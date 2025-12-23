வாக்காளர் பட்டியல் உங்கள் பெயர் இல்லையா? சென்னை வாக்காளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Voter List: தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின் மூலமாக 97,37,832 வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், சென்னையில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் டிசம்பர் 23 மற்றும் ஜனவரி 18 வரை அனைத்து நாட்களிலும் வாக்காளர் திருத்த பணிகள் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுப்பற்றிய விவரங்கள் என்ன என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
சென்னையில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 18 வரை அனைத்து நாட்களிலும் வாக்காளர் திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட எஸ்ஐஆர் எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் முடிந்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதில் பலரின் பெயர் விடுபட்டுருந்தது. குறிப்பாக லட்சக்கணக்கான மக்களின் பெயர்கள் விடுபட்டதினால் ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருந்தது.
சென்னை வாக்காளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
இதைத்தொடர்ந்து சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைந்துள்ள 979 இடங்களிலும் 23.12.2026 முதல் 18.12026 வரை அனைத்து நாட்களிலும் (பண்டிகை நாட்கள் நீங்கலாக) காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை புதிதாக வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றிற்கான படிவங்களை வழங்கிடவும், பூர்த்தி செய்து படிவங்களைப் பெறுவதற்கும் ஒவ்வொரு இடத்திலும், ஒரு வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் தற்போது வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் ஒவ்வொரு வார்டு அலுவலகங்களிலும், வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தேர்தல் இணைய தளத்திலும் (VOTERS' SERVICE PORTAL) பார்வையிட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இதனைப் பார்வையிட்டு வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள், வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றிற்கானப் படிவங்களை இங்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம், படிவங்களைப் பெற்று பூர்த்தி செய்து வழங்கிடலாம்.
சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு மைய எண்
சென்னையில் புதிதாக வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டு மைய எண் 1913-ல் தொலைபேசியின் வாயிலாக கேட்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாட்டில் SIR பணி நிலவரம்
சுமார் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முதல்கட்டமாக பீகாரில் SIR பணியைத் தொடங்கியது. அங்கு சுமார் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு கடும் கண்டனம் எழுந்தது. அதைத்தொடர்ந்து அங்கு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி வரலாறு காணாத வெற்றியை பதிவு செய்தது. "வாக்கு திருட்டு" மூலம் தான் இது சாத்தியமானது என எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டின.
இதனையடுத்து இரண்டாம் கட்டமாக தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரதேசம் உட்பட 9 மாநிலங்கள் மற்றும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில், 2026 ஏப்ரல் மாத சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னர் அவசரமாக SIR பணியை மேற்கொள்வது முறையல்ல எனக் கூறி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதுடன், உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடுக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்
கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில், தமிழகத்தில் கடந்த நவம்பர் 4 அன்று SIR பணி தொடங்கியது.தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரை கடந்த டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி SIR பணிகள் நிறைவடைந்தது. SIR மூலம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிவுகளின் அடிப்படையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது. அங்கு தான் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அதாவது 97,37,832 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என அறிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக சென்னை மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 14,25,018 பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. தேர்தல் ஆணையம் மீது சந்தேகம் எழுப்பட்டது.
புதிய வாக்காளர் விண்ணப்பப் படிவம்
இதனையடுத்து வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லவதவர்கள் மீண்டும் தங்கள் பெயர் சேர்க்க மேலும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வாக்காளர் விண்ணப்பத்திற்கு படிவம் 6ஐ பெற்று பூர்த்தி செய்து ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரைக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்காக சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களில் டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை பண்டிகை விடுறை நாட்களை தவிர்த்து மற்ற நாட்களிலும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்காளர் படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து சமர்பித்துக்கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை நிலவரம்
தற்போது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,43,76,755 ஆக உள்ளது. அதில் 2,66,63,233 ஆண் வாக்காளர்களும், 2,77,60,332 பெண் வாக்காளர்களும் அடங்குவர். 7,191 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் மற்றும் 4,19,355 மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 97,37,832 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையில் 15.18 சதவீதம் ஆகும்.
- மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 5,43,76,755
- ஆண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 2,66,63,233
- பெண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 2,77,60,332
- மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 7,191
- மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 4,19,355
- நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 97,37,832
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்பொழுது வெளியாகும்?
தமிழகம் முழுவதும் டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கும், திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. கிட்டத்தட்ட சுமார் ஒரு மாதம் காலம் அவகாசம் உள்ளது. அதன்பிறகு விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு தகுதியான வாக்காளர்களை பட்டியல் சேர்க்கப்படுவார்கள். கடைசியாக தமிழகத்தின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தால் மட்டுமே 2026 தமழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க - அதிகமாக வாக்குகளை தேர்தல் ஆணையம் நீக்கியுள்ளது - உதயநிதி குற்றச்சாட்டு!
மேலும் படிக்க - SIR: நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்
மேலும் படிக்க - வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்: உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி...!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ