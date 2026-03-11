சென்னை-காஞ்சிபுரம்-மாமல்லபுரம்: IRCTC அளிக்கும் அசத்தலான 1 நாள் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Chennai Kanchipuram One Day Tour: சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஒரு நாள் டூர் போகும் ஆசை உங்களுக்கு வந்ததுண்டா? சென்னையிலிருந்து ஒரே நாளில் மனதுக்கு நிறைவுதரும் ஒரு டூர் சென்றுவர வேண்டுமா? இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகமான IRCTC, இப்படிப்பட்ட பல டூர் பேக்கேஜ்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சென்னையிலிருந்து காஞ்சிபுரம், மகாபலிபுரத்திற்கான ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணத்திற்காக பயண விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
டூர் விவரம் இதுதான்....
காலை உணவுக்குப் பிறகு, சென்னையில் இருந்து காலை 06.00 மணிக்கு புறப்பட்டால், இரவு 11.00 மணிக்கு சென்னைக்குத் திரும்பலாம்.
இடைபட்ட நேரத்தில் காஞ்சிபுரத்தின் கோயில்களையும், மாமல்லபுரத்தின் கலை அதிசயங்களையும் கண்டு மகிழலாம்.
கண்களுக்கும் மனதுக்கும் இதமளிக்கும் காஞ்சி கோவில்கள்
சென்னையில் இருந்து காலை 06.00 மணிக்கு புறப்பட்டால், காலை 08.00 மணிக்கு காஞ்சிபுரம் வந்தடையலாம்.கோயில் நகரம் என்றழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் பஞ்ச பூத தலங்களின் ஐந்து முக்கிய சிவன் கோயில்களில் ஒன்றான ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலை முதலில் தரிசிக்கலாம். 57 மீட்டர் உயரத்தை எட்டும் இந்த கோயிலின் ராஜ கோபுரம் (கோயிலின் நுழைவாயில் கோபுரம்) தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான கோவில்களில் ஒன்றாகும். இது விஜயநகர மன்னர் கிருஷ்ணதேவராயரால் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயிலின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் ஆயிரம் கால் மண்டபம் அல்லது விஜயநகர மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட "ஆயிரம் தூண்களைக் கொண்ட மண்டபம்" ஆகும். கோயிலின் உள் சுவர்கள் 1008 சிவலிங்கங்களின் வரிசையால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அடுத்து, நகரத்தின் மையத்தில் உள்ள 12 ஆம் நூற்றாண்டின் கோயிலான காமாக்ஷி அம்மன் கோயிலை தரிசிகலாம். இது ஒரு முக்கியமான சக்தி ஸ்தலமாகும். இந்த கோவிலில் காமாக்ஷி அம்மனின் கருவறையில் தங்க கோபுரம் உள்ளது. இது அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தெரியும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற மகாபலிபுரம்
மதிய உணவிற்குப் பிறகு, பல்லவர்களின் பண்டைய துறைமுக நகரமான மகாபலிபுரத்திற்குச் செல்லலாம். அங்கு சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கடற்கரை கோயில், பல்லவர்களால் கட்டப்பட்ட தனித்துவமான பாணியைக் குறிக்கும் ஐந்து ரதங்கள் மற்றும் அர்ஜுனனின் தவம் உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற உலக பாரம்பரிய தளமான மகாபலிபுரத்தை கண்டுகளிக்கலாம். இரவு 11.00 மணிக்கு சென்னைக்குத் திரும்பலாம்.
IRCTC -இன் இந்த தொகுப்பில் உள்ளவை:
- முழு சுற்றுப்பயணத்திற்கும் ஏசி வாகனம் மூலம் சாலை போக்குவரத்து.
- பயணத்திட்டத்தின்படி சுற்றுலா தலங்கள்
- சுற்றுலாவின் போது பயணக் காப்பீடு
- மேற்கண்ட பயணத்திட்டத்திற்கான கட்டணம், பார்க்கிங் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து வரிகளும்
IRCTC -இன் இந்த தொகுப்பில் இல்லாதவை:
- ரயில் அல்லது அல்லது விமான டிக்கெட் கட்டணங்கள்
- கேட்டரிங் சேவைகள் - உணவு
- சுற்றுலா எஸ்கார்ட் சேவைகள்
- சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவுச் சீட்டுகள்.
- ஹோட்டல்களில் போர்டேஜ், டிப்ஸ், காப்பீடு, மினரல் வாட்டர், தொலைபேசி கட்டணங்கள், சலவை மற்றும் பிற தனிப்பட்ட தேவைக்காக பொருட்கள்.
- தொகுப்பில் உள்ள பட்டியலில் குறிப்பிடப்படாத சேவைகள்
- ஸ்டில் / வீடியோ கேமரா கட்டணங்கள்
டூரை கேன்சல் செய்வதற்கான வழிமுறைகள்:
- 15 நாட்கள் வரை (புறப்படும் தேதியைத் தவிர்த்து): ஒரு பயணிக்கு ரூ. 250/- வசூலிக்கப்படும்
- 8-14 நாட்கள் வரை (புறப்படும் தேதியைத் தவிர்த்து): தொகுப்பு செலவில் 25%
- 4-7 நாட்கள் வரை (புறப்படும் தேதியைத் தவிர்த்து): தொகுப்பு செலவில் 50%
- 4 நாட்களுக்குக் குறைவான காலத்திற்கு: தொகுப்பு செலவில் 100%
டூர் பேக்கேஜின் கட்டண விவரங்கள்:
இந்த ஒரு நாள் பயணத்தில் 1-3 pax Sedan -இல் தனியாக பயணித்தால் ரூ.5910 செலுத்த வேண்டும். இருவராக பயணிக்க ரூ.2960, மூவராக பயணிக்க ரூ.1980, CWB (படுக்கை வசதியுடன் குழந்தையுடன் பயணம்) வசதிக்கு ரூ.750 செலுத்த வேண்டும். 4 - 6 pax - Innova -இல் தனியாக, இருவர், மூவருடன், CWB (படுக்கை வசதியுடன் குழந்தையுடன் பயணம்) வசதியுடன் என அனைத்துக்கும் ரூ.1660 செலுத்த வேண்டும்.
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:
- சுற்றுலா இடங்களுக்குச் செல்வது வானிலை மற்றும் சாலை நிலைமைகளைப் பொறுத்தது.
- இயற்கை அல்லது சமூக பேரழிவுகளால் ஏற்படும் எந்தவொரு இடையூறுகளுக்கும் IRCTC பொறுப்பேற்காது.
- மேற்கண்ட கட்டணங்கள் கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது.
- கேன்சலேஷன் கட்டணங்கள் நிறுவனக் கொள்கைகளின் படி உள்ளது.
- குழுவின் அளவைப் பொறுத்து வாகனத்தின் வகை தீர்மானிக்கப்படும்.
- இதயம் மற்றும் இரத்த அழுத்த நோயாளிகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மூத்த குடிமக்கள் போன்றோர் பயணத்தின் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மேலும் அவர்களுடன் யாராவது ஒருவர் செல்ல வேண்டும்.
- அனைத்து சுற்றுலா இடங்களுக்கும் நேர வரம்பு உள்ளது.
