதன் பயன்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். 

PNG இணைப்புக்கு மாறுவதன் பயன்: PNG இணைப்பு வைத்திருந்தால், நீங்கள் சிலிண்டரை புக் செய்து காத்திருக்கவோ அல்லது சிலிண்டரை இருப்பு வைக்கவோ தேவையே இல்லை. அதேநேரத்தில் தட்டுபாடு இன்றியும் உங்களுக்கு சமையலுக்கு கேஸ் கிடைக்கும். மேலும், நீங்கள் மாதந்தோறும் கட்டணம் செலுத்தினாலே போதுமானது. PNG பாதுகாப்பானது என்றும் வழக்கமான வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டரின் விலையை விட PNG 15-20 சதவீதம் அளவிற்கு குறைவாகவே பணம் செலவாகும் என்றும் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 

PNG இணைப்பை யார் யார் பெறலாம்?: வீட்டு உரிமையாளர்கள் நேரடியாகவே PNG இணைப்புக்கு கோரலாம். அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்களுக்கு தற்போது முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. குடியிருப்போர் நலவாரியத்தில் இருந்து கூட்டாக PNG இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்தால் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், நீங்கள் வாடகை வீட்டில் இருந்தால் உங்கள் வீட்டின் உரிமையாளரிடம் தடையில்லா சான்றிதழை பெற வேண்டி வரும். 

PNG இணைப்பை பெறுவது எப்படி?: PNG இணைப்புக்கான விண்ணப்பங்களை நீங்கள் எரிவாயு நிறுவனங்களின் இணையதளங்களிலும் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மூலமாகவோ ஆன்லைனில் சமர்பிக்கலாம். இதில் திரும்பப் பெறக்கூடிய டெபாசிட் தொகையாக ரூ.5000 - ரூ.6000 வரை இருக்கும். இது சிலிண்டர் டெபாசிட்டை விட சற்றே அதிகம்தான். அதேபோல், விண்ணப்பப் பதிவு தொகையாக ரூ.300 - ரூ.500 வசூலிக்கப்படும்.  இருப்பினும் கட்டணங்கள் மாறுபடலாம். 

PNG இணைப்புக்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?: விண்ணப்பதாரர்களின் ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அட்டை அல்லது பான் அட்டை; மின்சார கட்டணத்தின் ரசீது, சொத்து வரி ரசீது, குடும்ப அட்டை அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றில் ஒரு முகவரி சான்று ஆகிய விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க வேண்டும்.

சென்னையில் எங்கெல்லாம் PNG இணைப்பு உள்ளது?: சென்னையை பொருத்தவரை தற்போது வடசென்னை மற்றும் மத்திய சென்னை பகுதிகளில் PNG இணைப்பு அதிகம் உள்ளது. குறிப்பாக, மணலி, மாதவரம், பெரம்பூர், ராயபுரம், திருவொற்றியூர் பகுதிகளில் உள்ளவர்களால் தற்போது PNG இணைப்பை பெற முடியும். அம்பத்தூர், ஆவடி, பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட மேற்கு சென்னை பகுதிகளில் PNG இணைப்புக் உள்ளன. 

தென் சென்னையை பொருத்தவரை தாம்பரம், சோழிங்கநல்லூர், சிறுசேரி, ஈசிஆர், ஓஎம்ஆர் பகுதிகளில் இதற்கான விரிவாக்க பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. PNG என எழுதப்பட்ட மஞ்சள் நிறக் குழாய்கள் இருப்பதை பார்த்தீர்கள் என்றால், அந்த பகுதியில் PNG இணைப்பு உள்ளது என நீங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம்.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

