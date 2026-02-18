சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறை பட்ஜெட் 2026: பள்ளி மாணவர்களுக்குக் காத்திருக்கும் ஜாக்பாட்!

Chennai News: சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துவதற்காக 2026 நிதியாண்டிற்கான விரிவான கல்வித்துறை பட்ஜெட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பள்ளிக் கட்டிடங்களைச் சீரமைத்தல், நவீன அறிவியல் மையங்கள் அமைத்தல், மாணவர்களுக்குத் தற்காப்புக் கலை மற்றும் யோகா பயிற்சிகள், மனநல ஆலோசகர்கள் நியமனம் மற்றும் உயர்கல்விக்கான சிறப்புப் பயிற்சிகள் என மாணவர்களின் பன்முக வளர்ச்சியை முன்னிறுத்திப் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.இந்த பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள்
நவீன கற்றல் சூழல்: 100 சென்னை பள்ளிகளுக்கு உயர்தர மல்டி ஃபங்க்ஸ்னல் பிரிண்டர்கள் வழங்க ரூ.60 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, இது நிர்வாகப் பணிகளை எளிதாக்கும்.
வண்ணச் சீரமைப்பு: 250 பள்ளிகளில் வகுப்பறைகள் முதல் கழிப்பறைகள் வரை அனைத்திற்கும் ஒரே மாதிரியான வண்ணக் குறியீடு (Color Coding) வழங்க ரூ.20 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, இது பள்ளிகளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியான தோற்றத்தைத் தரும்.
கட்டிடப் பராமரிப்பு: பழுதடைந்த 95 பள்ளிக் கட்டிடங்களைச் சீரமைக்கவும், சிதிலமடைந்த கட்டிடங்களுக்குப் பதிலாகப் புதிய வகுப்பறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர்கள் கட்டவும் ரூ.40 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன.
அடிப்படை வசதிகள்: மின்சாரம் மற்றும் மோட்டார் பழுதுகளைச் சீர்செய்ய ரூ.15 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
உயர்கல்விப் பயிற்சி: 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்கள் உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்க ஒரு வருட காலச் சிறப்புப் பயிற்சிக்கு ரூ.6 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
உடல் மற்றும் மனநலம்: மாணவர்களுக்கு யோகா மற்றும் தற்காப்புக்கலைப் பயிற்சிகள் வழங்க ரூ.1.90 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதோடு, அவர்களின் மன அழுத்தத்தைப் போக்க 46 உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு 17 உளவியல் ஆலோசகர்கள் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
நவீன அறிவியல் மையம்: உயிரியல், வேதியியல் மற்றும் பொறியியல் போன்ற பாடங்களில் மாணவர்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் ஒரு புதிய நவீன அறிவியல் மையம் (Modern Science Centre) உருவாக்கப்பட உள்ளது.
ஆசிரியர் நலன்: உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்குத் தேவையான மேசைகள் மற்றும் நாற்காலிகள் வாங்க ரூ.2.60 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்புப் பள்ளிகள்: தசைத்திறன் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்காக மற்ற 14 மண்டலங்களிலும் தனியார் பங்களிப்புடன் (PPP) சிறப்புப் பள்ளிகள் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளன.
போக்குவரத்து வசதி: விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவும், கல்விச் சுற்றுலா செல்லவும் ரூ.4 கோடி செலவில் 11 புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன.
பள்ளி இடைநிற்றல் தடுப்பு: பள்ளி செல்லாத மற்றும் புலம் பெயர்ந்த குழந்தைகளைக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு இணைப்புப் பாடப்பயிற்சி (Bridge Course) வழங்க மூன்று பள்ளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சி: இந்த அறிவிப்புகள் அனைத்தும் சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஒரு சமமான மற்றும் தரமான கல்விச் சூழலை உருவாக்கித் தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.
