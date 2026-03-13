குடும்ப அட்டைதார்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்! இன்னும் 2 நாட்களே உள்ளன.. தமிழக அரசின் சிறப்பு முகாம்!

ரேஷன் கார்டு சிறப்பு முகாம் செய்திகள்: தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்க்கும் வகையில், மாதந்தோறும் வட்ட வாரியாக மக்கள் குறைதீர் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், மார்ச் 2026 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. சென்னையிலுள்ள 19 மண்டலங்களில் வசிக்கும் குடும்ப அட்டைதார்களுக்கு (Ration Card Holders) வெளியாகியுள்ள முக்கிய அப்டேட் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
சென்னை குடும்ப அட்டை முகாம் எப்போது? எங்கே?
சென்னையில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில், வருகின்ற 14.03.2026 (சனிக்கிழமை) அன்று இந்த முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
நேரம்: முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை.
குடும்ப அட்டை சிறப்பு குறைதீர் முகாம் மூலம் என்னென்ன சேவைகளைப் பெறலாம்?
குடும்ப அட்டைதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்க்கும் வகையில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமில் பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்ப அட்டை தொடர்பாக பின்வரும் மாற்றங்களைச் செய்து கொள்ள முடியும்.
- பெயர் சேர்த்தல் / பெயர் நீக்கம்
- முகவரி மாற்றம்
- கைபேசி எண் பதிவு மற்றும் மாற்றம் செய்தல்
- புதிய குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தல்
குடும்ப அட்டை சிறப்பு முகாமின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
மூத்த குடிமக்களுக்கான உதவி: நியாய விலைக் கடைகளுக்கு நேரில் சென்று பொருட்களைப் பெற இயலாத மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு, மற்றொரு நபரை அங்கீகரிப்பதற்கான அங்கீகாரச் சான்று இம்முகாமில் வழங்கப்படும்.
புகார் அளித்தல்: ரேஷன் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்களின் தரம் அல்லது சேவையில் உள்ள குறைபாடுகள் குறித்து பொதுமக்கள் இம்முகாமில் புகார் அளிக்கலாம். புகார்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு முகாம்: சென்னை மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் மற்ற மாவட்டங்களிலும் அந்தந்த வட்ட அலுவலகங்களில் இந்த முகாம்கள் நடைபெறும். எனவே பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி தங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் என்ன கூறப்படுள்ளது?
சென்னையிலுள்ள 19 மண்டலங்களில் வருகின்ற 14.03.2026 அன்று பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்படுள்ளதாவது, "பொது விநியோகத் திட்டத்தின் பயன்களை குடிமக்கள் எளிதில் பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மக்கள் குறைதீர் முகாம் பிரதி மாதமும் நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி மார்ச் 2026 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் சென்னையில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில் 14.03.2026 அன்று முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.
குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு / மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்கப்படும். பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் இம்முகாமில் தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
சென்னையிலுள்ள 19 மண்டல அலுவலகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இச்சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
