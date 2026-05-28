/இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்... சாதனை படைத்த ‘ICF’ - வியப்பில் அண்டை நாடுகள்.!

Hydrogen Train Launch News: இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் போக்குவரத்து துறையில் ஒரு புதிய அத்தியாமாக முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது. இதற்கு ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
Hydrogen Train Launch News: இந்திய ரயில்வே துறையை நவீனமயமாக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது. அந்த வகையில் இன்றைய பயணிகளின் தேவை, தேவையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் எரிபொருள் சிக்கணம் மற்றும் மாசு கட்டுபாடு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு வந்தே பாரத், அம்ரித் பாரத் ரயில்களை அதிநவீன வசதியுடன் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இது போன்று பல ரயில்களை அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அரசு, மேலும் ஒரு புதிய முன்னெடுப்பை முன் எடுத்துள்ளது. அது தான் ஹைட்ரஜன் ரயில் திட்டம். இந்த ரயில் திட்டமானது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தபட்டுள்ளது. இந்த ரயிலானது வழக்கமான ரயில்களைப் போல் அல்லாமல் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மூலம் இயக்கப்படுபவையாக அமைந்துள்ளது. தற்போது இந்தியாவில் நிலவி வரும் பெட்ரோல் டீசல் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலையேற்றம் காரணமாக இந்த புதிய ரயில் திட்டம் பயணிகளிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த புதிய ரயில் வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும் டீசல் அல்லது மின்சார சக்தியை சார்ந்திருக்காமல் ஹைட்ரஜன் எரிசக்தி செல்கள் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 1,200 கிலோ வாட் திறன் கொண்ட இந்த ரயில் Distributed Power Rolling Stock எனப்படும் நவீன தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
RDSO மற்றும் CCRS வழங்கிய அனைத்து பாதுகாப்பு வழிமுறைகளும் கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் தொடர்பான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மிகவும் கவனமாக கையாளப்பட வேண்டும் என ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் நிறுவனத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹைட்ரஜன் கண்டறியும் கருவிகள் மற்றும் தீ விபத்து எச்சரிக்கை சென்சார்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றும், தூசி மற்றும் வெப்பம் போன்ற காரணங்களால் அவை பாதிக்கப்படாத வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
10 பெட்டி கொண்ட இந்த ஹைட்ரஜன் ரயில் ஹரியானா மாநிலம் ஜிந்த் நகரில் இருந்து சோனிபட் வரையில் முதலில் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில் மணிக்கு சுமார் 110 கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணிக்கும் திறனை பெற்றது. இந்த ரயிலின் எரிபொருள் தேவைக்காக ஹரியானாவில் ஜிந்த் பகுதியில் 3 ஆயிரம் கிலோ அளவை கொண்ட ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் நிரப்பும் இடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் அதன் பராமரிப்பு பணிகள் டெல்லி அருகே உள்ள ஷாகுர்பஸ்தி பகுதியில் செய்யப்பட உள்ளது. மேலும் பாதுகாப்பு காரணங்களால், பராமரிப்பு மையத்திற்கு கொண்டு செல்லும் போது ஹைட்ரஜன் அமைப்பு முழுவதும் நிறுத்தப்பட்டு, டீசல் என்ஜின் மூலம் ரயில் இழுத்துச் செல்லப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹைட்ரஜன் ரயில் திட்டம் பயணிகளிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றால் நாளடைவில் இது விரிவுப்படுத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயிலில் பணியாற்ற போகும் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. ஹைட்ரஜன் நிரப்பும் ஊழியர்கள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் ரயில் இயக்கும் குழுவினருக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டு அதற்கான ஒப்புதல் சான்றிதழும் வழங்கப்பட உள்ளது.
பெரம்பூரில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ரயில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. தெற்கு ரயில் அதிகாரிகள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த சோதனை சீரான வேகத்தில் இயக்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் புதுமை, ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியான நிலையான போக்குவரத்துக்கான இந்திய ரயில்வேயின் பரந்த அர்ப்பணிப்பை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இது தூய்மையான ஆற்றல் நிகர பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வு இலக்குகளுக்கு ஆதரவளிக்கிறது என்று ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.